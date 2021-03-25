跟老公吵架　婆婆關心只會說「4字」！人妻氣炸：我怕下次會失控

▲婆婆每次都叫她「要忍耐」。（示意圖／CFP）

記者施怡妏／綜合報導

夫妻天天相處，難免都會遇到爭執的時候，有時家中長輩看不下去，會出面緩頰希望雙方可以好好相處，一名人妻憤怒表示，每次只要跟老公吵架時，婆婆都會來關心狀況，每次都會說「妳要忍耐」，她聽了之後覺得很煩，好像老公都沒錯，都是她錯，她要讓，以前都會敷衍帶過，但現在已經忍無可忍。

人妻在PTT版上抱怨，每次跟老公吵架時，同住在一起的婆婆都會上前關心，但每次都會說「你要忍耐 ，要忍耐～」要她退一步，不要跟老公鬧脾氣，「感覺就是她兒子都沒有錯，都是媳婦的錯，媳婦就是要讓」，以往都會當耳邊風，或是嗯嗯敷衍帶過，但聽久了真的超煩，PO文詢問大家該如何回應婆婆，「我怕我下次失控，回她忍個大頭」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO已經聽到覺得很煩。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出後，網友們狂勸她要反擊，「我會反問：為什麼要忍耐」、「如果她這麼愛關心，我會說今天是妳女兒妳會叫她忍耐嗎」、「忍三小，叫她去跟她兒子講要多忍耐」、「建議直接問她，妳婆婆也是跟妳這樣說的是嗎」、「以後帶回娘家吵，讓妳父母叫妳老公忍耐」。

但也有人認為，「 不要吵到讓婆婆知道就好了」、「會叫妳忍的婆婆就代表她講不動兒子，所以妳可以不用理婆婆說什麼了，重點在這個男人」、「他媽挺他是正常，你媽要是不挺你才哭哭吧」、「想辦法搬出去比較實際」、「上一輩的就是這種觀念啊，聽聽就好理她做啥？」