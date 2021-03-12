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渣男剉咧等！戰鬥民族祭「徵兵奇招」　女性大讚：簡直德政

俄軍在紅場舉辦萬人閱兵，紀年二戰勝利71周年。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯上校提出「渣男優先入伍」的政策，引發眾多女性支持。（示意圖／達志影像／美聯社）

實習記者閔文昱／綜合報導

「渣男」幾乎是所有女性的頭號公敵，而俄羅斯為了能有效解決逃兵問題並制裁渣男，竟鼓勵婦女們將逃兵又劈腿的男性們提報給軍方，讓軍方來好好將這些人磨練成堂堂正正的男人，消息一出馬上就引起熱議，更讓不少女性大讚「這簡直是德政！」

根據《每日郵報》（Dailymail）報導，俄羅斯列寧格勒徵兵委會員主席赫羅莫夫（Yury Khromov）平時在政治場合、媒體面前總給人嚴肅不語的形象，日前他在國際婦女節時於Instagram上發布一段影片表示，因為俄羅斯軍隊訓練嚴苛，導致逃兵事件層出不窮，為解決這樣的問題，他呼籲女性，「如果妳遇到渣男、被劈腿，請把那個男性的社群媒體帳號提供給我們，國家軍隊會馬上徵召他們入伍，讓他們在軍隊裡受到嚴格管教。」

▲赫羅莫夫在IG上表示，「真正的好男人必須歷經軍隊試煉」。

赫羅莫夫表示，這是送給俄羅斯女性的「小禮物」，希望軍方也能起到保護女性的作用，但除此之外，女性也應該成為自己的保護者。影片一出果然吸引不少女性關注，紛紛留言，「希望能將我的前男友送去北極基地」、「如果你們徵召他們，就是最棒的禮物」、「為什麼只招前男友」「把我的前任拉進陸軍，終於能讓他變成真男人」。

俄羅斯每年大約會有26.3萬名18至27歲的男子被徵兵，不過礙於訓練內容艱辛，加上兵營霸凌事件頻傳，導致不少男子都想盡各種方法逃兵，根據俄羅斯軍事調查局報告，2020年時俄羅斯的逃兵數高達27萬，是2019年時的1.7倍。

這則「反渣男徵兵影片」雖然獲得廣大的回響，但也有人猜測赫羅莫夫會在這時候貼出影片，只是想趁著節日話題吸引女性支持，主要目的可能是為了自己的政治未來鋪路，引發討論。

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