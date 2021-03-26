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台南過嶺天后宮300年神像遭竊！　廟方急籲「讓神明回家」

▲台南左鎮過嶺天后宮神像遭竊。（圖／廟方人員提供）

▲台南左鎮過嶺天后宮驚傳神像遭竊。（圖／廟方人員提供）

記者林冠吟／台南報導

台南左鎮過嶺天后宮驚傳神像遭竊！25日廟方人員開門準備幫神明換茶的時候，驚見神像遭人竊走，急忙報警處理，但由於廟宇與附近道路並無監視器，左鎮分駐所受理後，緊急調閱外圍監視器，逐一過濾相關可疑人士。

廟方人員表示，由於每天早上和下午都會幫神尊上香換茶，24日下午5點左右神尊都還在，25日清晨6點開廟門時發現5尊歷史悠久的神像遭竊，而竊賊竟直接破壞鎖在神龕上大鎖，將鎖頭整個拔起，好進入神龕偷走神像。

據了解，過嶺天后宮一共供奉8尊神像，這次遺失的5尊神像，包含天上聖母、千里眼將軍、順風耳將軍、中壇元帥與福德正神。這5尊神尊身上並無鑲金牌等值錢物品，但根據廟方人員說法，這5尊神像都是自光緒年間就隨著先民來台，至少有300年歷史，從私人供奉一直到鄉里建宮，本身歷史比廟宇還要悠久。

廟方人員指出，竊賊應該是衝著5尊歷史悠久的神尊而來，其餘3尊年份較新的池府、雷府王爺與虎爺並無遭竊，且較容易變賣得手的香爐等器具，也並沒有被竊賊偷走。他也呼籲，由於神尊歷史悠久，擔心神尊有毀損的情型，現在只希望竊賊能夠盡快讓神尊回家。

左鎮分駐所則表示，25日上午已接獲廟方人員報案，由於附近並無監視器，只能調閱外圍監視器，逐一過濾相關可疑人士。

▲台南左鎮過嶺天后宮神像遭竊。（圖／廟方人員提供）

▲▼遭竊的天上聖母、順風耳與千里眼將軍自光緒年間就已來台。（圖／廟方人員提供）

▲台南左鎮過嶺天后宮神像遭竊。（圖／廟方人員提供）

▲台南左鎮過嶺天后宮神像遭竊。（圖／廟方人員提供）

▲左為中壇元帥，右為福德正神。（圖／廟方人員提供）

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