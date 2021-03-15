網購竟收到「經典便當盒」　網友敲碗求開箱：照片有雞腿味

▲蝦皮網購收到「便當盒」，網友敲碗求開箱文：「飄出雞腿味了」。（圖／翻攝自爆料公社）

網搜小組／趙蔡州報導

現在網路購物、網路拍賣方便又發達，可以使用的平台相當多元，幾乎每個人都可以透過網路賣東西，但也因此衍生不少逗趣事件。一名網友在臉書《爆料公社公開版》，他日前透過蝦皮購物，結果賣家竟然使用「便當盒」裝貨，讓他取貨時與超商店員忍不住狂笑，其他網友看了也紛紛笑「螢幕飄出雞腿味了」。

原PO在《爆料公社公開版》表示，他使用蝦皮已經很多年，看過各式各樣的賣家包裝，不過最近一次在超商取貨時，第一次遇到用「便當盒」裝貨的，希望等一下回家開箱時，別噴出一堆菜渣肉屑，旁邊超商店員已經捧腹大笑了。

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原PO說，他對於賣家用這種包裝方式「沒有任何不悅」，畢竟便當盒是全新乾淨的，也知道內容物是什麼（內容物為耳塞），沒有那麼容易壞，開箱後貨物也沒有問題，只是覺得這次的經歷非常有趣。

其他網友看了照片後紛紛表示「之前做物流，有賣家賣內衣的，直接用透明的，買什麼顏色一覽無遺」、「物盡其用，真的有夠環保」、「我也收過類似的，拿早餐店蛋餅盒裝的」、「螢幕飄出雞腿味了」、「看起來很好吃，哈哈」、「賣家有沒有附筷子給你啊。」