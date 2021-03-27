　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

長榮航空還原「愛媛都市傳說」　5hrs帶旅客飛去看櫻島、阿蘇火山

▲▼長榮航空愛媛愛旅行微出國之旅。（圖／記者賴文萱攝）

▲長榮航空愛媛愛旅行微出國之旅今日正式出發。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

長榮航空與日本愛媛縣政府攜手合作，推出主題限定的類出國航班—「愛媛愛旅行~就是愛出國」專機，今（27）日於台北松山機場浪漫起飛。為了讓旅客感受滿滿的愛媛氛圍，特別在候機室還原在地特產，更空運來台知名的愛媛傳說「會流出橘子汁的水龍頭」，打開水龍頭就能品嘗一杯來自愛媛的新鮮橘子汁。

「愛媛愛旅行~就是愛出國」專機今天正式出發，長榮航空與愛媛縣聯手打造專屬候機室，超萌愛媛吉祥物-蜜柑狗狗更驚喜現身，旅客爭相與其合影。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼長榮航空愛媛愛旅行微出國之旅。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼長榮航空與愛媛縣政府打造專屬候機室，還原愛媛都市傳說蜜柑汁水龍頭。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼長榮航空愛媛愛旅行微出國之旅。（圖／記者賴文萱攝）

現場除了展示愛媛縣釀造的多項知名酒品及在地名產外，也將蜜柑汁水龍頭從日本空運來台，讓大家體驗愛媛日常，一轉開水龍頭即可品嘗到「媛」汁「媛」味的蜜柑汁，並提供時下最夯的VR體驗，讓旅客來場身歷其境的虛擬愛媛之旅。

▲▼長榮航空愛媛愛旅行微出國之旅。（圖／記者賴文萱攝）

▲現場提供時下最夯的VR體驗，讓旅客來場身歷其境的虛擬愛媛之旅。（圖／記者賴文萱攝）

旅客李小姐表示，因為疫情影響已經很久沒有出國，所以有這種類出國體驗就會想要來參加，這次她也在現場體驗VR，感覺彷彿真的就在日本旅遊。

▲▼長榮航空愛媛愛旅行微出國之旅。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼長榮航空愛媛愛旅行微出國之旅。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼長榮航空愛媛愛旅行微出國之旅。（圖／記者賴文萱攝）

長榮航空發言人陳耀銘表示，感謝指揮中心在這段時間同意類出國包機，大家都因為疫情悶了很久，這次長榮帶大家飛到愛媛上空，可以看到櫻島火山、阿蘇火山等地理課本的景觀。他也提到，長榮航空在國際評比網站中獲得前20大防疫最佳航空、更得到七星級的防疫認證，當開放國門準備重溫出國體驗，希望旅客可以安心搭乘長榮航空，平安出門快樂回家。

愛媛縣知事中村時廣雖然無法飛來台灣，但特別錄製了一段溫馨的影片送給台灣民眾，他表示，長榮航空飛航愛媛航班雖因疫情暫停飛航，但希望疫後大家能親自到愛媛旅遊，影片中也特別獻唱民眾最熟悉的「愛拚才會贏」，祝福大家身體健康，疫情早日結束。

▲▼長榮航空愛媛愛旅行微出國之旅。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼這次特別加長飛行到5個小時，將帶領旅客飽覽櫻島火山、阿蘇火山的壯闊山景。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼長榮航空愛媛愛旅行微出國之旅。（圖／記者賴文萱攝）

今日出發的愛媛主題專機特別加長飛行到5個小時，上午10點將由松山機場起飛，預計下午3點返回松山機場，由機長為旅客親自導覽。班機起飛後將朝北飛行，接近日本上空時會逐漸降低高度，讓旅客於能見度良好時，能欣賞到日本的美麗風光。

飛行路線首先經過日本九州，飽覽櫻島火山、阿蘇火山的壯闊山景，緊接著映入眼簾的是愛媛縣歷史名城松山城，來島海峽大橋、島波海道以及瀨戶大橋，還有舉世聞名的世界遺產嚴島神社海上鳥居，讓旅客不虛此行。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
南部老家木頭椅超難坐：長輩卻超愛買！　內行曝原因
荷蘭也出手搶救！　長榮貨輪「最新衛星照」曝光　
《非誠勿擾》華爾街金童竟是台灣富二代！仍單身接百年家業

