長榮航空還原「愛媛都市傳說」　5hrs帶旅客飛去看櫻島、阿蘇火山

▲長榮航空愛媛愛旅行微出國之旅今日正式出發。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

長榮航空與日本愛媛縣政府攜手合作，推出主題限定的類出國航班—「愛媛愛旅行~就是愛出國」專機，今（27）日於台北松山機場浪漫起飛。為了讓旅客感受滿滿的愛媛氛圍，特別在候機室還原在地特產，更空運來台知名的愛媛傳說「會流出橘子汁的水龍頭」，打開水龍頭就能品嘗一杯來自愛媛的新鮮橘子汁。

「愛媛愛旅行~就是愛出國」專機今天正式出發，長榮航空與愛媛縣聯手打造專屬候機室，超萌愛媛吉祥物-蜜柑狗狗更驚喜現身，旅客爭相與其合影。

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▲▼長榮航空與愛媛縣政府打造專屬候機室，還原愛媛都市傳說蜜柑汁水龍頭。（圖／記者賴文萱攝）

現場除了展示愛媛縣釀造的多項知名酒品及在地名產外，也將蜜柑汁水龍頭從日本空運來台，讓大家體驗愛媛日常，一轉開水龍頭即可品嘗到「媛」汁「媛」味的蜜柑汁，並提供時下最夯的VR體驗，讓旅客來場身歷其境的虛擬愛媛之旅。

▲現場提供時下最夯的VR體驗，讓旅客來場身歷其境的虛擬愛媛之旅。（圖／記者賴文萱攝）

旅客李小姐表示，因為疫情影響已經很久沒有出國，所以有這種類出國體驗就會想要來參加，這次她也在現場體驗VR，感覺彷彿真的就在日本旅遊。

▲▼長榮航空愛媛愛旅行微出國之旅。（圖／記者賴文萱攝）

長榮航空發言人陳耀銘表示，感謝指揮中心在這段時間同意類出國包機，大家都因為疫情悶了很久，這次長榮帶大家飛到愛媛上空，可以看到櫻島火山、阿蘇火山等地理課本的景觀。他也提到，長榮航空在國際評比網站中獲得前20大防疫最佳航空、更得到七星級的防疫認證，當開放國門準備重溫出國體驗，希望旅客可以安心搭乘長榮航空，平安出門快樂回家。

愛媛縣知事中村時廣雖然無法飛來台灣，但特別錄製了一段溫馨的影片送給台灣民眾，他表示，長榮航空飛航愛媛航班雖因疫情暫停飛航，但希望疫後大家能親自到愛媛旅遊，影片中也特別獻唱民眾最熟悉的「愛拚才會贏」，祝福大家身體健康，疫情早日結束。

▲▼這次特別加長飛行到5個小時，將帶領旅客飽覽櫻島火山、阿蘇火山的壯闊山景。（圖／記者賴文萱攝）

今日出發的愛媛主題專機特別加長飛行到5個小時，上午10點將由松山機場起飛，預計下午3點返回松山機場，由機長為旅客親自導覽。班機起飛後將朝北飛行，接近日本上空時會逐漸降低高度，讓旅客於能見度良好時，能欣賞到日本的美麗風光。

飛行路線首先經過日本九州，飽覽櫻島火山、阿蘇火山的壯闊山景，緊接著映入眼簾的是愛媛縣歷史名城松山城，來島海峽大橋、島波海道以及瀨戶大橋，還有舉世聞名的世界遺產嚴島神社海上鳥居，讓旅客不虛此行。

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