蘇伊士運河「史上最大擱淺船」！長榮貨輪受困　他曝最新營救關鍵

記者詹雅婷／綜合外電報導

長榮海運超大型貨櫃輪長賜號23日在蘇伊士運河發生擱淺事故，儘管多艘拖船出動協助脫困，但仍卡在原地。對此，專家坦言，長賜號是有史以來在蘇伊士運河上擱淺的最大船隻，若無法及時脫困，恐怕不得不先把貨物卸下。

▲長賜輪船身長近400公尺、寬約59公尺，是世界上最大的貨櫃輪之一，一次可裝載約2萬個貨櫃。（圖／翻攝翻攝IG／fallenhearts17）

綜合BBC、獨立報等外媒報導，長賜號（Ever Given）擱淺事件導致蘇伊士運河上百艘船隻壅塞，卡在紅海和地中海之間，多艘拖船協助長賜號脫困，埃及蘇伊士運河管理局（SCA）也緊急下令開啟舊水道，讓船隻改道疏散。

▲長賜號擱淺後，多艘拖船到現場協助脫困 。圖為Planet Labs Inc.發布的衛星影像。（圖／達志影像／美聯社）

談及長賜號營救行動，美國坎貝爾大學海事史教授默科格里亞諾（Sal Mercogliano）坦言，假若無法透過拖船讓長賜號脫困，那就必須減輕載重量，取出燃料及卸下貨櫃，「但讓長賜號卸下貨櫃的困難點在於，其高度真的太高，要找到合適的起重機協助作業相當困難。」

儘管蘇伊士運河先前也曾發生過船隻擱淺的事故，但默科格里亞諾指出，「這是有史以來在蘇伊士運河擱淺的最大船隻，狀況實屬罕見」，且可能對全球貿易造成巨大影響，除了新冠疫情衝擊世界經濟增長速度，把燃料、商品、食物等貨物運送至市場如今都可能面臨災難性延誤。

更多相關新聞

►長榮貨輪「擱淺插土照」曝光！球狀船首疑刺入岸邊 救援難度增

►長榮貨輪打橫受困 「挖土機開工」新畫面曝！蘇伊士運河至少塞2天

►長榮貨輪傳擱淺前「全船跳電」！橫向卡蘇伊士運河 最新衛星照曝