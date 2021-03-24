媳婦過完年第2波惡夢！夫家清明節要掃8個墓　讓她崩潰明年不去了

▲媳婦們往往要替夫家準備祭祀的前置作業。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）



記者崔子柔／綜合報導

不少女性嫁人後，每逢年節就需要配合夫家的傳統祭祖，但如果儀式過於繁瑣，難免讓人心生不滿。一名女網友就抱怨，她老公家三不五時就要拜拜，清明節簡直是過年後第2波惡夢。

原PO 21日在Dcard發文表示，過年的時候超多媳婦在網路上抱怨，清明節對她來說也是惡夢一場，她提到，她老公家超愛拜拜，每逢大節日都要早起煮菜準備，而且這些事情都由女生負責，男生睡到中午起床拜拜就好，1年至少8次以上，「每次拜3個地方起跳，燒金紙3桶起跳」。

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▲網友在Dcard抱怨。（圖／翻攝自Dcard）



原PO指出，清明節要到了，老公家一次要掃8個墓，其中只有2個不用除草，還得在大太陽下進行，讓她崩潰和老公說「我明年不來了」。

不少網友看了文章，紛紛回應「8個墓，怎麼不考慮合葬」、「這輩子做任何事都沒這麼努力，台灣人真的很愛拜拜，好像沒拜會被誅九族一樣」、「去年婚後的第一個清明我就沒去了，早就跟老公說了自家祖先的墓自己掃」，也有人說「婆家人好什麼節都不是惡夢，婆家78真的哪怕吃個晚餐都是惡夢」。

原PO最後也解釋，曾經要老公去和家人溝通，能否省去一些冗長的習俗，結果對方聽不下去，但老公也答應她不去沒關係，而且這些事連小姑都嫌麻煩，很少回家幫忙。

▼網友回應。（圖／翻攝自Dcard）

