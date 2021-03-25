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磁北極奔向俄國北極海岸　防護減弱90%釀致大災難

▲▼地圖顯示地球磁場快速飄移。（圖／美國國家海洋大氣總署）

▲地球磁場快速飄移。（圖／美國國家海洋大氣總署）

實習記者徐于文／綜合外電報導

地球磁場是保護生物避免受太空輻射傷害的最大英雄，但這層保護罩正迅速移動改變，威脅地球生命。假如兩極顛倒，造成地磁大幅削弱，現代生活方式將不復存在。研究估計，這場巨大磁北極太陽風暴可使美國每日損失多達415億美元。

磁北極（North Magnetic Pole）是地球表面磁場垂直向下的點，飄移純屬正常地球運動，在過去150年中，緩慢移動1100公里，橫跨加拿大北部。科學家最新研究顯示，自2000年代磁北極忽然加速，目前以每年40公里奔向西北方，在2017年跨越國際換日線，朝俄國北極海岸行動，未來走向與發展速度也無法預測。

南澳大利亞博物館研究員庫珀（Alan Cooper）與團隊在《科學期刊》透露，單單過去170年間，地球磁場已減弱9%，磁北極也以前所未見速度「快速運動」，極可能預告地球磁場將倒轉，帶給現代社會無可想像之災害。

加拿大著名科學家米切爾（Alanna Mitchell）也表示，假如地極翻轉，磁場互相競爭，地球保護磁場可減弱達90%。太空輻射將直接的影響地球生物及生活，包括損壞細胞、致癌、炸毀網路和電網、降低飛行性安全，更將帶來不可避免的嚴峻氣候變遷，使地球多處變得過於危險而無法居住。

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