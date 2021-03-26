　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

誰的私房錢！台南清潔隊拆床噴出一疊千元鈔　驚見40年前版本

▲台南市環保局北區清潔隊，26日下午進行彈簧床彈簧回收前拆除工作時，突然從彈簧床掉出千元大鈔，且還是1981年代舊版紙鈔，金額共6萬9千元，已送交警方，希望可以盡快物歸原主。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市環保局北區清潔隊，進行彈簧床彈簧回收前拆除工作時，突然從彈簧床掉出千元大鈔，金額共6萬9千元，已送交警方，希望可以盡快物歸原主。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市環保局今年過路財氣旺，每個月都有拾金不昧的紀錄，北區清潔隊26日下午進行彈簧床彈簧回收前拆除工作時，突然從彈簧床掉出片片紙片，大夥定睛一看，每一張都是千元大鈔，且還是1981年代舊版紙鈔，金額共6萬9千元，已送交警方，希望可以盡快物歸原主。

▲台南市環保局北區清潔隊，26日下午進行彈簧床彈簧回收前拆除工作時，突然從彈簧床掉出千元大鈔，且還是1981年代舊版紙鈔，金額共6萬9千元，已送交警方，希望可以盡快物歸原主。（圖／記者林悅翻攝，下同）

26日星期五，並非北區清潔隊家戶收運垃圾的日子，7名清潔隊員下午2時分兩組執行拆彈簧床墊工作，才開始工作沒多久，就聽到此起彼落的「哇」、「阿」驚呼聲，原來是「財神爺」路過，撿到6萬9千元現金。北區清潔隊隊長蘇義松說，工作中拾獲的錢財如果找不到失主，最後都會歸國庫，大概少有工作會像清潔隊一樣，有較多機會幫國庫進帳吧！

▲台南市環保局北區清潔隊，26日下午進行彈簧床彈簧回收前拆除工作時，突然從彈簧床掉出千元大鈔，且還是1981年代舊版紙鈔，金額共6萬9千元，已送交警方，希望可以盡快物歸原主。（圖／記者林悅翻攝，下同）

北區清潔隊長蘇義松指出，從事環保工作以來，還是第1次看到床墊藏鈔票，真是開了眼界。一開始搞不懂，民眾怎能將錢財藏入彈簧床墊，原來早年的彈簧床包覆的外圍，有的設有拉鍊可以拉開，就這樣成了藏錢財的秘密空間。

藏著舊鈔的彈簧床墊，為北區民眾的廢棄家具，但究竟何時回收來的已無可考；蘇義松說，拆除彈簧床外的包覆物，是一件費工夫的事，為不影響環境維護清潔隊員只能抽空處理，所以該收回的彈簧床放在區隊有一段時間了，已記不得在那裡回收的。

▲台南市環保局北區清潔隊，26日下午進行彈簧床彈簧回收前拆除工作時，突然從彈簧床掉出千元大鈔，且還是1981年代舊版紙鈔，金額共6萬9千元，已送交警方，希望可以盡快物歸原主。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局長謝世傑表示，環保局真是財運「旺來」！今年以來安定區、北區、歸仁區、東區、仁德區等都有撿到錢財的紀錄，北區尤其旺，連同此次已是第3起拾金不昧，清潔隊同仁面對財物不貪不取，精神可貴，都會循例敘獎。

肌膚亮白必備經典明星商品

ET快訊
罕見畫面曝！桃園棒球場起大霧　獅猿戰暫停
快訊／男自駕翻車　爆頭噴血當場死亡
無印良品挺新疆棉　市值瞬間蒸發229億
藝人挺新疆棉急切割！　「賠天價違約金」圈內人揭內幕
快訊／確定了！朕豪大酒店這天改回「高雄萬豪酒店」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／桃園驚傳死亡車禍！他疑車速過快翻車...腦部重擊噴血

