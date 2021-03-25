　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

跟老公吵架　婆婆關心只會說「4字」！人妻氣炸：我怕下次會失控

▲▼親子,母女,婆媳,婆婆,媳婦,夫家。（圖／CFP）

▲婆婆每次都叫她「要忍耐」。（示意圖／CFP）

記者施怡妏／綜合報導

夫妻天天相處，難免都會遇到爭執的時候，有時家中長輩看不下去，會出面緩頰希望雙方可以好好相處，一名人妻憤怒表示，每次只要跟老公吵架時，婆婆都會來關心狀況，每次都會說「妳要忍耐」，她聽了之後覺得很煩，好像老公都沒錯，都是她錯，她要讓，以前都會敷衍帶過，但現在已經忍無可忍。

人妻在PTT版上抱怨，每次跟老公吵架時，同住在一起的婆婆都會上前關心，但每次都會說「你要忍耐 ，要忍耐～」要她退一步，不要跟老公鬧脾氣，「感覺就是她兒子都沒有錯，都是媳婦的錯，媳婦就是要讓」，以往都會當耳邊風，或是嗯嗯敷衍帶過，但聽久了真的超煩，PO文詢問大家該如何回應婆婆，「我怕我下次失控，回她忍個大頭」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO已經聽到覺得很煩。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出後，網友們狂勸她要反擊，「我會反問：為什麼要忍耐」、「如果她這麼愛關心，我會說今天是妳女兒妳會叫她忍耐嗎」、「忍三小，叫她去跟她兒子講要多忍耐」、「建議直接問她，妳婆婆也是跟妳這樣說的是嗎」、「以後帶回娘家吵，讓妳父母叫妳老公忍耐」。

但也有人認為，「 不要吵到讓婆婆知道就好了」、「會叫妳忍的婆婆就代表她講不動兒子，所以妳可以不用理婆婆說什麼了，重點在這個男人」、「他媽挺他是正常，你媽要是不挺你才哭哭吧」、「想辦法搬出去比較實際」、「上一輩的就是這種觀念啊，聽聽就好理她做啥？」

ET快訊
H＆M遭大陸電商全面封殺　450家分店從地圖上消失了
快拿身分證來對　「中3碼」爽玩劍湖山99元
受邀活動打工！2女學生輪流遭工作人員性侵　她回家縮桌底崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

慘！台南有降雨但3水庫幾乎「0進帳」　恐面臨分區供水

嘉義市33醫護接種AZ疫苗5人發燒　尚未提供民眾接種

中彰限水民眾搶買儲水桶！賣場備貨業績增3成　瓶裝水也多1成

校園節水大作戰！湖水澆花、改腳踩水龍頭　台大師大推省水措施

核酸檢測驗證更快！搭長榮新加坡航班「刷QR code」就可判讀真偽

八通關日據駐在所遭倒木重壓　玉管處團隊10天長征搶救成功

機車停新竹「鑰匙插1天」　好心人2動作！遊客超感謝：請你吃飯

高雄出差搭公車！雄中弟「下車1個舉動暖炸」　他身為台北人慚愧了

高雄2水庫仍沒進帳　澄清湖得月樓旁乾涸現沙洲！用水拉警報

快找室友逛好市多！住宿妹曝「必買5大美食」CP值破表：平分超便宜

鳳梨評邱薇而「適合當老婆」...薔薔像女友　宣布不上通告道別：最後一次見面了！

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

《創造營》利路修看學員離開「趁機想跑」ＸＤ　一聽「粉絲破百萬」臉垮了：放過我，我害怕

林依晨.張孝全《18歲的約定》19年後再合體　拍劉若英MV再見對方「很吸引人！」

貪快惹禍！婦人跨雙黃線過馬路　騎士擦撞雙倒地怒飆：衝沙啦！

酒國昆凌收7千萬豪宅1300萬聘金 放棄百萬月薪！5月帶球嫁男公關

宥勝第一次養寵物「直接領養3隻貓！」　全家只有他過敏...女兒：你回家戴口罩

So Red女生登《玩很大》全賴床叫不醒　音樂超大聲繼續睡...李玖哲傻眼「起來！！」

優惠不打烊！ 肯德基推餐點代碼券激省5千元

慘！台南有降雨但3水庫幾乎「0進帳」　恐面臨分區供水

嘉義市33醫護接種AZ疫苗5人發燒　尚未提供民眾接種

中彰限水民眾搶買儲水桶！賣場備貨業績增3成　瓶裝水也多1成

校園節水大作戰！湖水澆花、改腳踩水龍頭　台大師大推省水措施

核酸檢測驗證更快！搭長榮新加坡航班「刷QR code」就可判讀真偽

八通關日據駐在所遭倒木重壓　玉管處團隊10天長征搶救成功

機車停新竹「鑰匙插1天」　好心人2動作！遊客超感謝：請你吃飯

高雄出差搭公車！雄中弟「下車1個舉動暖炸」　他身為台北人慚愧了

高雄2水庫仍沒進帳　澄清湖得月樓旁乾涸現沙洲！用水拉警報

快找室友逛好市多！住宿妹曝「必買5大美食」CP值破表：平分超便宜

MUJI求生慾旺盛！　中國官網明顯標註「使用新疆棉」

護理師爬金龍山慘遭洗劫丟包　1嫌收押供出「與舅舅共謀」

女主播「不抽煙不下廚」罹肺腺癌零期！醫曝1關鍵：多做是好事

峮峮入主《RUN新聞》 KID霸氣宣稱買房祝賀？!

