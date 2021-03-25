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看準Switch遊戲夯！他用臉書網拍使詐　包租公百萬帳戶慘遭警示

▲臉書網拍竟淪詐欺人頭戶，包租公百萬帳戶慘遭警示 。（圖／記者洪靖宜翻攝）
▲陳嫌都以面交方式前往取貨，讓警方難以追查真實身分   。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市多名網拍業者於臉書社團上採用面交方式販售Switch遊戲片、玩具公仔等物，隔幾日接獲銀行通知帳戶遭凍結，警方鎖定一陳姓犯嫌涉有重嫌，原來他先向第三方網拍賣家下標，再用假帳號以低於市場行情的價格販售這些公仔及遊戲片，等被害網友購買將款項匯入第三方網拍賣家金融帳戶，陳嫌再向賣家謊稱已匯款過去，在約定地點面交取得商品後變現獲利，買家也因一直收不到貨而報警，其中一位月收20多萬的包租公的帳戶因此遭凍結，深受其害。

▲臉書網拍竟淪詐欺人頭戶，包租公百萬帳戶慘遭警示 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲陳嫌看準受青少年歡迎的遊戲片和公仔進行詐騙   。（圖／記者洪靖宜翻攝）

根據警方調查，27歲的陳姓嫌犯利用防疫期間網拍成為購物首選之際，看準青少年喜愛的Switch遊戲片及玩具公仔，像前陣子相當夯的是「動物森友會」，公仔則以「海賊王」為主來詐騙。他先向第三方網拍賣家下標這些遊戲片和公仔，自己再於臉書社團用假帳號以低於市場行情的價格販售，等被害網友購買後，將款項匯入第三方網拍賣家金融帳戶，陳嫌再向第三方網拍賣家謊稱已匯款過去，在約定地點面交取得商品後則立刻變現獲利，並立即封鎖向他購買相關商品的被害網友，也因為買家一直收不到貨而報警，導致第三方賣家帳戶遭凍結。

▲臉書網拍竟淪詐欺人頭戶，包租公百萬帳戶慘遭警示 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲陳嫌於南投遭逮。（圖／記者洪靖宜翻攝）

警方調查，約有10名賣家金融帳戶遭警示凍結，17位買家匯款後沒收到貨，其中還有一名第三方網拍賣家本身是包租公，每個月光靠收租，進帳就高達23萬，此帳戶內就有數百萬元，這個收租用的金融帳戶也慘遭凍結。

警方發現陳嫌相當狡猾，使用多個臉書假帳號進行詐騙，且與賣家面交時均採步行方式前往，使警方難以追查其真實身分，經專案小組人員分析比對165反詐騙平台大數據資料後，發現全台有多人遭該犯罪模式詐騙，並調閱相關監視器及比對網路IP位址後，始掌握陳嫌身分，日前於南投縣名間鄉拘捕陳嫌到案，搜索查扣作案用手機2支及詐騙所得玩具公仔2隻等物，警方調查，陳嫌犯案時間約都在109年09月至109年11月間，獲利約5萬，全案依違反刑法詐欺罪嫌移請高雄地檢署偵辦。

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