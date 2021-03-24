企業贈環保毛毯給全台受收容人　移民署讚人情溫暖大愛無國界

記者郭世賢／台北報導

近幾年「節能減碳愛地球」的環保生活蔚為風尚，慈濟大愛感恩科技公司有感於國外疫情嚴竣，世界各國邊境管制嚴格，許多受收容人短時間內回不去自己的國家，為了讓他們感受台灣人情溫暖，特地結合移民署贈送了1千多件「環保毛毯」給全台的受收容人，讓他們「尬燒燒」（台語），同時也傳達環保的概念。

大愛感恩科技公司是台灣第一家環保型公益企業，他們收購寶特瓶回收再利用製作各種環保綠色產品，除了這次贈送的毛毯以外，還包含其他各種日常生活用品，秉持著化廢為寶的精神，多年下來，擁有13個專利，榮獲國內、外超過30個發明獎，更曾獲頒國光獎章。大愛感恩科技公司總經理李鼎銘說，慈濟這次特別提供毛毯給受收容人，是希望透過捐贈與受收容人接觸，期盼藉由物資交流把愛擴散出去，讓他們感受人間溫暖。

來自於越南的黃氏受收容人說，我來台灣是照顧老人，因為想賺更多錢，經朋友介紹而離開原來雇主；在收容所的期間，感謝移民署臺北收容所提供我們生活照顧，另外也謝謝大愛感恩科技公司知道我們越南是東南亞國家，屬於熱帶氣候，考量我們比較怕冷，在這寒冷的季節，提供我們實用又保暖的毛毯，讓我們渡過每一次的寒流。

移民署表示，慈濟在疫情期間不斷發揮愛心捐贈防疫物資給我們第一線同仁，包括護目鏡、酒精及口罩等，現在又再次發揮大愛精神讓等待遣返的受收容人有一份溫馨的禮物，可謂是愛心無國界。

移民署於疫情期間配合指揮中心各項決策，嚴格執行邊境管制及相關延長停（居）留措施，以避免人流移動造成風險；同時為了避免失聯移工成為防疫漏洞，適時的推出專案計畫，並積極與各國政府合作，協助移工們順利返鄉。

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