新竹最慘富商！損友搬空上億　破案5個月後再被「台灣3大盜」盯上

桃園中山路自來水管爆裂　水公司緊急施工搶修警籲民眾改道

永和騎士一年「被轎車門擊落」73次！警發現暗黑真相：超可惡

騎士等紅綠燈...甩手扭頭從景美跳到公館　網驚：舞棍阿伯4ni？

誰的私房錢！台南清潔隊拆床噴出一疊千元鈔　驚見40年前版本

讓中南部青年「由綠轉紅」！張安樂陸官媒表態　高檢署30日約談

登桃園溪洲山追「血藤花爆開」　山路濕滑2山友摔傷

檢察長報名截止　37資深檢察官爭取6首長缺…4月公布入圍名單

90kg保母悶壓11月嬰致死！老闆甩鍋變工友　母淚崩：睜眼說瞎話

信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！　酒後靠胯間…十指交纏全被拍

夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

小S廣告片場表情指導：紅包錢被偷光！　女兒ELLY秒笑場…「醜照連發」沒偶包

薔薔合體鳳梨叔薯...阿虎：有點吃醋！　擺脫禿頭！他自喻是「火雲邪神→奶油小生」

越南「憤怒鳥新娘」6天就落跑！　純情男懸賞1萬元尋妻：擔心她

被聯結車擦撞「失控跌落大圳溝」 轎車泡水...駕駛抱狗站車頂求救

蜜袋鼯寶寶出生1個月媽媽過世！　僅2.7公克重...大口喝奶奮力存活

周興哲收校花私訊「歌是為我寫的嗎？」　「霸氣回覆」全場鼓掌..婁峻碩：Respect！

國道衝撞驚魂...白車1move躲過 後2車「保持安全距離」幸逃死劫！

家裡出現一口井！竟是「防空洞」 藏2張床...女屋主：80年前就在了

快訊／桃園驚傳死亡車禍！他疑車速過快翻車...腦部重擊噴血

新竹最慘富商！損友搬空上億　破案5個月後再被「台灣3大盜」盯上

桃園中山路自來水管爆裂　水公司緊急施工搶修警籲民眾改道

永和騎士一年「被轎車門擊落」73次！警發現暗黑真相：超可惡

騎士等紅綠燈...甩手扭頭從景美跳到公館　網驚：舞棍阿伯4ni？

誰的私房錢！台南清潔隊拆床噴出一疊千元鈔　驚見40年前版本

讓中南部青年「由綠轉紅」！張安樂陸官媒表態　高檢署30日約談

登桃園溪洲山追「血藤花爆開」　山路濕滑2山友摔傷

檢察長報名截止　37資深檢察官爭取6首長缺…4月公布入圍名單

90kg保母悶壓11月嬰致死！老闆甩鍋變工友　母淚崩：睜眼說瞎話

中國擋澳洲葡萄酒進口！課5年「反傾銷稅」218%

影／楊丞琳「臉色發黑」詭異喃喃自語　敏感體質遇飄「全身發麻」

繁忙生活求放鬆！廚佛Fred端療癒料理　左岸咖啡館煙燻三明治美味噴香

味全龍時隔21年天母開打　柯文哲盼帶動商圈發展

徐若瑄狂掃30頂棒球帽　排出來像擺地攤

飆罵「智障沒救」幼教師發道歉聲明：一時衝動　保證未來不再發生

快訊／桃園驚傳死亡車禍！他疑車速過快翻車...腦部重擊噴血

又是二壘攻防戰！味全挑戰失敗　這次換葉總神秘微笑

神童意圖逼瘋「潔癖鬼」利特！想在隊長家開轟趴：因為他討厭變亂

雅維茉芮脫了！　老公是大咖樂團吉他手...不反對還支持：我OK！妳先拍

保育類「東方蜂鷹」攻擊虎頭蜂窩 聲東擊西引開守衛蜂...成功開吃

社會熱門新聞

19歲男撞爛500萬保時捷　爸現場苦笑

獨／落跑越南妻「口紅塗衛生棉」拒行房

