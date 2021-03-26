　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台江大道又自撞！2個月4起連奪7命　駕駛控「曼波路」擬國賠

▲46歲蘇姓男子開車行經北安路遇台江大道路口右轉沒多久，失控自撞路邊電線桿，安全氣囊爆開，人無受傷，警方依法受理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲46歲蘇姓男子開車行經北安路遇台江大道路口右轉沒多久，失控自撞路邊電線桿，安全氣囊爆開，人無受傷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安南區台江大道2、3月間接連爆發3起自撞車禍，造成7死1傷，尤其是第1起6死車禍的死者家屬質疑係道路有高低差，才會造成車禍，欲請求國賠，未料又有1輛自小客在該路段失控撞上路邊電桿，車頭嚴重凹陷，幸好駕駛人未受傷，駕駛人指控道路不平，除有意聲請國賠，並希望市府給用路人平安回家的路。

▲46歲蘇姓男子開車行經北安路遇台江大道路口右轉沒多久，失控自撞路邊電線桿，安全氣囊爆開，人無受傷，警方依法受理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，1名蘇姓駕駛人指控他駕車行經台江大道時，車輪壓到凹陷路面，他人車頓了一下，接著方向盤跟著偏移失控，車身即偏斜往外側撞上路邊電桿，雖然命大沒有受傷，但車子嚴重毀損。蘇姓駕駛強調，他每天行駛台江大道上下班，知道路面不是很好，所以開車到這路段都會特別小心謹慎，也不敢開太快，他希望市府能夠重視修護路面，能讓用路人有條平安回家的路。

▲46歲蘇姓男子開車行經北安路遇台江大道路口右轉沒多久，失控自撞路邊電線桿，安全氣囊爆開，人無受傷，警方依法受理。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲46歲蘇姓男子開車行經北安路遇台江大道路口右轉沒多久，失控自撞路邊電線桿，安全氣囊爆開，人無受傷，警方依法受理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台江大道最近重大車禍傳，先是2月1日深夜11時54分許，一輛馬自達轎車載著6人和1隻狗，由西向東行駛於台江大道2段，不料過了總頭橋1百公尺，卻高速逆向衝撞對面一家公司的警衛室，造成6人當場無生命跡象，因整部車嚴重擠壓，6人送醫後全部傷重不治，連所帶的寵物犬也死在車內。

▲台南市安南區台江大道二段2、3月間接連爆發3起自撞車禍，造成7人1傷，尤其是第1起6死車禍的死者家屬質疑係道路有高低差，才會造成車禍，欲請求國賠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市安南區台江大道二段2、3月間接連爆發3起自撞車禍，造成7人1傷，尤其是第1起6死車禍的死者家屬質疑係道路有高低差，才會造成車禍，欲請求國賠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第2起自撞車禍發生在2月14日凌晨0時17分許，1輛小貨車沿台江大道二段由西向東行駛，行經台江大道二段時，人車失控逆向衝到對向車道自撞路電桿，車禍地點距上次6死車禍地點相距只有約20多公尺，60歲蔡姓駕駛人受困駕駛座，經消防人員搶救脫困，腿部受傷送市立安南醫院治療，幸無生命危險。

▲台南市安南區台江大道二段2、3月間接連爆發3起自撞車禍，造成7人1傷，尤其是第1起6死車禍的死者家屬質疑係道路有高低差，才會造成車禍，欲請求國賠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲1輛小貨車沿台江大道二段由西向東行駛，行經台江大道二段時，人車失控逆向衝到對向車道自撞路電桿，駕駛人受傷。

第3起自撞死亡車禍發生在3月20日深夜發生一起轎車自撞路旁路燈桿死亡車禍，46歲林姓男子無照駕車，疑車速過快失控自撞，消防人員搶救脫困送醫，延至21日清晨不治身亡，車禍發生地點距離之前6死車禍地約400公尺。

▲台南市安南區台江大道二段2、3月間接連爆發3起自撞車禍，造成7人1傷，尤其是第1起6死車禍的死者家屬質疑係道路有高低差，才會造成車禍，欲請求國賠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲3月20日深夜發生一起轎車自撞路旁路燈桿死亡車禍，46歲林姓男子無照駕車，疑車速過快失控自撞，消防人員搶救脫困送醫不治身亡。

由於台江大道6死重大車禍，家屬向檢方質疑現場的路面設計高低落差太大而釀禍，台南市工務局人員曾於2月2日兩度到現場勘查，確認橋梁和銜接的路面並無落差，道路亦無坑洞，且當地限速50公里，設有速限標誌。

