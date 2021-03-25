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偷牌友的證件應徵超商店員　通緝犯上班第一天就偷12萬落跑

▲通緝犯拿偷來的身分證應徵超商店員第一天上班就偷錢。（圖／記者洪靖宜翻攝）
▲吳嫌拿偷來的身分證應徵超商店員，第一天上班就偷錢，過程全被監視器拍下。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄一名男子偷竊牌友身份證，前往鳳山區一間超商應徵店員，不料上班第一天才1小時，直接捲款12萬落跑，還讓超商開天窗無人營業，事隔2小時老闆來店裡，赫見店員不見蹤影，調查監視器才驚覺吳男監守自盜，警方據報展開調查，不到2天就逮到人送辦。

▲通緝犯拿偷來的身分證應徵超商店員第一天上班就偷錢。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲吳嫌拿偷來的身分證應徵超商店員。（圖／記者洪靖宜翻攝）

鳳山分局文山派出所21日下午17時許，接獲鳳山區經武路某超商王姓女店長報案，稱第一天上班的店員拿走收銀機的現金後人就跑掉消失無蹤，店長表示該男店員持雲姓男子的影印身分證和履歷表應徵店員，上班第一天的第一個小時，他趁著早班店員下班後，店裏頭沒其他人，竟偷走店裡12萬元而且直接落跑，還讓超商開天窗無人營業，店長約2小時後回來，驚覺不對勁，趕緊報警，警方循線將他帶案依業務侵占送辦，並呼籲如有相同犯案手法的被害店家請盡快與警局聯繫。

▲通緝犯拿偷來的身分證應徵超商店員第一天上班就偷錢。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲吳嫌得手後徒步跑離超商。（圖／記者洪靖宜翻攝）

吳男利用與友人打牌之際，趁機偷走雲姓牌友的身份證，再持雲男影印身分證和履歷表，到鳳山區經武路的超商應徵中班店員，沒想到才剛上工就偷錢。但要抓到他可不容易，專案小組擴大調查經比對後，鎖定竊盜通緝的30歲吳姓男子涉有重嫌，發現吳男相當狡猾，犯案後還會變裝，得手後先變脫衣服變換裝徒步離開超商，搭計程車到捷運站後，並在路邊偷竊一輛腳踏車，騎乘一段路後，再步行到租處，企圖規避查緝。

▲通緝犯拿偷來的身分證應徵超商店員第一天上班就偷錢。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲吳嫌被抓時身上僅剩30元。（圖／記者洪靖宜翻攝）

警方研判歹徒住處出沒時間，於22日23時許埋伏發現嫌犯，吳嫌見狀表情錯愕，難以置信警方能夠找到他，查獲時吳嫌身上僅剩30元，所得贓款竟已全數花完，而高調的他竟還背著要價不斐的名牌包。

警方發現嫌犯會上網搜尋徵才網站、臉書社團看到有人急徵店員，即以偷來的身分證，再持假履歷表應徵。吳嫌常以冒名身分應徵超商、賣場、3C賣場等工作，時以假應徵真行竊，在工作首日即搜刮店內現金後逃逸無蹤，犯罪手法遍佈全台；訊後全案依竊盜罪、偽造文書、業務侵占等罪嫌移請高雄地檢署偵辦。

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