越南老婆「厭世臉」落跑　台男癡情等她回來

獨／厭世越南妻笑臉照曝光！公公怒批：全都是演的

五股凌晨驚傳爆炸　鄰驚27歲男「手指炸剩1根」

她偷吃懷孕在廁所生下男嬰！「裝箱」棄屍儲物間

「厭世臉」越南妻結婚照曝！

台大宅王「討無分手炮」街砍女友47刀　脫內褲吻下體震驚全台

即／祝釩剛慘了！尿檢沒過「撤銷緩起訴」

獨／「厭世越南妻」預謀落跑　公公怒：加倍懸賞

即／潘穎諄失聯！救難協會疑接收「F-5E定標器訊號」

姊撒447萬訂做混血兒　弟捐精烏克蘭找代孕

【心內話】我是錢櫃大火倖存者

建中生尋妹…連戰子幫忙　尋獲已成屍

更多熱門

相關新聞

台南佳里命案　狠男刺死女友母拒認罪收押

台南佳里命案　狠男刺死女友母拒認罪收押

27歲黃姓男子因不滿29歲詹姓女友要分手，於3月25日上午持刀前往台南市佳里區女友住處欲找對方談判時，因被女友母親陳婦發現，雙方發生爭執，黃嫌竟涉嫌持刀刺殺陳婦多刀，逃逸時還推傷女友阿嬤，檢察官依殺人罪嫌重大向台南地院聲押黃嫌，法院26日下午裁定羈押。

台南鐵路地下化施工青年路平交道施工封閉

台南鐵路地下化施工青年路平交道施工封閉

黃偉哲：建立台南市登革熱防線

黃偉哲：建立台南市登革熱防線

台南台江大道鋪面完整無破損坑洞

台南台江大道鋪面完整無破損坑洞

台南佳里凶殺命案兇嫌聲請羈押

台南佳里凶殺命案兇嫌聲請羈押

關鍵字：

台南環保局撿錢清潔隊員

讀者迴響

熱門新聞

挺新疆棉！歐陽娜娜、許光漢、彭于晏都解約

LINE預告終止「號碼登入」！須盡快轉移帳號

19歲男撞爛500萬保時捷　爸現場苦笑

即／伊朗射飛彈　擊中以色列貨船

鳳梨被女網友嗆「台客」

幼教老師PO小孩正臉照　IG嫌棄：智障日常

身分證拿來！「中3碼」玩劍湖山99元

知名手遊「斷開Burberry」！陸網嗨：漂亮

獨／落跑越南妻「口紅塗衛生棉」拒行房

杜汶澤逆風酸「我穿NIKE我驕傲」

成語填空「○長○久」！國小兒寫這「2字」

正妹PO「孫生私訊搭訕截圖」公審！本尊反擊了

清點40多名「挺新疆棉藝人名單」

KTV慶生撒冥紙　4人穿麻衣跪地上爬！

周揚青被抓包「陪羅志祥減肥」！

更多

最夯影音

更多
信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！　酒後靠胯間…十指交纏全被拍

信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！　酒後靠胯間…十指交纏全被拍
夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

小S廣告片場表情指導：紅包錢被偷光！　女兒ELLY秒笑場…「醜照連發」沒偶包

小S廣告片場表情指導：紅包錢被偷光！　女兒ELLY秒笑場…「醜照連發」沒偶包

薔薔合體鳳梨叔薯...阿虎：有點吃醋！　擺脫禿頭！他自喻是「火雲邪神→奶油小生」

薔薔合體鳳梨叔薯...阿虎：有點吃醋！　擺脫禿頭！他自喻是「火雲邪神→奶油小生」

越南「憤怒鳥新娘」6天就落跑！　純情男懸賞1萬元尋妻：擔心她

越南「憤怒鳥新娘」6天就落跑！　純情男懸賞1萬元尋妻：擔心她

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面