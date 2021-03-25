飛官潘穎諄失聯第4天！軍方將「水下搜救」　指揮官強調：絕不放棄

▲飛官失聯，軍方將派員水下搜救。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇、陳韻如／台東報導

台東空軍志航基地2架F-5E戰機22日下午3時06分疑似在變換隊形時發生擦撞墜海，造成飛官上尉潘穎諄失蹤、中尉羅尚樺殉職。軍方25日持續派員搜索，而海軍陸戰隊偵搜大隊也將出動42人進行水下作業。對此，三軍聯訓基地指揮官張明德少將表示，「我們沒有所謂的黃金72小時，我們會持續努力，不放棄任何可能的機會」，希望盡早尋獲上尉潘穎諄。

空軍4架F-5E戰機22日下午2時30分於台東志航基地起飛，執行訓練任務，不料，下午3時06分其中2架戰機飛行至屏東縣牡丹鄉岸際旭海漁港距岸1.4海浬處時，雷達光點突然消失，造成中尉羅尚樺不幸殉職，上尉潘穎諄至今仍失聯。

事故發生後，陸海空全面進行搜救，但由於25日氣候不佳、雲層較低，空勤部分將無法進行，將待氣候穩定再進行空勤搜救，但地面搜救仍持續派員。

對此，負責地面搜救的三軍聯訓基地指揮官張明德少將表示，海軍陸戰隊偵搜大隊25日將出動42人，並使用紅雀2型無人機及進行人員水下作業，將延著九棚海灘與潮間帶的結合部往南8公里海岸線搜索，目前將視天氣及海象狀況才會下水。

張明德表示，「我們沒有所謂的黃金72小時，我們會持續努力，不放棄任何機會，目前沒有終止時間，希望能盡早找到上尉潘穎諄」。