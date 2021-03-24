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海運塞港「中歐班列」大受惠！運量年增56％「預計再旺一整年」

▲▼中歐班列。（圖／CFP）

▲陸「中歐班列」在全球貨運需求緊張的背景下，去年運量大幅增長。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

新冠疫情影響下，全球貨運需求大增，尤其海運缺櫃、塞港、運費上漲的情形最為嚴重，使得大陸「中歐班列」的貨運量上升。據《新華社》報導，中歐班列（西安）運輸數量今年以來已突破3萬車，年增幅度達24.36％，

大陸鐵路西安局集團有限公司相關負責人表示，受疫情影響，空運、海運轉陸運的貨物佔中歐班列（西安）新增貨運量的40%左右，「在全球疫情防控形勢下，中歐班列正成為一條穩定的對外貿易通道。」

根據大陸國鐵集團統計，2020年中歐班列累計開行1.24萬列、運送113.5萬標箱，分別同比增長50%、56%，綜合重箱率達98.4%，年度開行數量首次突破1萬列，單月開行均穩定在1000列以上。

▲▼中歐班列。（圖／CFP）

同時，中歐班列開行規模也正持續擴大，大陸累計開行超過百列的城市增至29個，通達歐洲城市90多個，涉及20餘個國家，開行範圍持續擴大，開行質量不斷提高，去年中歐班列綜合重箱率同比增長4%，其中回程重箱率提升顯著，同比增長9%。

大陸交通運輸協會國際班列諮詢服務中心國際事務高級協調員楊杰表示，在去年疫情影響和進出口海空運運力減少的情況下，中歐班列突顯了通道作用，「中歐班列去年開行班次大幅增長的根本原因在於，疫情影響下中國抗疫取得重大成效後的複工復產，和歐洲國家因為疫情導致的生產停滯之間的巨大差異所帶來的貿易順差的擴大。」

楊杰還說，作為中歐間主要運輸方式的海運運力，隨著出口需求的不斷增加凸顯了不足，導致去年下半年起不少原本隸屬於海運的貨源也開始轉向中歐班列，尤其是進入去年11月海運出口倉位越發緊張以後，出現了很多境外生產製造型企業庫存不足而使用中歐班列補庫存的情況。

▲▼中歐班列。（圖／CFP）

楊杰還說，在全球疫情防控仍不明朗的當前，境外全面復工復產可能仍然需要一至兩年的時間，只有待疫苗及抗病毒藥物被完全證實有效並被普遍大規模接種，各國生產和貿易活動恢復正常後，全球海運運力及集裝箱供應才有望回到一個相對穩定的下行台階，「從這個意義上來說，海運運力短時間內恐無法恢復正常，預計2021年中歐班列的火爆仍將繼續。」

不過，楊杰也強調，儘管近年中歐班列開行數量增長較快，但總體來看中歐班列綜合體量還較小，「去年中歐班列開行達到1.24萬列、發送113.5萬標箱，但是僅占同期上海港集裝箱吞吐量4350萬標箱的2.6%，可見，中歐班列對於中國與途徑到達國家的雙邊貿易貢獻率仍偏低，對中國進出口總量以及國際貨運總量的增量貢獻仍然有限。」

▲▼中歐班列（欽州—波蘭馬拉舍維奇）在廣西首發。（圖／CFP）

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中歐班列海運空運

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