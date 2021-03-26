台南永康復華夜市 外帶自備餐杯具「環保減塑」享優惠

▲台南市環保局，26日晚上與慈濟基金會合辦「環保減塑」宣導，獲得50家攤商認同並張貼「台南減廢日」及「減塑同盟」標誌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市環保局要延續永康復華夜市試辦環保夜市的好成績，26日晚上與慈濟基金會合辦「環保減塑」宣導，獲得50家攤商認同並張貼「台南減廢日」及「減塑同盟」標誌，業者當下即對外帶且自備環保餐杯具的消費者，提供折扣或加量等優惠，習慣自備餐杯具的消費者獲得小確幸，開心得向同行友人展示。

永康復華夜市2020年試辦環保夜市3個月，獲消費者肯定，不少攤商業績增加1、2成，環保作為更獲環保署評鑑為「特優」殊榮。3月26日當天，夜市60家飲食攤，共計有50個攤商加入「台南減廢日」及「減塑同盟」活動。

於復華夜市推行之「環保減塑」活動將持續至年底，張貼「台南減廢日」及「減塑同盟」標誌的攤商，至少每月會指定一個營業日，對自備外帶餐杯具的消費者提供優惠。

環保局長謝世傑表示，復華夜市試辦環保夜市的成功經驗與成績，顯示環保意識深植大眾內心，只要條件成熟再稍加鼓勵，就能見到成果。希望全市更多店家，攤商加入環保減塑行列，民眾大力配合，一起減塑減廢，打造具台南特色的循環經濟，共創雙贏。

「環保減塑」要見成效，需攤商、消費者雙方配合與支持。謝世傑局長率環保局人員與慈濟基金會人員等兵分多路，逐一向攤商說明環保局近年來大力推動的自備環保餐具享優惠的「台南減廢日」及慈濟基金會推廣自備塑膠袋與餐杯具有好康的「減塑同盟」意涵，也在響應之攤商的攤車上，張貼雙認證標誌以方便消費者便辨識，期許互惠互利下，復華夜市持續朝環保永續前進。

復華夜市已有環保夜市的經驗，攤商環保意識佳，雖然忙著做生意，仍願意去了解「環保減塑」，不少業者一口就應允參加並表示，消費者若都能自備餐杯具，不僅對環境好，也能減少經營成本，好政策一定要用力支持。

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