台南市警察局表示，該起重大交通事故發生地點近台江大道、工明二路口，統計2020年度於該路段，發生A2受傷交通事故2件，原因皆為「未注意車前狀況」；而2020年度台江大道取締各項違規計有5954件，其中，超速佔4088件。

雖然從工務局實勘紀錄來看，台江大道路段似無明顯高低差及坑洞，但僅在不到2個月內，在同一路段發生4起自撞車禍，造成7死1傷，4車嚴重毀損來看，自撞機率也真高，台南市政府有必要請學者專家重新實勘檢視是否如民眾所言，道路有設計或維護不佳的問題，誠如民眾所希望，給用路人一條平安回家的路，是政府的義務與責任。

錶殼+海軍深藍色運動錶帶

ET快訊
羅志祥表態「支持新疆棉花」　陸網讚爆微博瞬間黑翻紅！
祝釩剛慘了！戒毒期間驗出陽性反應　撤銷緩起訴
老公在國外！她偷吃懷孕生下男嬰　棄屍丟垃圾桶
瘋傳「一線女星離婚」冒關鍵4特徵！　網點名4大咖女神
幼保員IG罵童智障　「明天不用來了」已遭資遣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中女高雄奔喪車被砸！回家門口再被掐頸　她驚：該原諒這種人嗎

