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37歲噁大叔穿胸罩「露鳥」！趁凌晨騷擾俄籍超商女店員達3個多月

▲▼南韓超商出現一名僅穿女性內衣的露鳥俠，趁夜深時騷擾俄籍女店員。（圖／CFP）

▲南韓超商出現一名僅穿女性內衣的露鳥俠，趁夜深時騷擾俄籍女店員。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

美國近日掀起針對亞裔民眾的暴力犯罪，4名韓裔美籍女子甚至慘遭犧牲，不過南韓一名37歲的大叔，就僅因為超商內的店員是名來自俄羅斯的白人女子，且對於韓語不熟稔，從去年12月起就趁半夜駕駛著租來的特斯拉，換上女性胸罩後進進入店內，對著該名女店員露出重要部位，直到今年3月才被警方逮捕。

根據韓媒《JTBC》，首爾市一間超商常在凌晨3時6時之間迎來這名不速之客，時間長達3個多月，最後東大門警察署才以涉嫌違反公然淫亂罪成功逮捕這名37歲的朴姓男子，17日將該案移交檢方。

報導指出，朴男會刻意打探俄籍女店員的上班時間，大概一周以內會有2、3次趁凌晨3至6時前往該間超商，當駕駛著借來的特斯拉抵達超商門口，會先在車內換上深紅色的女性內衣遮掩胸部兩點，底下套上短裙，其餘身體部位皆大膽露出。

從公開的該段監視器影像可以看到，進到超商內的朴男在商品陳列架上假裝挑選商品，在確認店內沒有其他消費者以後，就會脫下套在身上的黑色外衣，並走向站在結帳櫃台後的俄籍女店員，疑似對著女店員露出自己的男性生殖器，時間從去年12月至今年3月，高達30多次。

在俄籍女店員向業者抱怨後，業者無奈地於本月5日向警察署遞出陳情書，要求警方展開搜索，考量到朴男每次的作案時間不長，因此警方決定在超商附近臥底，最後才於11日凌晨3時當場逮捕前來超商騷擾的朴男。

朴男向警方解釋，「我的目的並不是要欺負她，只是單純覺得我蠻喜歡她（俄籍女店員）的。」

南韓法院於13日正式簽下、並執行朴男的羈押令狀，17日將朴男羈押移送檢方。

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