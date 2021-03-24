高流Play！海音館首場滿載測試倒數　讓世界見證高雄的美好

▲高雄流行音樂中心海音館3月27日滿載測試倒數計時 。（圖／高雄市政府文化局提供）

地方中心／高雄報導

高雄流行音樂中心海音館27日即將舉辦第一次開放民眾入場的「高流Play！」滿載測試演出，高雄市政府文化局近期陸續公開的歌手卡司、強調全臺唯一建置完整系統的d&b soundscape沉浸式音響及無設限伸展式舞台，多項創舉似乎讓歌迷們迫不及待，期待時間快點到來，搶先開箱！

高雄市文化局表示高雄流行音樂中心流是第一座以流行音樂演出為設計主體的專業場館，承載著城市發展歷史，同時也象徵高雄的蛻變。從2008年爭取計畫核定迄今，興建過程面對無數挑戰，回顧過往的艱辛歷程，由時任代理市長的陳其邁市長將高雄港圍牆打開，讓港市合一，徹底翻轉港灣城市的面貌。2007年行政院通過於高雄港16、17號碼頭興建流行音樂中心，但2008年交通部發以碼頭腹地太小，會影響高雄港營運，反對興建。當年時任市長的陳菊率領局處首長在高雄港畔靜坐抗議，時任高市副市長的李永得及文化局長的史哲，銜命與行政院各部會溝通，經多次會議談判與折衝，2009年中央更改原規劃，需加入海洋文化推廣與展示規劃功能，並異動興建地點至高雄港11至15號碼頭後才得以核定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高雄流行音樂中心海音館3月27日滿載測試倒數計時 。（圖／高雄市政府文化局提供）

高流董事長暨高雄市政府文化局局長王文翠更指出「3月27日舉辦的海音館滿載測試，將是首次開放觀眾入場的『總測驗』。相當於高雄流行音樂中心『心臟』的海音館，除了開幕前穩紮穩打、謹慎專注的準備外，開幕後亦歡迎具實驗創新的團隊前來演出，期許帶動高雄乃至全台的流行音樂產業有更多元化與國際化的合作交流，除了持續為高雄注入新活力，更要讓世界見證高雄的美好！」滿載測試前，市府已經正式掛出「真愛路1號」的門牌，希望未來所有喜愛流行音樂的樂迷朋友和同業夥伴，都可以在高流找到自己的音樂真愛。

▲高雄流行音樂中心海音館3月27日滿載測試倒數計時 。（圖／高雄市政府文化局提供）