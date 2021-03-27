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改編「臺灣油畫大師」楊三郎故事！漫畫家耗時2年全彩創作

▲▼漫畫家HOM耗時2年，推出全彩創作《無價之畫：巴黎的追光少年》，絕美改編臺灣油畫大師楊三郎的生涯故事。（圖／蓋亞文化）

▲漫畫家HOM耗時2年，推出全彩創作《無價之畫》，絕美改編臺灣油畫大師楊三郎的生涯故事。（圖／蓋亞文化）

記者林育綾／綜合報導

用漫畫認識台灣前輩藝術家！蓋亞文化與國立臺灣美術館合作，邀請漫畫家HOM耗時2年，推出全彩創作《無價之畫：巴黎的追光少年》，絕美改編臺灣油畫大師楊三郎的生涯故事。當她到楊三郎美術館取材時，離開博物館前看到楊三郎生前的一句話「我下輩子還想再畫畫。」幾個字震懾了她，「那是我覺得跟他最靠近的時候。」

漫畫家HOM連續2年，以《魔幻時刻－THE ACTOR 2》、《大城小事4、5》獲得金漫獎肯定，這次創作《無價之畫》與國立臺灣美術館合作，也是她第一次嘗試歷史改編題材，整整176頁都是全彩漫畫，還得跟上網路連載的節奏壓力。

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▲▼漫畫家HOM耗時2年，推出全彩創作《無價之畫：巴黎的追光少年》，絕美改編臺灣油畫大師楊三郎的生涯故事。（圖／蓋亞文化）

▲▼《無價之畫》絕美改編臺灣油畫大師楊三郎的生涯故事。（圖／蓋亞文化）

▲▼《無價之畫》改編臺灣油畫大師楊三郎的生涯故事。（圖／蓋亞文化）

HOM大學讀的是美術系，而楊三郎（原名楊佐三郎，1907-1995）是美術系學生讀臺灣美術史時，一定會讀到的畫家，但當時多半是為了考試，並沒有額外多做功課。而第一次造訪楊三郎美術館取材時，看著眼前楊三郎常用的畫具、旅法時的工具等等，腦海裡也冒出畫面，好像一步一步跟著楊三郎成長，從最初畫畫的少年開始，到後來成為臺灣油畫大師。

接到這個案子時不擔心嗎？「不會耶，我覺得好有趣哦！講歷史、談繪畫，對我來說，是一個很大也是全新的挑戰，是我從來都沒有嘗試過的題材。」一個畫家去畫一個油畫大師的故事，也是吸引她的一大原因，創作過程中，也一直想著該如何演繹另一個人畫圖的想法，還有他的成長歷程。

▲▼漫畫家HOM耗時2年，推出全彩創作《無價之畫：巴黎的追光少年》，絕美改編臺灣油畫大師楊三郎的生涯故事。（圖／蓋亞文化）

▲▼《無價之畫》絕美改編臺灣油畫大師楊三郎的生涯故事。（圖／蓋亞文化）

▲▼漫畫家HOM耗時2年，推出全彩創作《無價之畫：巴黎的追光少年》，絕美改編臺灣油畫大師楊三郎的生涯故事。（圖／蓋亞文化）

HOM也從楊三郎的作品觀察到，他是一個很追求光線的人，多數時候都在戶外寫生，喜歡光線打在物品上的感覺，屬於「外光派」，因此她這次作品也突破過去習慣的作畫方式，她大量使用光影變化，也是對畫家的致敬。

只是，昔日的楊佐三郎是在花園裡迎著下午的光線作畫，但HOM多數時候是窩在家裡畫畫，她笑說「有啦，我有在外面畫畫，不過是在高鐵上趕稿⋯⋯（淚）我只能用腦袋與作品來致敬，行動上完全無法致敬。」不過這次作品也確實非常強調光線，《無價之畫》的第一頁便是光線非常美麗的跨頁，畫面上的楊佐三郎執著調色盤，自信地看向漫畫家望過來的視角。

▲▼漫畫家HOM耗時2年，推出全彩創作《無價之畫：巴黎的追光少年》，絕美改編臺灣油畫大師楊三郎的生涯故事。（圖／蓋亞文化）

▲▼這次作品也突破過去習慣的作畫方式，她大量使用光影變化，也是對畫家的致敬。（圖／蓋亞文化）

▲▼漫畫家HOM耗時2年，推出全彩創作《無價之畫：巴黎的追光少年》，絕美改編臺灣油畫大師楊三郎的生涯故事。（圖／蓋亞文化）

而在全彩176頁的漫畫裡，她自己特別喜歡第32頁，幼年的楊佐三郎在父兄的互持往前走，第二個鏡頭則是楊佐三郎一個人騎著單車往前行，背影看起來有點孤獨，台詞說著，「即使我期望是三個人相扶相持，但實際上，只有他們單向幫助我，只有變強，才有能力報答他們。我只會畫畫，無論是為了自己還是別人，我還是只能往畫畫這個方向前進吧？」

