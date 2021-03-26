　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台江大道「6死車禍段」驚傳自撞　老司機揪肇事元兇！網嚇籲普渡

▲▼台江大道自撞。（圖／翻攝自Facebook／我住台南安南區）

▲台江大道25日發生轎車自撞意外。（圖／翻攝自Facebook／我住台南安南區）

記者葉國吏／綜合報導　

台南市安南區台江大道又發生車禍！近日接連發生死亡車禍的台江大道路段，一共造成7人死亡，沒想到在25日又有一輛轎車自撞路邊電線桿，此事造成當地民眾議論紛紛，兇手紛紛指向高低起伏的「曼波路」。

網友在臉書社團「我住台南安南區」貼出一張照片，表示台江大道二段13號對面有自小客車撞斷電桿，幸好無人受傷，但仍須用路人小心。照片一出許多人紛紛擔憂該路段是否「不乾淨」，因為該路段距離2月的6死車禍僅400公尺，有人擔憂的留言說「之前有辦過一次聯合路普了！ 可是最近真的不太平靜」、「台江大道可能需要辦法會大普渡了最近怎麼那麼多事」。

▲▼台江大道自撞。（圖／翻攝自Facebook／我住台南安南區）

▲▼台江大道自撞，有人指出兇手就是「曼波路」，但也有人認為是超速導致。（圖／翻攝自Facebook／我住台南安南區）

▲▼台江大道自撞。（圖／翻攝自Facebook／我住台南安南區）

不過也有網友說「有開過的就知道，根本就是路的問題！」、「要享受乘風破浪，開台江就對了」、「大家一直在講限速50，實際上道路波浪嚴重，這是事實，是故意建成這樣還是施工品質不佳」；不過也有網友說「現在沒波浪路很久了！！我看又是低頭族」。

▲林男駕駛黑色轎車於台江大道自撞，當場拋飛慘死。（圖／記者林悅翻攝）

台江大道近日車禍意外不斷，20日深夜11時46分傳出一起自撞死亡車禍，林姓男子（46歲）駕駛自小客車沿外側車道向東執行，經過工明五路口前時，突失控撞擊路旁燈桿，林男當即失去呼吸心跳，經送醫搶救後仍宣告死亡；弔詭的是，該路段今年2月1日才發生自撞6死車禍，兩起案件撞擊點相距僅短短的400公尺，種種巧合令人悚然。

ET快訊
台江大道「6死車禍段」驚傳自撞　老司機揪肇事元兇！網嚇籲普渡
美軍示警「中國6年內攻台」　解放軍首次正式回應
19歲兒「領照5個月」撞爛500萬保時捷　爸現場苦笑：車壞了
伊朗朝阿拉伯海發射飛彈　擊中「以色列貨船」！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

