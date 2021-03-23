澳國會再爆醜聞！「祈禱室淪炮房」女議員桌上手淫　莫里森怒開除

▲澳洲國會最近連爆性醜聞。（圖／取自澳洲國會官網）

記者葉睿涵／綜合報導

澳洲執政黨最近連爆性醜聞，當地媒體22日曝光數段影片，揭露工作人員竟將國會辦公室當成「炮房」，不止在祈禱室內發生性行為，還在女性國會議員的桌上手淫並自拍。接連爆發的性醜聞讓澳洲總理大發雷霆，一名助手被立即解僱。

‘It is a culture of men thinking that they can do whatever they want.’ #australia wth https://t.co/UyujtdAQNk — Rose McGowan (@rosemcgowan) March 23, 2021

綜合外媒報導，《澳洲人報》和電視台第10頻道率先披露了這些不為人知的影片和照片。這些影片據稱來自於執政黨工作人員的一個聊天群組。一名匿名為湯姆（Tom）的知情者爆料，部分國會工作人員經常在國會辦公室猥褻其他工作人員，他們不只會在辦公室內公然裸露下體、在一名女性國會議員的桌上手淫，還會私下交換性愛影片或露骨的性愛照。

知情者進一步透露，有些人甚至還將國會的祈禱室當成他們的「炮房」，並將性工作者帶進國會辦公室，好讓這些性工作者能在辦公室內「取悅」國會議員。湯姆表示，他對這一切「早就已經免疫了」，因為在這裡，「男性認為他們可以做任何他們想做的事」。儘管他也不認為這些員工觸犯了什麼法律，但「從道德而言，他們的信譽已經破產」。

▲國會多位工作人員爆料曾在工作時被性侵的風波尚未平息，最近又爆出有人將國會當成「炮房」，讓莫里森大發雷霆。（圖／路透）

接連爆發的性醜聞讓澳洲總理莫里森（Scott Morrison）大發雷霆，他在22日公開譴責道，這種行為「可恥」而「讓人噁心」，敦促更多知情人士站出來揭露這些「極不尊重」的惡行，也承諾政府會立刻採取進一步的行動。據悉，一名助手被立即解僱。



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