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未來24小時關鍵！蘇伊士運河卡死　貨輪改走「好望角」…成本曝光

▲▼ 長榮長賜號卡在蘇伊士運河 。（圖／翻攝翻攝IG／fallenhearts17）

▲長榮長賜號卡在蘇伊士運河 。（圖／翻攝翻攝IG／fallenhearts17）

記者張方瑀／編譯

長榮海運超大貨櫃輪長賜號（Ever Given）在蘇伊士運河擱淺，狀況至今尚未排除，近百艘貨輪卡在運河兩端等待通行。有消息指出，如果封鎖超過24小時，部分貨輪可能會考慮轉向經由非洲好望角通行，整體運輸時間將會多出一星期。

根據《路透社》報導，航運消息人士指出，高400公尺、重達22.4萬噸的長賜號擱淺影響了整條蘇伊士運河的常規航運，數百艘載運石油和消費品的貨輪卡在運河兩端，交貨時間不段延遲，如果封鎖時間超過24小時，航運公司可能就會考慮轉往非洲好望角（Cape of Good Hope）航行，但時間成本也會多上至少一個星期，燃料費也跟著大增。

▲▼船隻追蹤網站《Vesselfinder》顯示，長榮貨輪擱淺後，近百艘貨輪卡在蘇伊士運河兩側。（圖／翻攝自Vesselfinder）

▲船隻追蹤網站《Vesselfinder》顯示，近百艘貨輪卡在蘇伊士運河兩側。（圖／翻攝自Vesselfinder）

根據航運情報公司Kpler消息指出，截目前有超過20艘裝載液化天然氣（LNG）的油輪無法通過運河，任何延誤都可能對歐洲天然氣價格造成影響。高力國際（Colliers）國際供應鏈專家埃文斯（Chris Evans）同樣指出，「未來24小時將是決定後續長期影響的關鍵時刻。」

最近幾個月因新冠肺炎疫情影響，全球貨櫃船供應出現短缺，全球貿易物流情報供應商JOC Group歐洲主編諾爾（Greg Knowler）表示，「蘇伊士運河在一個毫無幫助的時刻堵塞，為了滿足英國和歐洲進口商的巨大需求，貨櫃航運公司已經部署了每艘可用的貨輪，而這次堵塞也延誤了準備入境的貨物。」

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