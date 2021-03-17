台灣也吃得到日本「和牛始祖」　長榮航空產地直送限額開吃

▲日本鳥取縣政府攜手長榮航空推廣當地觀光、美食。（圖／長榮航空提供）

記者賴文萱／台北報導

長榮航空與鳥取縣政府攜手合作，將在3月25日舉辦「長榮航空 帶您領略鳥取食之魅力」餐會活動，邀請民眾體驗一場產地直送的美食饗宴。鳥取縣政府也看好疫後國人赴日旅遊的強勢爆發力，希望在解封之後能盡速恢復雙向觀光交流。

為疫後旅行預作暖身，長榮航空與日本鳥取縣政府特別規畫這次餐會活動，現場將以視訊方式解說當晚美味食材及推廣當地旅遊訊息，強化民眾對鳥取的記憶度。餐會主菜採用珍貴的日本神牛「鳥取和牛」。事實上，鳥取縣自江戶時代就是著名的和牛產地，是日本和牛品牌的發源地，當地清澄的空氣與水質孕育出肥瘦比例相當完美的鳥取和牛，入口清爽且不膩口，特別推薦給愛美的女性及重視養生的民眾。

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▲餐會前菜及甜點皆能品嘗到以鳥取特產「20世紀梨」所做成的醬汁及果凍。（圖／長榮航空提供）

前菜沙拉佐以鳥取特產「20世紀梨」及鳥取砂丘特產「辣韭」做成的獨特醬汁，醬汁不含任何添加劑，呈現食材最原始的風味。甜點則提供香甜多汁的「20世紀梨果凍」及帶有高雅甜味的「因幡白兔饅頭」。另精選3款當地釀造的純米吟釀、100%有機栽培「大山綠 煎茶」及咖啡供民眾搭配餐點，享受味蕾的絕佳平衡。

除此之外，現場還提供鳥取特產包含咖哩粉、五色五味麻糬及松葉蟹拉麵等供民眾品嚐，主辦單位更精心規劃有獎徵答及摸彩活動，獎品包括鳥取縣民最愛的牛奶品牌「白バラ牛乳」（譯：白玫瑰牛奶）推出的餅乾、咖啡、文具等商品，並提供長榮航空商務艙米果及日本空運來台的精美禮包做為伴手禮，讓民眾不用花錢飛出國就能感受鳥取豐富多元的旅遊魅力。

▲全日本規模最大的觀光砂丘–鳥取砂丘。（圖／長榮航空提供）

長榮航空自2019年起開始於賞楓旺季飛航台北–鳥取季節性包機，位於日本本州山陰地區的鳥取縣是日本著名的旅遊熱區，有全日本規模最大的觀光砂丘–鳥取砂丘，再加上豐饒的自然環境，旅客能品嚐到20世紀梨、辣韭、和牛、松葉蟹、鮪魚、煎茶等多元的物產。

▲鳥取倉吉老街。（圖／長榮航空提供）

同時，鳥取也是著名的「漫畫王國」，《鬼太郎》的作者水木茂先生和《名偵探柯南》的作者青山剛昌先生皆出身於此，鳥取縣政府也積極將漫畫文化納入觀光資源，在當地的各個角落都能看到上述兩位漫畫家筆下的經典角色出沒。

這次活動鳥取縣政府委由日盟國際負責規劃與執行，並由長汎旅行社獨家販售，入場券售價新台幣1,000元/每人，即刻起開放報名，為保障活動品質，名額有限售完為止。

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