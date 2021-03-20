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借小三130萬「列還款期限」！渣男分手怒告討錢　一關鍵原因敗訴

▲▼出軌,劈腿,不倫,小三,外遇。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲張姓男子與李女婚外情，還借對方鉅款。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者柯振中／綜合報導

江蘇省蘇州市的張姓男子多年前瞞著已婚身分，與李姓女子交往、同居，借了30萬元（人民幣，下同，約新台幣131萬元）給對方，還說「期限是一萬年」，沒想到分手後要求對方還錢，竟然被法院駁回。

綜合陸媒報導，張男2017年認識李女，後來兩人相戀，當時張男仍有家室，李女則已離婚，張男便謊稱「已經離婚了」，雙方發展成同居關係。

由於李女經濟狀況緊張，張男為了表達真心，直接轉帳30萬元（約新台幣131萬元），還註明是「已經離婚的保證金」。李女收到錢以後，想要寫張借據，卻被張男拒絕。張男還說，「如果非要寫借條，非要加上一個期限的話，那就借一萬年。」

過沒多久，兩人感情破裂，結束了同居關係，張男於是開始反糾纏。李女打算賣房還錢，張男卻又說「不還也沒關係」，只要兩人能夠繼續保持戀愛關係，但被女方拒絕。

▼張男求和失敗怒告，法院判敗訴。（圖／翻攝自pixabay）

▲▼外遇,離婚,分手,劈腿,小三,偷吃。（圖／翻攝自pixabay）

張男感到相當生氣，一狀告上法院。不過，當地法院一審認為，李女收到錢以後，曾明確表示「要寫借據」．但張男明確拒絕，還說出「加個期限一萬年」等話語，不具有要求歸還的意思，雙方的金錢來往屬於贈與，並非借貸關係。

法院說明．張男瞞著已婚身分，與李女同居，還導致李女懷孕、流產，解除同居關係後，又要求返還贈與的款項，行為違背公序良俗，且李女曾說「賣房也要還」，張男還繼續糾纏，要求繼續交往，將錢當成「保證金」，因此判張男敗訴。張男不服判決，再度提出上訴，依然遭到駁回。

對此，有內行人揭露，張男給予李女的錢屬於夫妻共同財產，張男本人打官司要不回來，可由妻子出面討要，勝算會比較高。

 

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