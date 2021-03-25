41歲媽懷胎7月突抽搐倒地！收縮壓飆破200　醫曝罕見驚人後果

▲台中一名41歲婦女懷孕29周，某天上班時突然昏倒且全身抽搐，送醫發現罹患子癲症險喪命。（示意圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

台中一名41歲婦女懷孕29周，某天上班時突然昏倒且全身抽搐，緊急送醫到台中榮總診治，發現竟是子癲症，且收縮壓超過200毫米汞柱，胎兒臍帶血流舒張時期也出現逆流，再拖下去寶寶恐胎死腹中，母親也有生命危險，緊急剖腹生產，母親術後4天出院、寶寶現在還在新生兒加護病房中。

台中榮總婦女醫學部高危險妊娠暨產科醫師蘇修緯表示，現在子癲症發生情況已經相當稀少，幾年才會遇到一次，此案例病患已經生過兩胎，在懷孕28周前都沒有高血壓，自己雖有輕微頭痛但不以為意，昏倒那次還全身抽搐，自己完全沒有意識，幸好緊急送醫，不然寶寶恐撐不過24小時、母親也可能在一周內死亡。

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蘇修緯提到，子癲症、子癲前症就是俗稱的妊娠毒血症，其發生率約5%，懷孕婦女若血壓過高、尿中有過量蛋白質排出，就恐是罹患此症，包括有慢性高血壓、糖尿病、免疫系統疾病或是體重過重、腎臟病、多胞胎甚至高齡等孕婦都是高危險群，平時都要注意身體狀況，定期監測血壓，一旦血壓莫名飆高，就要盡速就醫。

▲台中榮總婦女醫學部高危險妊娠暨產科醫師蘇修緯表示，有七大群族都是罹患子癲前症高風險族群。（圖／記者游瓊華攝）