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／最久確診補教師還有13接觸者等採檢　指揮中心下午2時說明

連假上國道注意！「3零件」脫落罰6千　開到沒油也得吃罰單

106萬戶「供五停二限水GG」　超商店員崩潰：免洗褲衛生紙之亂來了

長榮航空還原「愛媛都市傳說」　5hrs帶旅客飛去看櫻島、阿蘇火山

「雞肉絲菇」易與毒菇榜首混淆　專家傳授9字訣輕鬆辨別

女嗆求婚男友「要先有房」才結：不可能去當免費勞力！網罵翻

快訊／基隆外海今晨6.8地震！　鄭明典一早慶幸發文：還好

陳時中首度透露　「未來將承認中國疫苗」

未來10天都不會下雨！　清明連假第3天「微弱鋒面」無解旱象

她怨薪水0調漲！出社會3年仍領43K　網曝2關鍵：做再久也不會升

限速50！2騎士狂飆直接「雙殺」　網：相機牌+路旁停警車=送分題

侯佩岑母女大吵..林月雲動怒：說完了沒？　「不能想像妳去天堂」哭求她健檢

保育類「東方蜂鷹」攻擊虎頭蜂窩 聲東擊西引開守衛蜂...成功開吃

高興就癲癇失憶！每天發作35次　伴侶不敢開口求婚：怕她忘記我

錢薇娟曝《全明星運動會》藍隊3金主！　大讚小春暖舉…再吐槽「講話好慢」ＸＤ

網傳南港山中有「恐龍低鳴聲！」　她播放影片起雞皮：聽過3次了

夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

九成男生做不到？實測網路流言 兩性PK戰女性大成功在旁笑翻

上阿婆灣險遭「幹譙阿嬤媳婦」擊落　重機女知情後籲：別造成他人困擾

隋棠變魔術..黃子佼傻眼：這種爛遊戲XD　6年幸福婚姻祕訣「雙方要努力經營」

快訊／最久確診補教師還有13接觸者等採檢　指揮中心下午2時說明

連假上國道注意！「3零件」脫落罰6千　開到沒油也得吃罰單

106萬戶「供五停二限水GG」　超商店員崩潰：免洗褲衛生紙之亂來了

長榮航空還原「愛媛都市傳說」　5hrs帶旅客飛去看櫻島、阿蘇火山

「雞肉絲菇」易與毒菇榜首混淆　專家傳授9字訣輕鬆辨別

女嗆求婚男友「要先有房」才結：不可能去當免費勞力！網罵翻

快訊／基隆外海今晨6.8地震！　鄭明典一早慶幸發文：還好

陳時中首度透露　「未來將承認中國疫苗」

未來10天都不會下雨！　清明連假第3天「微弱鋒面」無解旱象

她怨薪水0調漲！出社會3年仍領43K　網曝2關鍵：做再久也不會升

3／28星巴克咖啡免費喝！　1998年出生拿身分證衝一波

身家35億吳耀漢「大、小女兒全涉毒」遭逮！　黑紗罩頭護臉防被拍

遊覽車事故「所有人都是幫兇」？ 低價1日團、凹司機加班亂象多

內政部「329檔期」前稽查預售屋銷售　16建案契約違規可重罰30萬

快訊／最久確診補教師還有13接觸者等採檢　指揮中心下午2時說明

非洲「海盜肆虐」貨輪不敢改道！　航運業者求海軍護衛

壞心媽文字遊戲狂耍3次！　2拉拉等放飯「爆衝3次」口水滴不停

南部日照集中成優勢　埤塘裝設太陽能板當「小型發電廠」

筋道麵條吸滿醬汁！宜蘭在地麻醬麵店　湯頭層次豐富必搭人氣辣醬

連假上國道注意！「3零件」脫落罰6千　開到沒油也得吃罰單

桃園女大生包廂內喊「想要」！ 處男「確認3次」勇敢去愛…下場慘

生活熱門新聞

LINE預告終止「號碼登入」！須盡快轉移帳號

好市多停車場被塞爆　硬起反擊了

