【廣編】左岸咖啡館博客來旗艦館開幕　限時免運再抽韋禮安「而立之後」演唱會門票

▲左岸咖啡館博客來旗艦館限時免運，再抽韋禮安演唱會門票。



圖、文／左岸咖啡館提供

左岸咖啡館博客來旗艦館現正溫暖開張，超越距離、超越時間限制，24小時等候蒞臨，遞上一杯最香醇的左岸咖啡館。現在輕鬆上網訂購，可享免運費宅配到府，隨時品味法式氣息的左岸咖啡館，陪伴你更多值得思考與幸福的享受時光。

超越時間與距離的限制，不論是居家辦公、早餐搭配、派對聚會、講座舉辦、公司會議等場合，都能讓左岸咖啡館成為陪伴美好日常的選擇，簡單即能品飲咖啡、奶茶，優雅而愜意地將時間保留給更重要的時刻。

現在只要到博客來左岸咖啡館旗艦店訂購，不用踏出家門，即能享受如同坐在巴黎塞納河畔的閒憩，用一杯左岸咖啡館，沈浸在屬於你的每一刻。

而立，是人生逐漸成熟的黃金時刻，更能嚐出咖啡香醇背後那深刻的質地與情緒故事，這次左岸咖啡館的博客來旗艦館上線，也與韋禮安跨界合作，邀請你一同傾聽韋禮安溫柔開唱。

即日起至2020/12/07，於左岸咖啡館博客來旗艦店，訂購左岸咖啡館，限時免運費，還有機會獲得韋禮安「而立之後」演唱會門票2張！（詳細抽獎辦法請見：https://reurl.cc/j5O9xL）

左岸咖啡館 博客來旗艦店：https://reurl.cc/e8ZMqm