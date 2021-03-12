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決定嫁老實男！狂搜LINE、FB都無出軌紀錄　「她一開蝦皮」綠炸了

▲情侶（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲男友完全沒出軌跡象，但私底下卻是大渣男！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

小三開大絕？一名女網友透露，日前交了完美男友，會溫馨接送、吵架先低頭，就連手機密碼也直接奉上，讓原PO認定可以嫁了。殊不知，某天原PO想用男友的蝦皮帳號購物，意外發現聊天室有姦情，只見男友對小三喊話「換什麼衣服，等一下還不是要脫掉」、「洗完澡就要看到妳」，讓原PO頓時心碎滿地。

一名網友在臉書《爆廢公社二館》轉貼一則貼文，指出正宮要抓男友出軌，無奈打開LINE、臉書與IG聊天室，就是找不到男友與小三的對話，直到某天打開蝦皮後，整個臉綠了，笑得網友猛虧，「高手誰在跟你狡兔只有三窟？」

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正當大家以為是幻想文時，結果一搜Dcard論壇，果真在2020年10月，發現一名女苦主以「警告，蝦皮聊聊是劈腿的溫床」為標題痛訴渣男友荒謬行徑，原PO表示，與男友遠距離戀愛，交往2年多以來，發現男友貼心、個性好，就連手機密碼也會交出來，讓原PO一度決定交付終身。

直到某天，原PO發現蝦皮免運券用完了，正巧男友正在洗澡中，她突發奇想打開男友的手機，順手先查一圈通訊軟體，都沒發現任何出軌現象，「我還在默默稱讚男友真的好乖，思考是不是真的可以嫁了，沒想到...」

▲▼小三開大絕！狂搜LINE、FB找嘸出軌紀錄...正宮「一開蝦皮」綠炸（圖／翻攝Dcard）

▲男友背著原PO偷吃！（圖／翻攝Dcard）

原PO查看男友蝦皮免運額度時，赫見聊聊視窗暗藏裸露對話，只見男友急著要小三開門，小三回應「很急哦，等我換個衣服就下去」，男友卻回「換什麼衣服，等一下還不是要脫掉」；時隔6天後，男友再次私訊，表示已送女友去坐車，向小三直呼「洗完澡就要看到妳，懂？」

看完兩人對話後，滿頭綠光的原PO徹底心涼，「當下氣到發抖，也覺得我好可笑」，隨後男友從浴室走出來時，原PO爆氣將手機丟在男友身上，狠狠斬斷超渣戀情。對此，原PO勸世，「區區的免運券就可以讓渣男現行...」事後，原PO詢問周邊男性朋友此事，原來此招數早已不是秘密，奉勸各位女孩們要注意。

▼原PＯ前腳剛走，男友就叫小三來家裡！（圖／翻攝Dcard）

▲▼小三開大絕！狂搜LINE、FB找嘸出軌紀錄...正宮「一開蝦皮」綠炸（圖／翻攝Dcard）

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