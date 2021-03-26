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社會 社會焦點 保障人權

永和騎士一年「被轎車門擊落」73次！警發現暗黑真相：超可惡

▲▼車禍。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲騎士（穿著AJ4 royal blue坐在地上抽菸的大叔）創造假車禍詐財，被永和猛警識破。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市永和一名騎士上個月底，行經永和路二段時，因前方臨停轎車突然開門，騎士被當場擊落倒地，轎車駕駛過意不去，趕緊打電話報案，警員到場依照程序處理，原本不以為意，結果事後發現被擊落的騎士身分相當特殊，且其一年裡有高達70多次被車門擊落的案件！警員繼續追查挖出暗黑真相。

●他平均每5天就發生一起車禍

永和交通分隊警員吳洪岳於上個月24日上午10點多，獲報趕去永和路二段181號，看到臨停的轎車以及倒地的洪姓機車騎士，吳員上前關心，「你還好嗎？需要送醫嗎？」洪姓騎士坐在路邊叼著菸說，「我不要，他（開門駕駛）快賠錢就好」，堅決不肯送醫治療或驗傷，讓吳員直覺有異。

後來吳員調查，發現洪姓騎士有詐欺、竊盜等多項前科，並且在新北市轄區光35天就發生8起道路交通事故，且多件都是「被臨停路邊的轎車門擊落」之事故型態；吳員再追查，得知洪姓騎士不只在新北市出車禍，去年也在台北市被各式各樣轎車門擊落數十次！吳員痛批，「超可惡！」

●發生車禍千萬要報案！

原來，一切車禍都是洪男設計的「賺錢方法」，他先鎖定臨停路邊的車輛，等到駕駛回來，洪男就趁駕駛開門瞬間騎車經過，輕輕撞上車門再順勢把機車放倒，他坐倒在地喊痛。不少轎車駕駛以為是自己開門時造成的疏失，為了大事化小，通常在當下就會給洪男600到8000元不等的賠償金。

若有轎車駕駛嘗試先報案，洪男就會說，「你是違規停車，才造成我跟你擦撞，你如果叫警察，警察也是先開你罰單，不如簡單賠一賠」。不少人就這樣被洪男敲了一筆；如果駕駛不願賠償，他就會提告過失傷害。

▲▼車禍。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲洪男為了詐財，撞到車門結果膝蓋著地受傷，後來他就用這個已經結痂的舊傷跟不同轎車駕駛說，「這是你造成的！」（圖／記者陳雕文翻攝）

●皮肉錢

洪男被警方識破計謀後感嘆，他的招式並非每次都成功，有的駕駛明明承諾會賠錢，但最後消失，當然，錢也沒給；有的人則是堅持報警，他就沒辦法趁機敲詐。

每次去撞轎車門也是一種風險，洪男有次距離跟速度沒算準，撞到門後膝蓋著地，痛得他七葷八素，所以後來都慢慢騎、輕輕撞，還用已經結痂的舊傷口跟駕駛說，「這是你造成的傷！」

年過50歲卻沒正當工作的洪男，靠著假車禍賺皮肉錢，身上還卡著多起誣告、詐欺取財的官司，悲慘的生活方式令吳員看了只能搖頭。

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