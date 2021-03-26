傳與長城集團「合作電動車」　小米股價大漲

▲ 小米創始人、董事長兼CEO雷軍。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

據《路透社》報導，小米26日正在和長城汽車談判使用其工廠生產電動汽車。對此，小米稱，「一切以公告為準。」截至發稿，小米集團（01810. HK）股價報25港元/股，漲幅達4.60%，長城汽車（601633）報30.18元/股，漲幅7.25%。

據《路透社》的報導，小米計劃用長城汽車的工廠生產電動汽車，兩家公司計劃最快下周公佈合作的消息。 小米創始人、董事長兼CEO雷軍認為，小米在硬體製造上的經驗有助於加速自有電動汽車的設計和生產。 該公司計劃在2023年發佈首款電動汽車。

不只小米消息保守，據《澎湃新聞》報導指出，長城汽車證券事務部相關工作人員稱，「目前還沒得到確切消息，一切消息以公告為準。」

報導稱，上個月19日小米已確定造車，並視其為戰略級決策，不過具體形式和路徑還未確定，或許仍有變數。 一位知情人士稱，小米造車或將由小米集團創始人雷軍親自帶隊。

兩天後，小米發佈題為《澄清關於進入電動汽車行業的報導》的公告稱，注意到近日若干媒體有關本集團擬進入電動汽車製造行業的報導。並且表示，「本集團一直關注電動汽車生態的發展，並就相關行業態勢進行持續評估及研究，本集團就電動汽車製造業務的研究還沒有到正式立項階段。」

小米2020年全年業績發佈后的媒體電話會上，小米集團總裁王翔3月24日在對小米造車傳聞做出回應。 王翔稱，「小米已經在給香港聯交所的報告中有了很明確的闡述，沒有更新的東西來答覆。」