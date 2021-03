澳國會再爆醜聞！「祈禱室淪炮房」女議員桌上手淫　莫里森怒開除

▲澳洲國會最近連爆性醜聞。(圖/取自澳洲國會官網)

記者葉睿涵/綜合報導

澳洲執政黨最近連爆性醜聞,當地媒體22日曝光數段影片,揭露工作人員竟將國會辦公室當成「炮房」,不止在祈禱室內發生性行為,還在女性國會議員的桌上手淫並自拍。接連爆發的性醜聞讓澳洲總理大發雷霆,一名助手被立即解僱。

‘It is a culture of men thinking that they can do whatever they want.’ #australia wth https://t.co/UyujtdAQNk