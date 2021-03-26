台江大道又自撞！2個月4起連奪7命　駕駛控「曼波路」擬國賠

▲46歲蘇姓男子開車行經北安路遇台江大道路口右轉沒多久，失控自撞路邊電線桿，安全氣囊爆開，人無受傷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安南區台江大道2、3月間接連爆發3起自撞車禍，造成7死1傷，尤其是第1起6死車禍的死者家屬質疑係道路有高低差，才會造成車禍，欲請求國賠，未料又有1輛自小客在該路段失控撞上路邊電桿，車頭嚴重凹陷，幸好駕駛人未受傷，駕駛人指控道路不平，除有意聲請國賠，並希望市府給用路人平安回家的路。

據了解，1名蘇姓駕駛人指控他駕車行經台江大道時，車輪壓到凹陷路面，他人車頓了一下，接著方向盤跟著偏移失控，車身即偏斜往外側撞上路邊電桿，雖然命大沒有受傷，但車子嚴重毀損。蘇姓駕駛強調，他每天行駛台江大道上下班，知道路面不是很好，所以開車到這路段都會特別小心謹慎，也不敢開太快，他希望市府能夠重視修護路面，能讓用路人有條平安回家的路。

台江大道最近重大車禍傳，先是2月1日深夜11時54分許，一輛馬自達轎車載著6人和1隻狗，由西向東行駛於台江大道2段，不料過了總頭橋1百公尺，卻高速逆向衝撞對面一家公司的警衛室，造成6人當場無生命跡象，因整部車嚴重擠壓，6人送醫後全部傷重不治，連所帶的寵物犬也死在車內。

▲台南市安南區台江大道二段2、3月間接連爆發3起自撞車禍，造成7人1傷，尤其是第1起6死車禍的死者家屬質疑係道路有高低差，才會造成車禍，欲請求國賠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第2起自撞車禍發生在2月14日凌晨0時17分許，1輛小貨車沿台江大道二段由西向東行駛，行經台江大道二段時，人車失控逆向衝到對向車道自撞路電桿，車禍地點距上次6死車禍地點相距只有約20多公尺，60歲蔡姓駕駛人受困駕駛座，經消防人員搶救脫困，腿部受傷送市立安南醫院治療，幸無生命危險。

▲1輛小貨車沿台江大道二段由西向東行駛，行經台江大道二段時，人車失控逆向衝到對向車道自撞路電桿，駕駛人受傷。

第3起自撞死亡車禍發生在3月20日深夜發生一起轎車自撞路旁路燈桿死亡車禍，46歲林姓男子無照駕車，疑車速過快失控自撞，消防人員搶救脫困送醫，延至21日清晨不治身亡，車禍發生地點距離之前6死車禍地約400公尺。

▲3月20日深夜發生一起轎車自撞路旁路燈桿死亡車禍，46歲林姓男子無照駕車，疑車速過快失控自撞，消防人員搶救脫困送醫不治身亡。

由於台江大道6死重大車禍，家屬向檢方質疑現場的路面設計高低落差太大而釀禍，台南市工務局人員曾於2月2日兩度到現場勘查，確認橋梁和銜接的路面並無落差，道路亦無坑洞，且當地限速50公里，設有速限標誌。

台南市警察局表示，該起重大交通事故發生地點近台江大道、工明二路口，統計2020年度於該路段，發生A2受傷交通事故2件，原因皆為「未注意車前狀況」；而2020年度台江大道取締各項違規計有5954件，其中，超速佔4088件。

雖然從工務局實勘紀錄來看，台江大道路段似無明顯高低差及坑洞，但僅在不到2個月內，在同一路段發生4起自撞車禍，造成7死1傷，4車嚴重毀損來看，自撞機率也真高，台南市政府有必要請學者專家重新實勘檢視是否如民眾所言，道路有設計或維護不佳的問題，誠如民眾所希望，給用路人一條平安回家的路，是政府的義務與責任。

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