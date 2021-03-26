誰的私房錢！台南清潔隊拆床噴出一疊千元鈔　驚見40年前版本

▲台南市環保局北區清潔隊，進行彈簧床彈簧回收前拆除工作時，突然從彈簧床掉出千元大鈔，金額共6萬9千元，已送交警方，希望可以盡快物歸原主。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市環保局今年過路財氣旺，每個月都有拾金不昧的紀錄，北區清潔隊26日下午進行彈簧床彈簧回收前拆除工作時，突然從彈簧床掉出片片紙片，大夥定睛一看，每一張都是千元大鈔，且還是1981年代舊版紙鈔，金額共6萬9千元，已送交警方，希望可以盡快物歸原主。

26日星期五，並非北區清潔隊家戶收運垃圾的日子，7名清潔隊員下午2時分兩組執行拆彈簧床墊工作，才開始工作沒多久，就聽到此起彼落的「哇」、「阿」驚呼聲，原來是「財神爺」路過，撿到6萬9千元現金。北區清潔隊隊長蘇義松說，工作中拾獲的錢財如果找不到失主，最後都會歸國庫，大概少有工作會像清潔隊一樣，有較多機會幫國庫進帳吧！

北區清潔隊長蘇義松指出，從事環保工作以來，還是第1次看到床墊藏鈔票，真是開了眼界。一開始搞不懂，民眾怎能將錢財藏入彈簧床墊，原來早年的彈簧床包覆的外圍，有的設有拉鍊可以拉開，就這樣成了藏錢財的秘密空間。

藏著舊鈔的彈簧床墊，為北區民眾的廢棄家具，但究竟何時回收來的已無可考；蘇義松說，拆除彈簧床外的包覆物，是一件費工夫的事，為不影響環境維護清潔隊員只能抽空處理，所以該收回的彈簧床放在區隊有一段時間了，已記不得在那裡回收的。

環保局長謝世傑表示，環保局真是財運「旺來」！今年以來安定區、北區、歸仁區、東區、仁德區等都有撿到錢財的紀錄，北區尤其旺，連同此次已是第3起拾金不昧，清潔隊同仁面對財物不貪不取，精神可貴，都會循例敘獎。

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