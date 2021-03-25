棉花之亂！　無印良品中國總部急澄清：公司有在使用新疆棉

▲大陸無印良品官網上仍販售大量新疆棉產品。（圖／翻攝大陸無印良品官網）



記者邱茀濱／綜合報導

H&M、Nike、Adidas等國際品牌因拒用新疆棉花，引發大陸民間抵制浪潮。大陸官媒《環球時報》繼續點名，無印良品、UNIQLO優衣庫等12家日本品牌也要與新疆棉花劃清界線。但無印良品中國總部25日緊急回應說，公司沒有抵制，並強調「有在使用新疆棉」。

日本《共同社》今年2月曾報導，無印良品、UNIQLO等12家日本品牌計劃與「已確認在中國新疆維吾爾自治區，參與強迫勞動的中國公司」暫停交易，其中情況最為惡劣的則是棉花產業。

為了避免被波及，無印良品中國總部回應《環時》報導說，公司並沒有抵制新疆棉，而且有在使用新疆棉，另外無論是中國，還是印度、土耳其，公司從世界各地採購優質棉花。經《ETtoday新聞雲》記者實際查詢無印良品官網，發現確實有大量新疆棉產品在販售。

事實上，不少國際品牌被挖出與新疆棉劃清後，大陸高層、官媒相繼砲轟，其中外交部發言人華春瑩強調，中國的市場就在這，不需要專門搞什麼脅迫，但中國老百姓不允許一些外國人一邊吃著中國的飯，一邊砸著中國的碗。

另外陸商務部也說，所謂新疆存在「強迫勞動」完全是子虛烏有，純白無暇的新疆棉花不容任何勢力玷污抹黑，「中國消費者已經用實際行動作出了回應。」

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