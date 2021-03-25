人夫爽洗台灣浴…自喊「軟軟不好吃」！小三羞回：今天夠硬，手痠死

▲人夫外遇，與小三互傳鹹濕對話，正宮抓包氣炸提告求償。（示意圖／視覺中國CFP）

記者陳韻如／屏東報導

屏東一名四寶爸阿義（化名）與女子小君（化名）發生婚外情，還多次發生性關係，並互相傳送鹹濕對話，「軟軟的不好吃」、「硬硬的在上面搖」等，被正宮發現後，氣得對2人提告求償。法院審理後，最終判2人須連帶賠償正宮10萬元。

判決書指出，阿義跟正宮結婚10多年，還育有4名子女，而小君明知道阿義已婚，竟還與阿義有肌膚之親，甚至發生多次性行為，讓正宮大受打擊，憤而對2人提告求償。

法院審理時，2人否認姦情，阿義更辯稱，自己從未與小君有任何不正常的交往，是正宮為了跟他要錢，才會提告，而至於正宮所提出的LINE對話截圖，他並不清楚為何有這些對話紀錄，但內容瘸非他所寫，是正宮虛構的。

不過，法官認為，按照LINE對話中對方的大頭貼，應是對方所設定，並無法由手機持有者設定，且截圖中曾提及小君媽媽的名稱，一般人並無法任意查得個人身分資料，正宮根本無從得知小君母親的姓名，因此不採信阿義說詞。

另外，法官勘驗對話發現，2人對話提及「全套服務」、「台灣浴」，甚至還有「今天你有舒服嗎」、「把你通一通」、「軟軟的不好吃」、「今天夠硬，手快酸死了，打打打、硬硬的在上面搖」、「你的手又摸我奶頭」等鹹濕話語。

另外，小君還要求阿義盡可能半小時完事，「拖的太晚都冷掉了」，法官事後認為，2人對話已逾越一般朋友間的正常社交往來，明顯侵害正宮配偶權，最終判2人須連帶賠償10萬元。全案可上訴。

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