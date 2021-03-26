桃園轎車失控打滑撞石墩翻覆　男子爆頭腦漿四溢慘死車內

▲1輛凌志轎車26日下午在桃園市新屋區圳禾路失控撞上路旁石墩後再撞上電線桿翻覆，拖吊車將車身翻正，駕駛已死亡暫放路旁。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市新屋區26日下午發生死亡車禍，1輛凌志轎車行經圳禾路時突然失控撞上路旁石墩再撞上電線桿，因撞擊力道強勁導致車身翻覆，駕駛撞上轎車天窗後被壓在車底，警方與消防人員趕抵現場，請來拖吊車將車身翻正後將駕駛拉出，但已腦漿四溢氣絕多時，至於肇事原因與是否有酒駕，警方正深入調查，並報請檢察官相驗確認死因。

楊梅警分局指出，死者是36歲的吳姓男子，26日下午4時許獨自駕駛凌志（Lexus）LS430轎車從埔頂里圳禾路往中山東路方向行駛，行經事發路段時突然失控翻覆在路當中，吳男被卡在翻覆的天窗與路面之間，路人發現後趕緊報警處理。

楊梅警方趕抵時，駕駛被卡在車底無法動彈，警方找來拖吊車將轎車翻正，但吳姓男子被救出時已腦漿四溢，當場無呼吸心跳，新坡消防分隊趕抵欲送醫，但吳男已明顯死亡，因此未送醫。

警方初步研判可能是轎車速度過快，先撞上石墩再撞上電線桿導致翻覆，至於吳男是否有飲酒或是其他原因肇事，目前將報請桃檢相驗，以釐清真正死因。

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