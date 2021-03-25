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幼兒園推認識「警察伯伯工作」　好奇寶寶隨機提問忙壞波麗士

▲桃園市龜山區某幼兒園近期推出認識各行各業工作，25日有60餘位幼童參訪龜山警分局。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龜山區某幼兒園近期推出認識各行各業工作，25日有60餘位幼童參訪龜山警分局，好奇看著警用對講機。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山區某幼兒園近期推出認識各行各業課程，25日走訪龜山警分局進行「認識警察工作」，幼兒隊員警頭盔、防彈背心、對講機等設備都充滿好奇心，隨機提問讓員警疲於應付，員警最後祭出有獎徵答，答對就有糖果，果然鎮住好奇寶寶們的問題，員警私下透露，應付小朋友遠比出勤還辛苦。

▲桃園市龜山區某幼兒園近期推出認識各行各業工作，幼童參訪時開心戴起警用頭盔。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龜山區某幼兒園近期推出認識各行各業工作，幼童參訪時開心戴起警用頭盔。（圖／記者沈繼昌翻攝）

這所幼兒今天上午走訪龜山警分局大華派出所，由所長陳均百規劃「警車介紹、裝備介紹、各種警察及政令宣導」等區塊，幼兒分三梯次在每個區塊體驗，但幼兒們好奇心十足，對於警用頭盔、防彈背心、交通安全、維安勤務與盾牌等都隨機提出問題，員警耐心十足一一回應。

▲桃園市龜山區某幼兒園近期推出認識各行各業工作，幼童參訪龜山警分局隨機提問。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龜山區某幼兒園近期推出認識各行各業工作，幼童參訪龜山警分局隨機提問。（圖／記者沈繼昌翻攝）

還好幼兒園老師幫忙控制幼兒，員警隨即祭出有獎徵答，除了介紹各類警察行政、刑事、航空警察、維安特勤與預防犯罪等，避免校園出現治安死角，提醒幼兒與教師務必在校園內結伴而行，平時在道路上行走更要避開大型車輛、遵守紅燈等安全空間等，提醒幼兒從小養成法治教育觀念。

幼兒園老師也抽空向幼兒介紹警察工作繁忙且責任重大，除了保護小市民外，更肩負道路治安維護、道路交通疏導與防疫等工作，幼兒們睜大眼睛，對這些警察伯伯工作辛勞有了更深層認識。

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