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社會 社會焦點 保障人權

見她不敢聲張...惡狼多次徘徊公園堵陌生女子　就地性侵4次

▲桃園市張姓男子被指控對同居女友之女兒性侵，檢方查無違反其意願之行為，偵結不起訴。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲桃園市一名宋姓男子，見女子獨自一人下班牽車，藉故攀談性侵得逞，竟還食髓知味，被桃園地院依強制性交隊最，判處有期徒刑5年8月。（圖／示意圖，與本案無關／免費圖庫pixabay）

記者林冠吟／桃園報導

桃園一名宋姓男子109年2月間，在蘆竹區的公園看見1名女子獨自一人牽機車，認為有機可趁，藉故攀談後竟指侵得逞，見女子不敢聲張，後續更是食髓知味，多次到公園等女子下班，陸續指侵4次，直到一次路過民眾見女子神情有異，在公園哭泣，報警處理才揭發宋男的惡行。桃園地方法院審理後，依強制性交與強制猥褻等罪名，判處宋男有期徒刑5年8個月，全案仍可上訴。

桃園一名宋姓男子109年2月時，見被害女子晚間獨自一人前往公園準備牽車回家，上前藉故與其搭訕，並趁機摸胸，遭女子推拒，女子哭喊「不要摸」、「不要這樣」，宋男仍是聽而不聞，更進一步將手伸進她的下身指侵得逞。

隨後，宋男見女子不敢反抗也不敢聲張，更是食髓知味，多次在公園徘徊，等到女子下班出現後，再對襲胸指侵，女子反抗對宋男哭喊「不要摸」，宋男卻對她回應「你不給我摸要給誰摸」，甚至強壓住女子的機車龍頭，不讓她離開，其指侵得逞次數更高達4次。直到一次宋男又故技重施，女子無助哭泣，被路過路人察覺有異，報警處理後，這才揭發宋男的惡行。

員警詢問宋男是否有對女子性侵的事實，宋男還一度否認犯行，強調他「哪有性侵」，直到警方向他說明「手指也算」，宋男才坦承，在第1次指侵後，發覺女子就算被欺負也不敢怎麼樣，所以才會多次在公園徘徊，等她下班。

法院審理後，認為被害女子前後供述一致，且在證述期間多有哭泣、哽咽等情緒反應，而宋男卻在審理時改口否認性侵，僅承認有摸女子胸部，與作筆錄時的言詞不一。但法官採信女子證述，依強制性交與強制猥褻，各判宋男有期徒刑3年2月與7月，合併應執行有期徒刑5年8月，全案仍可上訴。

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