夫外遇小三　人妻神操作驚天復仇

女友讓男同事過夜　需要他的技術

她怨薪水0調漲　出社會3年仍43K

幼教老師PO小孩正臉照　IG嫌棄：智障日常

他誤觸高壓電「雙手截肢」煮茶養一家七口

基隆外海清晨6.8地震！　鄭明典一早慶幸發文

騎士逆向被按喇叭　追1公里砸車

「超兇老闆娘」打趴20年老店！C奶本尊暴動了

教保員IG罵童「智障沒救」！校方火速開除老師

2021「先苦後甘」星座Top 4　雙子發大財

餐會狂A蝦　張鮭魚之夢「超貪背影」遭翻出

成語填空「○長○久」！國小兒寫這「2字」

更多熱門

相關新聞

核酸檢驗檢測　搭長榮刷碼判別

核酸檢驗檢測　搭長榮刷碼判別

新冠肺炎肆虐全球，長榮航空為加強檢測，即日起由新加坡飛往台北的航班，開始與Affinidi電子健康驗證平台共同合作，加入新加坡機場公司推動的PCR (Polymerase Chain Reaction) 核酸檢測數位驗證平台之試行作業，該平台可迅速判讀醫療報告真偽與有效性，省去人工作業時間，每人可省下5分鐘的排隊時間。

台灣吃得到產地直送日本和牛始祖

台灣吃得到產地直送日本和牛始祖

長榮開「航空職人體驗營2.0版」全年吸客　開啟多元收益挹注營運

長榮開「航空職人體驗營2.0版」全年吸客　開啟多元收益挹注營運

長榮航空再開機長、空服員體驗營2.0

長榮航空再開機長、空服員體驗營2.0

長榮曬正妹機長　5個月結訓3執照

長榮曬正妹機長　5個月結訓3執照

關鍵字：

長榮航空愛媛日本愛媛長榮類出國

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨被女網友嗆「台客」

周揚青被抓包「陪羅志祥減肥」！

美國看不下去了！　白宮願意幫助「長榮脫困」蘇伊士運河

2.7克「粉嫩阿牛」撐1天當小天使

LINE預告終止「號碼登入」！須盡快轉移帳號

陳奕迅挺新疆棉解約　老婆IG滿滿Nike被灌爆

莫斯科地鐵驚見「時空旅人」

無印良品挺新疆棉股價大跌　市值蒸發229億

好市多停車場被塞爆　硬起反擊了

清明節「嬰兒車變重」　爸：先生哪位

夫外遇小三　人妻神操作驚天復仇

范文芳「零贅肉白嫩膚」根本不像50歲

清秀直播主21歲喝醉被奪初夜　曾為夜店男墮胎

南港山中傳「恐龍低鳴聲」　1分鐘影片曝光！

永和騎士一年「被轎車門擊落」73次！警發現暗黑真相

更多

最夯影音

更多
限速50！2騎士狂飆直接「雙殺」　網：相機牌+路旁停警車=送分題

限速50！2騎士狂飆直接「雙殺」　網：相機牌+路旁停警車=送分題
侯佩岑母女大吵..林月雲動怒：說完了沒？　「不能想像妳去天堂」哭求她健檢

侯佩岑母女大吵..林月雲動怒：說完了沒？　「不能想像妳去天堂」哭求她健檢

保育類「東方蜂鷹」攻擊虎頭蜂窩 聲東擊西引開守衛蜂...成功開吃

保育類「東方蜂鷹」攻擊虎頭蜂窩 聲東擊西引開守衛蜂...成功開吃

高興就癲癇失憶！每天發作35次　伴侶不敢開口求婚：怕她忘記我

高興就癲癇失憶！每天發作35次　伴侶不敢開口求婚：怕她忘記我

錢薇娟曝《全明星運動會》藍隊3金主！　大讚小春暖舉…再吐槽「講話好慢」ＸＤ

錢薇娟曝《全明星運動會》藍隊3金主！　大讚小春暖舉…再吐槽「講話好慢」ＸＤ

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面