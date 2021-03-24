　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高流Play！海音館首場滿載測試倒數　讓世界見證高雄的美好

▲高雄流行音樂中心海音館3月27日滿載測試倒數計時 。（圖／高雄市政府文化局提供）

▲高雄流行音樂中心海音館3月27日滿載測試倒數計時 。（圖／高雄市政府文化局提供）

地方中心／高雄報導

高雄流行音樂中心海音館27日即將舉辦第一次開放民眾入場的「高流Play！」滿載測試演出，高雄市政府文化局近期陸續公開的歌手卡司、強調全臺唯一建置完整系統的d&b soundscape沉浸式音響及無設限伸展式舞台，多項創舉似乎讓歌迷們迫不及待，期待時間快點到來，搶先開箱！

高雄市文化局表示高雄流行音樂中心流是第一座以流行音樂演出為設計主體的專業場館，承載著城市發展歷史，同時也象徵高雄的蛻變。從2008年爭取計畫核定迄今，興建過程面對無數挑戰，回顧過往的艱辛歷程，由時任代理市長的陳其邁市長將高雄港圍牆打開，讓港市合一，徹底翻轉港灣城市的面貌。2007年行政院通過於高雄港16、17號碼頭興建流行音樂中心，但2008年交通部發以碼頭腹地太小，會影響高雄港營運，反對興建。當年時任市長的陳菊率領局處首長在高雄港畔靜坐抗議，時任高市副市長的李永得及文化局長的史哲，銜命與行政院各部會溝通，經多次會議談判與折衝，2009年中央更改原規劃，需加入海洋文化推廣與展示規劃功能，並異動興建地點至高雄港11至15號碼頭後才得以核定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高雄流行音樂中心海音館3月27日滿載測試倒數計時 。（圖／高雄市政府文化局提供）

▲高雄流行音樂中心海音館3月27日滿載測試倒數計時 。（圖／高雄市政府文化局提供）

高流董事長暨高雄市政府文化局局長王文翠更指出「3月27日舉辦的海音館滿載測試，將是首次開放觀眾入場的『總測驗』。相當於高雄流行音樂中心『心臟』的海音館，除了開幕前穩紮穩打、謹慎專注的準備外，開幕後亦歡迎具實驗創新的團隊前來演出，期許帶動高雄乃至全台的流行音樂產業有更多元化與國際化的合作交流，除了持續為高雄注入新活力，更要讓世界見證高雄的美好！」滿載測試前，市府已經正式掛出「真愛路1號」的門牌，希望未來所有喜愛流行音樂的樂迷朋友和同業夥伴，都可以在高流找到自己的音樂真愛。

▲高雄流行音樂中心海音館3月27日滿載測試倒數計時 。（圖／高雄市政府文化局提供）

▲高雄流行音樂中心海音館3月27日滿載測試倒數計時 。（圖／高雄市政府文化局提供）

ET快訊
蘇伊士運河「史上最大擱淺船」！長榮貨輪受困　他曝最新營救關鍵
江宏傑被福原愛「視訊離婚」淚崩！　日網也心疼：老公真可憐
中苗4／6起「供5停2」限水原因曝　一張圖看未來降雨多慘
酒國昆凌收7千萬豪宅1300萬聘金　5月帶球嫁男公關：5千萬