林森錢櫃唱《再見煙火》聞到煙火　將軍兒包廂等死：自覺悲哀邊緣

台江大道「6死車禍段」驚傳自撞　老司機揪肇事元兇！網嚇籲普渡

碰！疑行動電源爆炸　五股男左手掌炸成碎肉「只剩1根手指」

台北港凌晨大火！剛下班就燃燒　3輛全新車變廢鐵

照顧腦麻女兒50年！78歲父深夜崩潰殺人　長子出庭淚求輕判

五股凌晨驚傳爆炸！鄰驚27歲男「手指炸剩1根」　消防幫撿斷肢

19歲兒「領照5個月」撞爛500萬保時捷　爸現場苦笑：車壞了...哈哈

綠帽男自願送女友賣淫！達成1條件　檢方認證「真愛」不起訴

涉賣水果7年私吞10億逃稅2.5億　大洋橋果董座4老臣移送北檢偵辦

血腥情殺！交往3月被甩　27歲狂男「5刀切斷動脈」女友母慘死家中

信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！　酒後靠胯間…十指交纏全被拍

夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

越南「憤怒鳥新娘」6天就落跑！　純情男懸賞1萬元尋妻：擔心她

薔薔合體鳳梨叔薯...阿虎：有點吃醋！　擺脫禿頭！他自喻是「火雲邪神→奶油小生」

被聯結車擦撞「失控跌落大圳溝」 轎車泡水...駕駛抱狗站車頂求救

蜜袋鼯寶寶出生1個月媽媽過世！　僅2.7公克重...大口喝奶奮力存活

周興哲收校花私訊「歌是為我寫的嗎？」　「霸氣回覆」全場鼓掌..婁峻碩：Respect！

長榮貨輪擱淺蘇伊士...卡百艘船 專家：趁漲潮脫困！錯過再等14天

國道衝撞驚魂...白車1move躲過 後2車「保持安全距離」幸逃死劫！

金素妍嫁給惡魔慘遭「皮鞭暴打」　囚禁密室「牆上還有遺照」聯手柳真復仇！

林森錢櫃唱《再見煙火》聞到煙火　將軍兒包廂等死：自覺悲哀邊緣

台江大道「6死車禍段」驚傳自撞　老司機揪肇事元兇！網嚇籲普渡

碰！疑行動電源爆炸　五股男左手掌炸成碎肉「只剩1根手指」

台北港凌晨大火！剛下班就燃燒　3輛全新車變廢鐵

照顧腦麻女兒50年！78歲父深夜崩潰殺人　長子出庭淚求輕判

五股凌晨驚傳爆炸！鄰驚27歲男「手指炸剩1根」　消防幫撿斷肢

19歲兒「領照5個月」撞爛500萬保時捷　爸現場苦笑：車壞了...哈哈

綠帽男自願送女友賣淫！達成1條件　檢方認證「真愛」不起訴

涉賣水果7年私吞10億逃稅2.5億　大洋橋果董座4老臣移送北檢偵辦

血腥情殺！交往3月被甩　27歲狂男「5刀切斷動脈」女友母慘死家中

獨／許瑋甯送走小鬼「腦袋空白」　碰上才知道：演出來的痛不到20%

長榮長賜輪擱淺運河大塞車！　專家：時機「晚了1年」

達比修有獲選教士開幕戰先發　春訓防禦率0寫鬼神數據

愛不到就殺！恐怖情人迷戀16歲女學生　求婚失敗狂砍32刀當場死

林森錢櫃唱《再見煙火》聞到煙火　將軍兒包廂等死：自覺悲哀邊緣

「台積電股價很快V型反轉」　英特爾搞錯方向了！專家曝3原因

大谷翔平手感超火燙！抓第1球開轟　春訓5轟、連續11場敲安

媽血拚2歲女兒留店外　推車太重翻倒！差4秒險遭輾爆頭

台江大道「6死車禍段」驚傳自撞　老司機揪肇事元兇！網嚇籲普渡

清點40多名「挺新疆棉藝人名單」！　張鈞甯、迪麗熱巴急切割品牌

鄭文燦應援桃猿被「極樂環抱」　樂天女孩抬起大跳黑人抬棺舞

社會熱門新聞

獨／落跑越南妻「口紅塗衛生棉」拒行房

五股凌晨驚傳爆炸　鄰驚27歲男「手指炸剩1根」

越南老婆「厭世臉」落跑　台男癡情等她回來

19歲男撞爛500萬保時捷　爸現場苦笑

獨／厭世越南妻笑臉照曝光！公公怒批：全都是演的

鮮肉女裝接客　下體被摸遭打槍

「厭世臉」越南妻結婚照曝！

男自願送女友賣淫　真愛不起訴

五股凌晨驚傳爆炸聲　27歲男手指炸剩碎肉

建中生尋妹…連戰子幫忙　尋獲已成屍

照顧腦麻女50年　父深夜崩潰殺人

即／台南凶殺命案！男猛砍女友媽、阿嬤　1死1傷

台北港凌晨火警！　3輛全新車陷火海

女駕駛不治！國1重大車禍肇事原因曝　2車頭尾消失

更多熱門

相關新聞

6死車禍後48天…台江大道再傳「死亡自撞」

6死車禍後48天…台江大道再傳「死亡自撞」

台南市安南區台江大道昨（20日）深夜11時46分傳出一起自撞死亡車禍，林姓男子（46歲）駕駛自小客車沿外側車道向東執行，經過工明五路口前時，突失控撞擊路旁燈桿，林男當即失去呼吸心跳，經送醫搶救後仍宣告死亡；弔詭的是，該路段今年2月1日才發生自撞6死車禍，兩起案件撞擊點相距僅短短的400公尺，種種巧合令人悚然。

台江大道6死車禍旁又出事！小貨車重演逆撞實況

台江大道6死車禍旁又出事！小貨車重演逆撞實況

3對情侶命喪台南！高大成曝頸椎斷裂痛苦過程

3對情侶命喪台南！高大成曝頸椎斷裂痛苦過程

台南6死車禍！駕駛女友國中畢業就離家

台南6死車禍！駕駛女友國中畢業就離家

台南自撞6死！2女為愛和父母鬧翻離家休學

台南自撞6死！2女為愛和父母鬧翻離家休學

關鍵字：

台江大道

讀者迴響

熱門新聞

挺新疆棉！歐陽娜娜、許光漢、彭于晏都解約

即／伊朗射飛彈　擊中以色列貨船

獨／落跑越南妻「口紅塗衛生棉」拒行房

杜汶澤逆風酸「我穿NIKE我驕傲」

正妹PO「孫生私訊搭訕截圖」公審！本尊反擊了

KTV慶生撒冥紙　4人穿麻衣跪地上爬！

身分證拿來！「中3碼」玩劍湖山99元

長榮貨輪堵貿易要道「天價賠償金」曝光

借200看病遭拒後「死在家中」！鄰居超內疚

驚覺被劈腿！她衝教室連甩「三秒男」3巴掌

薔薔「胸前兩點」走光！鳳梨臉紅起生理反應

陳奕迅挺新疆棉＋1　發聲明切割adidas

五股凌晨驚傳爆炸　鄰驚27歲男「手指炸剩1根」

越南老婆「厭世臉」落跑　台男癡情等她回來

好市多上架神鞋「馬汀靴」！價格殺到網傻眼：仿的？

更多

最夯影音

更多
信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！　酒後靠胯間…十指交纏全被拍

信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！　酒後靠胯間…十指交纏全被拍
夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

越南「憤怒鳥新娘」6天就落跑！　純情男懸賞1萬元尋妻：擔心她

越南「憤怒鳥新娘」6天就落跑！　純情男懸賞1萬元尋妻：擔心她

薔薔合體鳳梨叔薯...阿虎：有點吃醋！　擺脫禿頭！他自喻是「火雲邪神→奶油小生」

薔薔合體鳳梨叔薯...阿虎：有點吃醋！　擺脫禿頭！他自喻是「火雲邪神→奶油小生」

被聯結車擦撞「失控跌落大圳溝」 轎車泡水...駕駛抱狗站車頂求救

被聯結車擦撞「失控跌落大圳溝」 轎車泡水...駕駛抱狗站車頂求救

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面