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社會 社會焦點 保障人權

F-5E「飛行違紀」擦撞5大疑點曝　座椅彈射喪命、傘未全開急墜

記者黃翊婷／綜合報導

空軍七聯隊2架F-5E單座戰機22日發生擦撞，造成飛官羅尚樺中尉殉職、潘穎諄上尉下落不明。外界傳聞疑似是在炸射訓練時大脫靶，才會釀成1死1失蹤的事故，雖然空軍司令部隨即跳出來澄清，但整起事故還有另外5大疑點尚待釐清，例如羅尚樺頭部重創致死，究竟是撞到哪裡，以及座椅彈射是否有問題等等。

▲▼飛官羅尚樺與父親。（圖／翻攝羅尚樺父親臉書）

▲羅尚樺與父親的合照。（圖／翻攝羅尚樺父親臉書）

第一點：2號機脫離後未返回待命區

根據《聯合新聞網》報導，該次訓練共出動4架戰機，2號、4號為單座的F-5E型機，1號、3號則是雙座的F-5F型機，原本是由1號機負責炸射目標，確認投彈航線無誤後，再由另外3機依序執行；然而，2號機當時疑似沒有找到目標區，編隊混亂後，飛行員並沒有返回待命區，而是繼續往南飛。

第二點：4號機帶領2號機編隊飛行

根據《中央社》報導，外界傳聞4機在炸射訓練時出現大脫靶「飛行違紀」的狀況，當時犯下的另一個重大錯誤，便是由4號機帶領2號機編隊飛行，因為2機都沒有雙機領隊的資格，導致返航時在變換隊形的過程中發生空中擦撞。

不過，對於外界的猜測，空軍司令部隨即發表新聞稿澄清，「針對媒體報導『F-5撞機始末大曝光！導因居然是炸射訓練大脫靶』乙情，空軍司令部23日鄭重表示，內容與事實不符，請外界勿以不實傳言，傷害國軍士氣。有關肇因，目前刻由專案調查小組實施查證，籲請外界勿臆測。」

▲2飛官落海。（圖／國搜中心提供）

▲被尋獲的彈射座椅。（圖／國搜中心提供）

第三點：座椅彈射出了什麼問題

去年10月一樣是空軍七聯隊的飛官朱冠甍，也是在跳傘後頭部遭到嚴重撞擊而殉職，與飛官羅尚樺的情況相似，消息傳開後，各界便開始討論是否是戰機的座椅彈射出了什麼問題。

資深媒體人黃暐瀚23日在臉書PO文表示，「到底現在F5戰機的座椅彈射，是出了什麼問題？」他還邀請前空軍中將張延廷接受「POP撞新聞」訪談，直接點出台灣F5的座椅從未更新，屬於舊型的彈射座椅，而韓國早在2011年就砸下420萬元美金，把延役的150架F5戰機全面換成新型座椅，「請立即更換F5座椅！」

第四點：羅尚樺的降落傘是否有成功張開

戰機失事消息傳開後，屏東滿州鄉港仔村有一名村民表示，看到一個疑似沒有完全張開的降落傘從天而降，過程非常快速，接著就聽到一聲巨響，他趕忙跑去掉落現場看看，但沒有看到任何人，地上只有一個彈射座椅。接著，警方獲報後，便迅速趕抵現場回收座椅殘骸。

然而，降落傘當時是否有成功張開，現階段仍未有明確的定論。

▲▼搜救人員發現疑似F-5E戰機殘骸。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲搜救人員發現疑似F-5E戰機殘骸。（圖／記者吳奕靖翻攝）

第五點：羅尚樺頭部重創致命的原因

經過台東地檢署相驗，初步研判羅尚樺是因為戰機彈射，導致頭部外傷顱內出血，造成中樞神經休克。但是否為彈跳時頭部撞擊座艙蓋致死，檢方指出，死因非溺死，不排除這種狀況，但還有待調查釐清。

前空軍中將張延廷23日指出，飛機在不正常的狀態下，人的頭部會急遽擺盪，會撞到哪裡也不知道，而且離開飛機的時候，會不會撞到垂直尾翼，也是有可能的，不過，一旦發生空中擦撞，一定要趕快跳傘，才不至於機毀人亡。

▼南田村海邊發現疑似殘骸。志航基地表示，應該是機腹位置。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲▼F-5E戰鬥機墜機，南田村海邊發現疑似殘骸。志航基地表示，殘骸應該是機腹位置。（圖／記者楊漢聲翻攝）

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