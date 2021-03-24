罹罕病「最怕一見鍾情」！辣媽遇帥男就腿軟…走路只能看地上

▲ 布朗病情嚴重時根本無法出門。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宛貞／綜合外電報導

一見鍾情看似浪漫，卻可能帶來致命危險。英國柴郡一名年輕媽媽總是避免與男性眼神交流，害怕自己若心動喜歡上他們，可能會因此軟腳昏倒，因為她罹患罕見疾病，只要情緒過於激動，身體便會失去控制。

《太陽報》23日報導，32歲女子布朗（Kirsty Brown）育有2名兒子，擁有一雙美麗動人的大眼睛和傲人的身材，但因罹患猝倒症（Cataplexy），看到喜歡的對象就會突然癱軟、膝蓋無力，過大的噪音、恐懼、憤怒與大笑也會引起相同的反應。

布朗在公共場合走路時總是緊盯地面，以免突然雙腳無力，讓自己受傷，「這太令人難堪了。有次我出門購物，看到一個人看起來還不錯，我的腿就不對勁了，不得不抓住我表弟來支撐。我盡量不將自己置於會發生這種狀況的情境，或是為了自己的安全，盡量視線朝下。」

猝倒症類似睡眠障礙或嗜睡症，由基因缺陷所引起。布朗平均每天發作5次，狀況差時一天可能發作50次，根本無法走出家門，「這是一種睡眠障礙。我的睡眠時間不長，就算有睡也不是深度睡眠。所以如果我很累，發作就會比平常更頻繁。」

布朗天生就有嗜睡症基因，9歲時意外頭部受傷，使症狀提早找上她。她形容，發作時就像大腦與肌肉之間電線短路，導致她無法控制雙腿；因為懼高，就連爬很陡的樓梯時都可能發生，「最近還沒遇到有人的吸引力強烈到使我發作，但另一方面也有點難過，因為我很希望被人吸引。」

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