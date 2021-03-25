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擱淺蘇伊士運河的長榮貨櫃船何時脫淺？專家：要好幾天

▲▼長榮海運超大貨櫃輪長賜號（Ever Given）23日在蘇伊士運河擱淺。（圖／達志影像／美聯社）

長榮海運超大貨櫃輪「長賜號」(Ever Given)在蘇伊士運河擱淺。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／综合報導

埃及蘇伊士運河管理局周三(24日)發表聲明說，一艘懸掛巴拿馬國旗的重型貨船(長榮「長賜號」)23日在蘇伊士運河新航道擱淺，造成航道堵塞。由於擱淺貨船尺寸巨大，有挪威專家說，脫淺行動「可能需要好幾天時間」。

蘇伊士運河管理局(SCA)負責人拉比表示，目前仍在努力重新定向這艘擱淺的巨型貨櫃船。自23日擱淺以來，這艘貨船已造成蘇伊士運河新航道出現嚴重堵塞。 拉比透露，由於這艘船尺寸巨大(長約400公尺、寬約59公尺)，已經花了很長時間試圖讓它浮起來。

日本「共同社」引述蘇伊士運河管理局說法，24日已動用重型機械挖掘觸岸船頭附近的泥土，嘗試了至少使用8艘拖船移動船體。埃及方已新設危機管理委員會加緊應對。

「共同社」同時引述埃及當地媒體報導說，運河管理局一名官員表示：「過去也處理過類似情況，知道解決法。」該名官員同時表示，將研究對受影響船隻的補償。埃及海運專家指出，如果現在從擱淺的貨櫃船卸貨，那麼解決擱淺問題將耗時長久。」

另外據埃及《金字塔報》報導，挪威「品質保證公司」(DNV GL)的專家稱，解決這艘巨型貨櫃船的擱淺問題，「可能需要好幾天時間」。

「彭博社」也引述一位船隻救援專家的話說，讓這艘船脫淺的最佳機會可能要等到3月28日或29日，屆時潮水將達到高峰。

「路透社」引述荷蘭海洋服務公司Boskalis發言人的話說，旗下的子公司Smit Salvage已獲聘協助解決擱淺問題。一個大約10人的團隊正趕往埃及協助救援工作。

美國「有線電視新聞網」(CNN)之前引述一名官員的話說，被堵在這艘擱淺船後面的船隻數量可能達到100艘，並將隨著時間的推移而增加。

「彭博社」最新報導稱，已有超過180艘船隻被困在蘇伊士運河，無法通過這條世界上最繁忙之二的航道。 　　蘇伊士運河位於歐、亞、非三洲交接地帶的要衝，連接紅海和地中海。該運河收入是埃及國家財政收入和外匯儲備的主要來源之一。

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