烈焰焚林5天滅...陳吉仲剛慰問完打火弟兄　阿里山再爆火燒山

記者翁伊森、林冠吟／嘉義報導

阿里山燒不停！阿里山18日大火歷經5天狂燒97小時，好不容易才滅火，25日上午農委會主委陳吉仲才剛到林務局慰問辛苦的火弟兄，沒想到下午阿里山鄉169縣道，達邦公路明隧道上方又發生大火，嘉義林管處和奮起湖消防隊接獲通報後，已趕往灌救，燃燒面積初步判定為30平方公尺。

▲阿里山169縣道達邦公路明隧道又火燒山。（圖／嘉義消防局提供）



嘉義縣消防局下午13時許接獲通報，阿里山鄉169縣道達邦公路明隧道上發生火警，奮起湖分隊立即出動消防車、救護車與4名人員馳援，林務局也派員到場開闢防火牆，初步評估起火面積約30平方公尺。

而上午林務局的簡報指出，阿里山大火5天動員救災人力442次、空勤總隊、陸軍航空特戰指揮部支援直升機共35架次。

▲陳吉仲慰問林務局打火弟兄。（圖／嘉義林管處提供）



陳吉仲表示，林務局1000多名森林護管員，除需防範森林大火，還要取締山老鼠和山林調查，且每人平均需守護森林面積約50個大安森林，為感念他們的辛勞，過去2年已提高森林管護員的薪資3000到5000元不等，未來則會協助更新裝備設施等用品。

而負責打火的嘉義縣消防局第三大隊奮起湖分隊長唐祖望則提出建議，因山區道路狹小，僅有2.2公噸的水箱車，一但用盡就得到石桌等聚落加水，以確保水源不中斷，因此期望若相關單位經費許可，能夠在山區設置容量約12公噸的水庫車，以確保救災水源充足。相關單位則回應，會在研議盤點裝備。

▲▼阿里山169縣道達邦公路明隧道又火燒山。（圖／嘉義消防局提供）



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