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

65元蛋糕中千萬發票找嘸！　財政部回應了

久等了！高流音樂中心掛門牌「真愛路1號」　啟用進入倒數

日月潭2碼頭要封了！水位驟降攀浮橋如登百岳　朝霧+玄光暫停載客

快訊／撞山遊覽車爆車體有問題　林佳龍下令718輛同廠車暫停營運

北彰化用水也「供五停二」影響8萬戶　台水將設45個加水站

便當霸主大對決！排骨慘輸雞腿　老饕曝「關鍵」：不夠爽

5千人盼恢復實習教師「教育實習津貼」　潘文忠點頭：最快明年實施

高流Play！海音館首場滿載測試倒數　讓世界見證高雄的美好

過不了小三通？陸爆再禁「台灣鳳梨酥」　食藥署一句話回應

中苗4／6起「供5停2」限水原因曝　一張圖看未來1個半月降雨多慘

水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要

見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

媒體狂報為免費改名全日本傻眼 人父痛心：原來我養的是鮭魚卵

Lulu裸身「女上男下」床戰邱澤　狂搖6小時全身汗「叫聲全都錄」

七星潭明星狗咬傷臘腸遭飼主狠踹 6犬曾遭總裁咬傷...2關鍵成導火線

男孩聽爸喊「臭小子」秒崩潰！ 媽媽暖心解釋：是充滿愛的意思

宜蘭生魚片10片280元！男喊不新鮮 一咬「鮭魚冰沙口感」引網友論戰

65元蛋糕中千萬發票找嘸！　財政部回應了

久等了！高流音樂中心掛門牌「真愛路1號」　啟用進入倒數

日月潭2碼頭要封了！水位驟降攀浮橋如登百岳　朝霧+玄光暫停載客

快訊／撞山遊覽車爆車體有問題　林佳龍下令718輛同廠車暫停營運

北彰化用水也「供五停二」影響8萬戶　台水將設45個加水站

便當霸主大對決！排骨慘輸雞腿　老饕曝「關鍵」：不夠爽

5千人盼恢復實習教師「教育實習津貼」　潘文忠點頭：最快明年實施

高流Play！海音館首場滿載測試倒數　讓世界見證高雄的美好

過不了小三通？陸爆再禁「台灣鳳梨酥」　食藥署一句話回應

中苗4／6起「供5停2」限水原因曝　一張圖看未來1個半月降雨多慘

紅豆也母湯！醫護「11大禁忌食物」吃了＝忙爆…紅墨水下班才能補

全國議會議長盃軟網比賽雖雨影響賽程　台南市議會暫得5金2銀1銅

65元蛋糕中千萬發票找嘸！　財政部回應了

國際長笛藝術節揭序幕 40位菁英長笛家接棒演出

八三夭「激帥西裝造型」曝光！　睽違1年終於報喜訊

影／挺趙少康？親征黨魁機率增？　王淺秋曝韓國瑜想法

抱抱不揪牠！黏人金吃醋「肉身擠C位」　網笑：奴才造反啦

星巴克「香蕉杏仁奶星冰樂」喝下去爽爆　行家再淋巧克力醬更濃郁

阿金跟媽合照「咧嘴燦笑」　見爸秒變嫌棄臉：要放開我沒？

比特幣爆紅...LINE群組誘買數位貨幣　民眾被詐騙超過3千萬

好眼力！高雄飯店玻璃超乾淨 她驚見哈姆立克式晃動網笑翻

生活熱門新聞

好市多上架「專櫃連帽外套」大打37折！

即／雨神來了！大水彈+閃電在家門口

獨／張鮭魚之夢不忍了　要漢來海港、福勝亭道歉

噴100萬「越南妻來台1個月落跑」！夫當街潑屎

強回波通過！今全台中獎雨最多時間曝　南部終於下了

老婆偷花8000裝避孕器！人夫臉綠：已結紮1年多

獨／張鮭魚之夢曝上課慘狀：被譏笑、老師要他回家

餐會狂A蝦　張鮭魚之夢「超貪背影」遭翻出

過繼兒子給富堂哥　他曝階級心酸

長榮貨輪卡蘇伊士運河事故原因曝

今晚全台中獎通通有雨！2區雨最大

鹿港女高中生花65元買蛋糕中千萬　發票弄丟了

Netflix代碼公開！「100040」全是18禁

醫科男「鮭魚之夢」傳遭壽司郎黑名單

更多熱門

相關新聞

高市府副秘書長「怕曝光」拒酒測　監院調查上網

高市府副秘書長「怕曝光」拒酒測　監院調查上網

高雄市政府副秘書長王啟川在2020年8月7日晚間用餐返家途中，拒絕接受交通勤務警察實施酒精濃度測試檢定，現在監察院報調查報告出爐，確定有損公務員形象，核予記過2次處分。報告當中也提到拒測原因：「酒精濃度一旦達法定標準，後續送法院裁決，必增媒體曝光及傷害該府形象風險為由，拒絕酒測」。

文化局活動賣盜版商品　王鴻薇批丟臉

文化局活動賣盜版商品　王鴻薇批丟臉

北高推案、交易壓倒性勝南高　專家洩民眾偏心主因

北高推案、交易壓倒性勝南高　專家洩民眾偏心主因

高雄孝子「駕車撞加油站」燒成焦屍！留下2年幼子女

高雄孝子「駕車撞加油站」燒成焦屍！留下2年幼子女

傳蔡英文參加大港開唱　高雄藍營開轟

傳蔡英文參加大港開唱　高雄藍營開轟

關鍵字：

高雄流行音樂中心海音館伸展舞台高流play文化局

讀者迴響

熱門新聞

越南老婆逃婚　千人一看照片懂了：難怪逃跑

薔薔「胸前兩點」走光！鳳梨臉紅起生理反應

信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！

福原愛「1通視訊電話」鐵了心不回頭！

助拍羅志祥影片　洛克被妹拉回家

好市多上架「專櫃連帽外套」大打37折！

驚覺被劈腿！她衝教室連甩「三秒男」3巴掌

即／雨神來了！大水彈+閃電在家門口

獨／張鮭魚之夢不忍了　要漢來海港、福勝亭道歉

臭味噁到想吐！陽大醫護遭爆「嫌棄已逝癌友」

網紅公布口交惡徒姓名　辣嗆南投縣警局

天公爐撈未開眼虎爺！埋香灰睡翻

詹惟中被爆「退養浪貓」！　回應了

23歲正妹甜交富少博士！1年後全身變形亡

長榮貨櫃輪卡在蘇伊士運河

更多

最夯影音

更多
水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要

水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要
見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面