▲▼漫畫家HOM耗時2年，推出全彩創作《無價之畫：巴黎的追光少年》，絕美改編臺灣油畫大師楊三郎的生涯故事。（圖／蓋亞文化）

▲全彩176頁的漫畫裡，她自己特別喜歡第32頁。（圖／蓋亞文化）

HOM表示，「畫這頁的時候，我感覺到，他很想前進，但又很徬徨。」這樣的心境其實也呼應著她的自我投射，「我常會想，畫畫真的是一件很任性的事。好比我如果是個廚師，還能為家人做一桌飯菜。但畫畫是很自私的，這也是畫畫的人很脆弱的時候吧，畫畫沒辦法帶給家人幸福呢。30歲左右的我，三不五時會想到這樣的問題。」

接下來的第35頁，騎著腳踏車的楊佐三郎來到基隆港邊，視角落在單車的車輪。從單車車輪看出去，是一艘巨大的郵輪，正準備航向世界，這也是她刻意製造的類比，「船在前進，腳踏車也在前進，我刻意把輪子放在前側，跟遠方的船比起來，腳踏車很渺小。感覺我們在很小的地方，嚮往很厲害的遠方，就像創作者看見很厲害的作品，忍不住會想，一樣在畫畫，一樣在前行，他們為什麼這麼強大？」

▲▼漫畫家HOM耗時2年，推出全彩創作《無價之畫：巴黎的追光少年》，絕美改編臺灣油畫大師楊三郎的生涯故事。（圖／蓋亞文化）

▲第35頁刻意用腳踏車對比遠方的船。（圖／蓋亞文化）

她也坦承自己的創作路上，早期比較譁眾取寵，但這幾年重拾畫畫的快樂，以前會覺得，「天啊，我這樣畫好嗎？」但現在愈來愈能回到畫畫的樂趣。當然也有痛苦的時候，比如在畫《大城小事4、5》時，她一度罹患肌腱炎，就算沒在畫畫，手碰到鍵盤就痛，「醫生跟我說，不能再畫了，但我覺得我還沒畫夠啊！那陣子，物理上與心境上都好痛苦。創作是這樣有趣的事情，永遠都有畫不完的東西。其實，我已經不太去想有多少人喜歡我的作品了，只要能畫畫，都是開心的。」

如今著手創作《無價之畫》下集，她希望讀者們可以多認識臺灣藝術家，了解臺灣藝術的成長脈絡，歷史的演進，可以更理解臺灣美學的狀況。

▲▼漫畫家HOM耗時2年，推出全彩創作《無價之畫：巴黎的追光少年》，絕美改編臺灣油畫大師楊三郎的生涯故事。（圖／蓋亞文化）

▲《無價之畫》絕美改編臺灣油畫大師楊三郎的生涯故事。（圖／蓋亞文化）

同樣是畫畫的人，以楊三郎故事為底改編，有一時半刻覺得自己與楊三郎特別靠近嗎？HOM回想起第一次去楊三郎美術館取材時，要離開博物館之前，看到了楊三郎生前說的那句話，「我下輩子還想再畫畫。」當下心頭震攝，「我很能明白呢。因為楊三郎喜歡畫畫這件事情，完全不用懷疑，他的產量太多太多了，完全不需要懷疑這句話。看到這句話的時刻，我覺得，是我跟他最靠近的時刻了。」

▲▼漫畫家HOM耗時2年，推出全彩創作《無價之畫：巴黎的追光少年》，絕美改編臺灣油畫大師楊三郎的生涯故事。（圖／蓋亞文化）

▲漫畫家HOM耗時2年，推出全彩創作《無價之畫：巴黎的追光少年》，絕美改編臺灣油畫大師楊三郎的生涯故事。（圖／蓋亞文化）

《無價之畫：巴黎的追光少年（上）》已於2021年3月10日出版，3月28日下午3時將於國立臺灣美術館舉辦「藝術漫讀—《無價之畫：巴黎的追光少年》新書座談&簽書會」，由漫畫家HOM與臺灣美術史研究者李欽賢對談。

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