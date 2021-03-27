空中直擊櫻島火山！旅行四國九州　長榮愛媛專機還有高空試飲會

▲長榮航空愛媛愛旅行微出國之旅今日正式出發。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

長榮航空與日本愛媛縣政府攜手合作，推出主題限定的類出國航班—「愛媛愛旅行~就是愛出國」專機，今（27）日出發的專機特別加長飛行到5個小時，飛行路線經過日本九州，從高空俯瞰櫻島火山的壯闊山景、以及瀨戶內海、瀨戶大橋。此外，機上也特別舉辦愛媛美酒高空試飲活動，讓旅客也能品嘗到愛媛的特色美酒。

為了讓旅客盡情欣賞沿途美景，今日出發的愛媛主題專機特別加長飛行到5個小時，上午10點由松山機場起飛，下午3點返回松山機場，由機長為旅客親自導覽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

班機起飛後將朝北飛行，接近日本上空時逐漸降低高度，讓旅客於能見度良好時，能欣賞到日本的美麗風光。飛行路線首先經過日本九州，讓旅客從空中飽覽櫻島火山的壯闊山景，緊接著經過瀨戶大橋、瀨戶內海等，所幸今日能見度不錯，旅客都能盡興拍照。

▲▼長榮航空愛媛愛旅行專機，帶旅客高空俯瞰櫻島火山。（圖／記者賴文萱攝）

客艙內也以蜜柑狗狗為主題的特色小物，包括蜜柑狗狗的枕頭及頭墊布，以及特製的蜜柑狗狗棒棒糖，旅客無論是懷裡抱的、手裡拿的，都是超卡哇伊的甜蜜氛圍。

▲▼客艙內充滿愛媛縣吉祥物蜜柑狗狗為主題的特色小物。（圖／記者賴文萱攝）

另外，長榮航空也特別舉辦愛媛美酒高空試飲活動，邀請擁有日本SSI酒匠及專業日本領隊雙證照，且曾派駐經愛媛縣，旅居日本超過10年的伊台貿董事長管怡宣，介紹沿途景點的特色並親自示範如何品酒，旅客可一次品嘗到世界日本酒藏 TOP10的石鎚純米大吟釀、溫和甘甜的愛媛冰飲蜜柑酒及世界頂級宇和島血橙酒。

▲▼長榮航空也特別舉辦愛媛美酒高空試飲活動。（圖／記者賴文萱攝）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來