外酥脆內Q軟！新莊排隊地瓜球　還有現炸白糖粿、加花生粉超邪惡

人夫爽洗台灣浴…自喊「軟軟不好吃」！小三羞回：今天夠硬，手痠死

浪貓跑來睡車上跌倒！　引擎蓋留下「灰塵貓拓」笑瘋千人

養7天就被棄養！　米克斯「怕又去流浪」老皺眉頭...有家後終笑了

福原愛媽「沒立場待江家了」返日有原因！看女兒談高帥男：第一次聽說

宋兆文／回答陳曦快評「三問邱國正」

生活熱門新聞

長榮貨輪堵蘇伊士運河　內行人：船長不用跑了

獨／張鮭魚之夢不忍了　要漢來海港、福勝亭道歉

空姐喝醉路倒被帶走！警驚逮撿屍

噴100萬「越南妻來台1個月落跑」！夫當街潑屎

快訊／突升級冷氣團今晨8.6℃！　6縣市低溫特報

好市多上架「專櫃連帽外套」大打37折！

全台喝水1150萬噸！這水庫最大贏家

老婆偷花8000裝避孕器！人夫臉綠：已結紮1年多

長榮卡死爆紅！怪手單幹慘變小玩具

好市多停車場被塞爆　硬起反擊了

護理師接種AZ急性過敏　衛福部證實

餐會狂A蝦　張鮭魚之夢「超貪背影」遭翻出

鄭文燦體重79.8KG　網：怎麼可能

為何男生都想結婚！　網：方便孝道外包

更多熱門

相關新聞

長榮貨輪堵蘇伊士運河　內行人：船長不用跑了

長榮貨輪堵蘇伊士運河　內行人：船長不用跑了

長榮海運超大型貨櫃輪「長賜號」23日在蘇伊士運河發生擱淺事故， 是有史以來在蘇伊士運河上擱淺的最大船隻，全球至少有100艘想要通過紅海及地中海的船隻，在等待事故排除。對此有一位專業網友在PTT八卦板分析，船長的下場，大概以後不用跑了。

電子廠「英文試題」讓他看傻！網點真相

電子廠「英文試題」讓他看傻！網點真相

考慮淡水房「風景好、休閒」　當地人急勸

考慮淡水房「風景好、休閒」　當地人急勸

和好友出遊「怕先墊錢」　網曝1招神救援

和好友出遊「怕先墊錢」　網曝1招神救援

30歲領45K！他嘆「不如回鄉種田」

30歲領45K！他嘆「不如回鄉種田」

關鍵字：

吵架夫妻婆媳PTT

讀者迴響

熱門新聞

正妹PO「孫生私訊搭訕截圖」公審！本尊反擊了

KTV慶生撒冥紙　4人穿麻衣跪地上爬！

越南老婆「厭世臉」落跑　台男癡情等她回來

薔薔「胸前兩點」走光！鳳梨臉紅起生理反應

長榮貨輪堵蘇伊士運河　內行人：船長不用跑了

媽媽過世！2.7公克肉球喝奶求生

建中生尋妹…連戰子幫忙　尋獲已成屍

獨／張鮭魚之夢不忍了　要漢來海港、福勝亭道歉

彰化超狂名店「要買才能進來」！在地人揪團朝聖

小姨子偷情姊夫！玩膩提分手慘遭殺害亡

福原愛被親媽氣炸…打電話給江宏傑

空姐喝醉路倒被帶走！警驚逮撿屍

驚覺被劈腿！她衝教室連甩「三秒男」3巴掌

噴100萬「越南妻來台1個月落跑」！夫當街潑屎

女駕駛不治！國1重大車禍肇事原因曝　2車頭尾消失

更多

最夯影音

更多
鳳梨評邱薇而「適合當老婆」...薔薔像女友　宣布不上通告道別：最後一次見面了！

鳳梨評邱薇而「適合當老婆」...薔薔像女友　宣布不上通告道別：最後一次見面了！
白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

《創造營》利路修看學員離開「趁機想跑」ＸＤ　一聽「粉絲破百萬」臉垮了：放過我，我害怕

《創造營》利路修看學員離開「趁機想跑」ＸＤ　一聽「粉絲破百萬」臉垮了：放過我，我害怕

林依晨.張孝全《18歲的約定》19年後再合體　拍劉若英MV再見對方「很吸引人！」

林依晨.張孝全《18歲的約定》19年後再合體　拍劉若英MV再見對方「很吸引人！」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面