快訊／祝釩剛慘了！戒癮期間驗出大麻反應　撤銷緩起訴另案偵辦

沒抽到800元客庄券怒控客委會違憲！爭共享權　改400元更多人中

礁溪情侶路邊玩親親…男下秒「暴走踹車」！衰事主報警還先吞罰單

快訊／國2驚傳火燒車　引擎室冒煙...駕駛下車查看秒竄烈火逃死劫

老公待國外…她偷吃懷孕在廁所生下男嬰！「裝箱」棄屍儲物間

娃娃機店驚見面具男　苦主調監視器傻眼：到底看到了什麼

珍貴樹慘遭肢解變精緻工藝品！明池「山老鼠」現形再抓無良商人

飛官潘穎諄失聯5天「已過黃金72hrs」！陽光首露臉　軍方持續尋人

台江大道又自撞！2個月4起連奪7命　駕駛控「曼波路」擬國賠

信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！　酒後靠胯間…十指交纏全被拍

夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

越南「憤怒鳥新娘」6天就落跑！　純情男懸賞1萬元尋妻：擔心她

薔薔合體鳳梨叔薯...阿虎：有點吃醋！　擺脫禿頭！他自喻是「火雲邪神→奶油小生」

被聯結車擦撞「失控跌落大圳溝」 轎車泡水...駕駛抱狗站車頂求救

蜜袋鼯寶寶出生1個月媽媽過世！　僅2.7公克重...大口喝奶奮力存活

周興哲收校花私訊「歌是為我寫的嗎？」　「霸氣回覆」全場鼓掌..婁峻碩：Respect！

國道衝撞驚魂...白車1move躲過 後2車「保持安全距離」幸逃死劫！

金素妍嫁給惡魔慘遭「皮鞭暴打」　囚禁密室「牆上還有遺照」聯手柳真復仇！

長榮貨輪擱淺蘇伊士...卡百艘船 專家：趁漲潮脫困！錯過再等14天

台中女高雄奔喪車被砸！回家門口再被掐頸　她驚：該原諒這種人嗎

快訊／祝釩剛慘了！戒癮期間驗出大麻反應　撤銷緩起訴另案偵辦

沒抽到800元客庄券怒控客委會違憲！爭共享權　改400元更多人中

礁溪情侶路邊玩親親…男下秒「暴走踹車」！衰事主報警還先吞罰單

快訊／國2驚傳火燒車　引擎室冒煙...駕駛下車查看秒竄烈火逃死劫

老公待國外…她偷吃懷孕在廁所生下男嬰！「裝箱」棄屍儲物間

娃娃機店驚見面具男　苦主調監視器傻眼：到底看到了什麼

珍貴樹慘遭肢解變精緻工藝品！明池「山老鼠」現形再抓無良商人

飛官潘穎諄失聯5天「已過黃金72hrs」！陽光首露臉　軍方持續尋人

台江大道又自撞！2個月4起連奪7命　駕駛控「曼波路」擬國賠

徐信愛反擊穗珍「選擇性記憶」！曾遭集體言語辱罵、人身攻擊

外媒揭蘋果春季發表會訊息　時間、新品列表看這裡

桃園彩色海芋季登場　逢清明連假警方實施交通管制

臘腸鬧鐘「叫爸爸起床」　她一回頭看「複製睡姿」傻眼

羅志祥表態「支持新疆棉花」　陸網大讚…微博瞬間黑翻紅！

拜登終於對北韓「硬起來」！批試射違反安理會決議：將有相應舉措

李德維籲禁止進口新疆棉　蘇貞昌：違反人權作為都應抵制

台中女高雄奔喪車被砸！回家門口再被掐頸　她驚：該原諒這種人嗎

人妻嫌夫月給1萬太少！曝「1習慣」罵婆婆小偷　網風向大反轉

男星沒戲拍「準備去當外送員」　高英軒當教練罵到燒聲

社會熱門新聞

19歲男撞爛500萬保時捷　爸現場苦笑

獨／落跑越南妻「口紅塗衛生棉」拒行房

越南老婆「厭世臉」落跑　台男癡情等她回來

五股凌晨驚傳爆炸　鄰驚27歲男「手指炸剩1根」

獨／厭世越南妻笑臉照曝光！公公怒批：全都是演的

「厭世臉」越南妻結婚照曝！

男自願送女友賣淫　真愛不起訴

快訊／護理師遇搶！第2搶匪落網

五股凌晨驚傳爆炸聲　27歲男手指炸剩碎肉

台大宅王「討無分手炮」街砍女友47刀　脫內褲吻下體震驚全台

台江大道「6死車禍段」驚傳自撞　老司機揪肇事元兇

姊撒447萬訂做混血兒　弟捐精烏克蘭找代孕

【心內話】我是錢櫃大火倖存者

鮮肉女裝接客　下體被摸遭打槍

更多熱門

相關新聞

台江大道「6死車禍段」驚傳自撞　老司機揪肇事元兇

台江大道「6死車禍段」驚傳自撞　老司機揪肇事元兇

台南市安南區台江大道又發生車禍！近日接連發生死亡車禍的台江大道路段，一共造成7人死亡，沒想到在25日又有一輛轎車自撞路邊電線桿，此事造成當地民眾議論紛紛，兇手紛紛指向高低起伏的「曼波路」。

19歲男撞爛500萬保時捷　爸現場苦笑

19歲男撞爛500萬保時捷　爸現場苦笑

神龕敬神祭祖火災常造成人員傷亡

神龕敬神祭祖火災常造成人員傷亡

驚悚瞬間曝光！23歲BMW男疑車速過快「猛撞救護車」釀4傷

驚悚瞬間曝光！23歲BMW男疑車速過快「猛撞救護車」釀4傷

遊覽車20年釀百死拼裝車是主因？

遊覽車20年釀百死拼裝車是主因？

關鍵字：

台江大道傷亡車禍用路人平安

讀者迴響

熱門新聞

挺新疆棉！歐陽娜娜、許光漢、彭于晏都解約

即／伊朗射飛彈　擊中以色列貨船

19歲男撞爛500萬保時捷　爸現場苦笑

LINE預告終止「號碼登入」！須盡快轉移帳號

獨／落跑越南妻「口紅塗衛生棉」拒行房

杜汶澤逆風酸「我穿NIKE我驕傲」

清點40多名「挺新疆棉藝人名單」

正妹PO「孫生私訊搭訕截圖」公審！本尊反擊了

身分證拿來！「中3碼」玩劍湖山99元

KTV慶生撒冥紙　4人穿麻衣跪地上爬！

知名手遊「斷開Burberry」！陸網嗨：漂亮

肉墊被嫌乾　抹神油變美味烏魚子

驚覺被劈腿！她衝教室連甩「三秒男」3巴掌

幼教老師PO小孩正臉照　IG嫌棄：智障日常

陳奕迅挺新疆棉＋1　發聲明切割adidas

更多

最夯影音

更多
信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！　酒後靠胯間…十指交纏全被拍

信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！　酒後靠胯間…十指交纏全被拍
夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

越南「憤怒鳥新娘」6天就落跑！　純情男懸賞1萬元尋妻：擔心她

越南「憤怒鳥新娘」6天就落跑！　純情男懸賞1萬元尋妻：擔心她

薔薔合體鳳梨叔薯...阿虎：有點吃醋！　擺脫禿頭！他自喻是「火雲邪神→奶油小生」

薔薔合體鳳梨叔薯...阿虎：有點吃醋！　擺脫禿頭！他自喻是「火雲邪神→奶油小生」

被聯結車擦撞「失控跌落大圳溝」 轎車泡水...駕駛抱狗站車頂求救

被聯結車擦撞「失控跌落大圳溝」 轎車泡水...駕駛抱狗站車頂求救

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面