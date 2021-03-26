台江大道「6死車禍段」驚傳自撞　老司機揪肇事元兇！網嚇籲普渡

▲台江大道25日發生轎車自撞意外。（圖／翻攝自Facebook／我住台南安南區）

記者葉國吏／綜合報導

台南市安南區台江大道又發生車禍！近日接連發生死亡車禍的台江大道路段，一共造成7人死亡，沒想到在25日又有一輛轎車自撞路邊電線桿，此事造成當地民眾議論紛紛，兇手紛紛指向高低起伏的「曼波路」。

網友在臉書社團「我住台南安南區」貼出一張照片，表示台江大道二段13號對面有自小客車撞斷電桿，幸好無人受傷，但仍須用路人小心。照片一出許多人紛紛擔憂該路段是否「不乾淨」，因為該路段距離2月的6死車禍僅400公尺，有人擔憂的留言說「之前有辦過一次聯合路普了！ 可是最近真的不太平靜」、「台江大道可能需要辦法會大普渡了最近怎麼那麼多事」。

▲▼台江大道自撞，有人指出兇手就是「曼波路」，但也有人認為是超速導致。（圖／翻攝自Facebook／我住台南安南區）

不過也有網友說「有開過的就知道，根本就是路的問題！」、「要享受乘風破浪，開台江就對了」、「大家一直在講限速50，實際上道路波浪嚴重，這是事實，是故意建成這樣還是施工品質不佳」；不過也有網友說「現在沒波浪路很久了！！我看又是低頭族」。

▲林男駕駛黑色轎車於台江大道自撞，當場拋飛慘死。（圖／記者林悅翻攝）

台江大道近日車禍意外不斷，20日深夜11時46分傳出一起自撞死亡車禍，林姓男子（46歲）駕駛自小客車沿外側車道向東執行，經過工明五路口前時，突失控撞擊路旁燈桿，林男當即失去呼吸心跳，經送醫搶救後仍宣告死亡；弔詭的是，該路段今年2月1日才發生自撞6死車禍，兩起案件撞擊點相距僅短短的400公尺，種種巧合令人悚然。