五月天阿信也看它長大！台灣首席科幻漫畫《九命人》復刻　作家：該是道別的時候了

▲睽違30年！台灣首席科幻漫畫《九命人》復刻經典。（圖／蓋亞文化、原動力文化提供）



記者林育綾／綜合報導

台灣首席科幻漫畫家阿推在35年前發表《九命人》，在武俠漫畫當道的80年代，是當時少見的科幻漫畫，不僅畫風獨特，故事也令人驚奇，連五月天阿信也說看他的漫畫長大。時隔多年的今天，由原動力文化出版復刻經典，推出全系列3冊的《九命人》，在此之前阿推坦言，知道作品過氣，次次碰壁很打擊，「世界差點變黑色的」，很榮幸能為作品做個里程碑，但也到了該跟讀者道別的時候了，透露「腦子裡還有很多故事」。

《九命人》是80年代當時少見的科幻漫畫，故事從私家偵探蒙九戈的夏天開始，接到5億元的神祕委託案後，蒙九戈卻在追查過程中意外身亡，成為一個神祕計畫的實驗對象，竟然被賦予9次生命。

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阿推說，《九命人》的故事來自他當兵時期，某天看著窗外後山的一棵樹，開始幻想植物的一生，而蒙九戈的造型延伸自他的第一本漫畫《太極符》裡一個反派角色，至於書名，因為當時喜歡簡短、好記、不超過3個字的命名，「或許九命怪貓的傳說也對我有些影響。」

▲《九命人》中主角蒙九戈轉生成樹。（圖／蓋亞文化、原動力文化提供）

他透露自己大概在70年代讀復興美工時，就很喜歡實驗性的漫畫，也著迷於進口書店的設計圖書，喜歡發現有趣的歐美日流行雜誌。在當時資訊取得不方便、沒有手機與電腦的時代，訂閱紙本雜誌要等2個月到半年，看了雜誌很多經典大師，透過他們的作品啟發，自己也一直畫，更努力去找有趣的東西。

事實上，這也不是《九命人》第一次「復活」，2019年東立出版社由常勝、致怡、薪鹽、星期一回收日等4位漫畫家合作的「九命人計畫」正式出版，4位漫畫家從「九命人」概念發想，分別完成單行本《時之輪迴》、《家庭訪問》、《Hangry Girls Club》、《溺光》，是台漫史上少見的企劃，也是跨世代漫畫家對《九命人》的致敬之作。

▲《九命人》中蒙九戈變成樹後被加工桌子。（圖／蓋亞文化、原動力文化提供）



而這回推出全系列的《九命人》，其實就像他過去的自己和現在的對照。阿推說，多年來他腦中累積了很多相關的前傳與後續故事，也一直不斷嘗試提案，想重新召喚九命人、繼續畫九命人，「但現實真的很不容易，不斷有人告訴我這個過氣了。我意識到自己的極限、紙本印刷品衰退，感覺到擅長的事情已漸漸被時代淘汰。」

他嘗試向不同單位提案、也申請過補助，但次次碰壁，無數失敗後，甚至感受到「阿推實在太渺小、根本不重要，消失之後一定會漸漸被忘記吧。」

直到2013年的法國安古蘭國際漫畫節，漫畫家常勝對他提議要做九命人的再創作，阿推原本覺得他在開玩笑，以前很多人也說過類似的話，但都沒有下文，「沒想到常勝真的去做了，而且做得非常認真，九命人計畫的每本書都很有趣很好看，他們真的讓我感動，做得比我想像得還要好得多。」

阿推說，其實漫畫圈一直很多紛爭，資深、年輕漫畫家很少見面交流溝通，「也許漫畫創作是寂寞、疏離的創作模式吧？」但現在，蓋亞旗下的原動力文化推出《九命人》全系列，加上2019年常勝、致怡、星期一回收日、薪鹽在東立的「九命人計畫」，「不同出版社可以接受同一個主題作品，而且在一年內陸續出版，漫畫家們的合作與交流，非常珍貴。」

談全系列的過程很漫長，到處碰壁，讓他好像又回到新人一樣，「其實我不是個會講放棄的人，過去我總是一直鼓勵別人，但真的，50次、100次⋯⋯之後，我覺得世界變成黑色的。」如果沒有遇到蓋亞文化，也沒有遇到常勝老師，阿推認為自己可能無法再繼續出版漫畫，甚至會變成另一個人。

阿推說，以在現在的書市，推出3本一套的書並不容易，如今努力推出新完成的「9命人」，還有80年代的「九命人」與「久命人」，主要想感謝始終記得和購買《九命人》的讀者們。

2020年新作「9命人」的創作時間很短，「我沒有想太多但仍想這麼做，因為想要再經歷一次、回到當時創作的感覺，但當然回不去了。回看過去的作品，我覺得，啊，那真的是年輕時候的自己。現在雖然我的技法更純熟了，但總覺得少了一點衝勁，像重金屬樂團主唱老了跳不高，在舞台上再也無法飆高音的感覺。你覺得，讀者會發現，我的高音分岔了嗎？」

▲阿推感嘆，漫畫會淹沒在書市裡頭，就像生老病死都是常態，能夠為九命人先做個類似段落的里程碑，也是幸運的。（圖／蓋亞文化、原動力文化提供）

有些人會覺得，聽到「我小時候看你的漫畫耶」是代表自己老了，但阿推不覺得，他認為「這是最珍貴的事情，我好像伴隨著對方長大了。」甚至有一次遇到五月天的阿信，說是看著他的漫畫長大，阿推也開玩笑回答他：「我在等你們長大。」《九命人》佔據許多人的青春回憶，甚至有人認真的說要把漫畫傳給自己的小孩。

不過他也感慨，在這個時代，漫畫會淹沒在書市裡頭，就像生老病死都是常態，能夠為九命人先做個類似段落的里程碑，也是幸運的，這是畫給忠實讀者的作品。「另一方面，也是想跟讀者道別。這是九命人對讀者的道別，我已經知道這差不多是極限了，或許該用全系列說再見了。」但腦子裡還有好多故事，也許將來會以新的題材與讀者再次見面。