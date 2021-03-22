女法官當庭動私刑！要少年自掌嘴　北一女人生勝利組背景曝

▲苗栗地方法官周靜妮投訴對少年當事人當庭動用私刑涉及霸凌。



圖文／鏡週刊

本刊接獲投訴，指控苗栗地方法官周靜妮未依法審判，對於涉案少年當事人當庭動用私刑，要少年當庭掌嘴，造成少年身心受重創，此外，周靜妮法官與社工合作處理少年案件時，因長期未開庭，社工找上苗栗地院院長陳雅玲求助，不料這位社工事後疑遭「秋後算帳」，難以在原單位任職，引發社工界忿忿不平，司法院已介入調查，本週將先由苗栗地院舉行法官自律委員會決定如何處置，若送法官評鑑等程序，最重可將周靜妮撤職，必要時可先予停職。

本刊調查，周靜妮49歲，是人生勝利組，她擁有北一女、政治大學法律系的好學歷，司法官訓練所41期畢業，原本擔任檢察官後來轉任法官，知情人士指出，周靜妮法官原本擔任刑庭法官也審理過民事案件 ，後來因為工作因素，出了一些問題，因此調任外界不較不重視且依法不公開審理的少年與家事法庭法官。

知情人士指出，少年法官不應成為問題法官的避風港，因為少年法庭是要以更細緻方式來處理涉案少年，但周靜妮法官調任少年法庭後，工作仍是出了一些問題，首先是處理涉案少年的「收容」（類似成年被告的羈押），傳出少年關過頭的情況以及長達半年沒有處理某件收容事件，嚴重影響當事人權益，由於當事人比一般成年被告更弱勢，都敢怒不敢言。

本刊調查，法官應公正審理、依法判刑，若有要對少年收容或處分，法官應請社工等專業人士處理，不必也不能當庭執行，依法可以先將少年收容，再判對少年進行感化教育、安置輔導、保護管束或假日生活輔導等保安處分，讓涉案少年早日回到社會正常生活，但並沒有要求少年當庭打自己耳光的這項保安處分，周靜妮法官竟未依法審判，當庭動用私刑，在審理一件少年案件時，在法庭上體罰當事人，命令當事人自己打耳光，少年被嚇到照做，但身心受重創，社工等單位已緊急介入輔導。

對於周靜妮法官處理少年事件的風格，有社工認為不妥，在反映無效後，透過電子郵件寫信給苗栗地院院長陳雅玲，陳雅玲對此非常重視，立即請周靜妮法官說明，沒想到苗栗縣政府即接到關切電話，過了沒多久，這名寫電子郵件的社工就被找了出來，知情人士指出，這名社工承受很大的壓力，恐難以繼續在原單位任職，可說是被「秋後算帳」，由於社工資源長期不足，工作非常辛苦，如此又傳出有社工被逼到可能要離職，《憲法》保障的工作權受損，社工界已對此熱議。

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