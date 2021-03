拜登預告參選2024…記者會「結巴又忘詞」惹議！還自曝超想川普　

▲美國總統拜登。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國總統拜登(Joe Biden)25日召開上任首場記者會,除了針對中美關係、非法移民等問題進行回應外,他更表示會和副手賀錦麗搭檔,繼續在2024年競選連任。不過,拜登在記者會上一度結巴說不出話來,再度讓外界懷疑,他的健康狀況是否出現問題。

現年78歲的拜登25日舉行上任後首場記者會,而他上任時也是美國史上最高齡的總統,因此外界揣測他是否只會當一任。面對記者提問,拜登先是笑著表示,「我的前任需要這樣做。我的前任,天呀,我真想念他。」

So... @JoeBiden's press conference is going just about how you'd expect. pic.twitter.com/8V7stcpueW