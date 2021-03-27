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長榮貨輪卡蘇伊士運河已完成87%挖沙　土耳其伸援

▲▼長榮「長賜號」卡在蘇伊士運河上，脫困前恐先得挖出8作奧運泳池規模的淤泥。（圖／路透社）

▲長榮「長賜號」卡在蘇伊士運河上，脫困前恐先得挖出8作奧運泳池規模的淤泥。（圖／路透社）

文／中央社開羅／安卡拉26日綜合外電報導

蘇伊士運河當局今天說，為協助擱淺的台灣長榮海運「長賜輪」貨輪脫困，而需移除多達2萬立方公尺泥沙的挖沙作業，目前已完成約87%。土耳其政府則提議派船協助拖曳。

半島電視台（Al Jazeera）網站報導，蘇伊士運河（Suez Canal）當局表示，待挖沙作業全部完成後，就會繼續拖船作業，好讓長賜輪盡快恢復航行。

法新社報導，土耳其政府今天提議派出一艘特殊船隻，以協助埃及讓長賜輪脫困。此舉展現出安卡拉試圖修補和中東對手國的關係。

土耳其安納杜魯新聞社（Anadolu News Agency）報導，土國運輸和基礎設施部長卡拉伊斯馬伊歐魯（Adil Karaismailoglu）表示，土耳其的「內內哈通號」（Nene Hatun）搜救船是「全球少數有能力執行如此大規模作業的機械之一」。

他說：「我們向他們提議協助，如果他們答應，我們就會出動。」

長賜輪船東日本正榮汽船公司今天稍早表示，目標明天晚間讓長賜輪脫困。

長賜輪船身長達約400公尺，和紐約地標帝國大廈的高度差不多。本月23日航經蘇伊士運河時，在強風和沙塵暴影響下擱淺。

 
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