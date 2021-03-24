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移民署向新住民介紹清明習俗　分享國民法官新思維

▲移民署南區事務大隊高雄市第一服務站辦理「新住民家庭教育暨法令宣導」活動 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲移民署南區事務大隊高雄市第一服務站辦理「新住民家庭教育暨法令宣導」活動 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／高雄報導

清明節即將到來，為協助新住民適應臺灣的在地生活，移民署南區事務大隊高雄市第一服務站24日辦理「新住民家庭教育暨法令宣導」活動，特別藉由手作異國春捲活動，帶領新住民體驗亞洲各地不一樣的清明習俗和飲食文化。

另邀請台灣高等法院高雄分院陳明富法官講授近日熱門的國民法官議題，讓新住民對在臺生活的相關法律常識有更深入的瞭解。

▲移民署南區事務大隊高雄市第一服務站辦理「新住民家庭教育暨法令宣導」活動 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼陳明富說明國民法官、新住民手拿春捲。

▲移民署南區事務大隊高雄市第一服務站辦理「新住民家庭教育暨法令宣導」活動 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

越南新住民小芬表示，越南的清明節除祭祖以外，還有家族成員一起食元宵和湯圓的習俗，象徵「團圓一家親」；而越式湯圓香甜軟嫩的滋味，也使得清明節成為一年中最甜蜜的節日。

菲律賓新住民小惠則分享家鄉於「萬靈節」掃墓時，墓園旁都會設置快餐攤位，也會有小販叫賣氣球、熱狗和冷飲，宛如台灣的夜市般熱鬧，與國內習俗大為不同。

在法律常識課程方面，陳明富法官介紹即將於2023年施行的「國民法官」新制，未來凡年滿23歲、具有我國籍及在地方法院管轄區域連續居住滿4個月以上者，就有機會擔任國民法官。

已歸化我國籍的印尼新住民阿蒂表示，臺灣的司法真進步，從沒想過有機會走入法庭與專業法官共同審判，不過她也擔心因為自身法律知能的不足，無法協助審判。

陳法官說明，國民法官雖然未必有法律背景，但可以把不同的生活經驗、價值思考及法律感情帶進法庭讓司法審判更透明，協助司法判決考量的層面更為周全，並提升民眾對司法的信賴。

高雄市第一服務站主任徐志權表示，該站每月辦理的家庭教育暨法令宣導課程，可協助新住民在台生活適應，並提供相關法律諮詢，讓新住民能簡單清楚瞭解自身居留的權益。

另移民署為提供新住民及其子女適當關懷扶助及獎勵，目前辦理「109學年度新住民及其子女培力與獎助（勵）學金計畫」，即日起受理報名至今年3月31日止，歡迎符合資格者踴躍申請，相關問題可上移民署官網(https://www.immigration.gov.tw)查詢，也可撥打高雄市第一服務站電話洽詢：07-7151660。

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