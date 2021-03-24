北市3處超好拍老屋秘景！隱身巷弄「療癒系館所」免費參觀

▲台北隱身巷弄老屋秘景：靜心苑。（圖／台北市文化局）



記者林育綾／綜合報導

疫情延燒一年多，很多人渴望旅行撫慰心靈，臺北市文化局今（24）日推薦3處隱身街頭巷弄的老屋，包括靜心苑、新芳春茶行、臺北琴道舘，都是充滿故事且免費參觀的「療癒系藝文館所」，不但好拍又能藉由音樂、茶藝、美食洗滌身心靈。

1、靜心苑——松山療養所所長宿舍變身

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▲去年5月開幕的「靜心苑」，原為1935年建造的松山療養所所長宿舍。（圖／台北市文化局）

去年5月開幕的「靜心苑」，原為1935年建造的松山療養所所長宿舍，重生後的老屋成為一處療癒的藝文空間。不僅建築物本身具有歷史意義，來到這裡可以拍出一系列美照，還能點上甜品、茶點，若是用餐時間造訪，也能享用養生餐食。

▲▼來到這裡可以拍出一系列美照，還能點上甜品、茶點，若是用餐時間造訪，也能享用養生餐食。（圖／台北市文化局）

靜心苑位於南港昆陽街，門口有兩棵百年老樹，另有特殊的八角柱、六角窗和建築底部的通風口雕花，皆是日本時期和洋式建築裝飾印記，訴說著此處走過的歲月光陰。

松山療養所前身是成立於1915年的「錫口養生院」，是臺灣最早的結核療養所，在昆陽街一帶則為員工宿舍群，靜心苑正是當時所長宿舍，在2006年登錄為歷史建築。現在作為結合養生、療癒及餐食的藝文療癒空間，未來更能結合對面的松山療養所宿舍，規劃成多功能的藝文場域。

▲▼台北隱身巷弄老屋秘景：靜心苑。（圖／台北市文化局）

館方表示，接手經營之後用心營運，比如在庭院日式水池，規劃循環系統後養鯉魚，讓造訪的民眾可以靜心欣賞；在館內也強調五感的療癒，除了視覺上觀賞日式建築，並邀請國際音樂大師馬修‧連恩為該館設計音樂，達到聽覺紓壓，在可觸摸的木頭牆柱和桌椅，則是觸覺感受，提供特別設計的養生菜單，則是味覺享受。館內也經常舉辦書畫、音樂、插花或茶藝等課程或講座，希望給予繁忙的現代人一個放鬆身心的美好環境。

靜心苑

開放時間：11:00~21:00每周一暨每年除夕農曆新年休館（免費開放參觀）

地址：臺北市南港區昆陽街164號 電話：(02) 2653-0033

2、新芳春茶行——古蹟製茶廠

▲位於民生西路上的新芳春茶行，外觀保留完整歷史風華。（圖／台北市文化局，下同）

在熱鬧的民生西路上有一幢美麗的古建築，落著斗大的「新芳春行」。該建築在1934年建造，當年即是住商混合的街屋式建築、三開間、三進三層樓的格局。門面是茶行店鋪、第二進茶倉庫，第三進則是當年烘焙製茶的工廠，當時的王家就居住在三樓的起居室裡，可見當時茶業興盛之時，大戶人家的生活景象。

▲茶行為三開三進的建築，且為住商混和的樓房。（圖／台北市文化局）

▲一樓簡介台灣茶業發展史及王家茶行歷史。

時至今日，新芳春茶行仍然保留最原始的面貌，甚至大稻埕名匠郭三川的泥塑作品，也能在茶行外牆的山頭上看見。

▲當時主人使用的書桌及店舖用品。（圖／台北市文化局）

新芳春茶行副館長葉世瀚表示，除了欣賞保留完整的古蹟建築，參觀新芳春茶行時，還能了解早年茶業在臺灣的發展史，在原來的茶葉精製空間，展示古老的篩茶、切茶等機具，以及烘茶的焙籠，讓前來的民眾能了解茶葉生產運作的過程，頗有寓教於樂的意義；也能在茶行內點上一壺茗茶，在偌大的窗櫺下，咀嚼一本好書、沏完一個下午的時光。

▲▼一樓後方為當年的焙隆製茶區，古早的製茶機具也能在茶行裡看見。（圖／台北市文化局）

▲茶行二樓設有書店及茶席。

新芳春茶行

開放時間：10:00~18:00每週一二休館（免費開放參觀）

地址：臺北市大同區民生西路309號 電話：(02) 2550-4141

團體預約：15人以上團體於參觀前3日聯繫預約

備註：目前僅一、二樓開放參觀

3、臺北琴道舘——全臺唯一琴博物館

▲臺北琴道舘前身為日式宿舍，現為市定古蹟建築。（圖／台北市政府文化局）

臺北琴道舘成立已10年，悠悠的古琴聲在齊東街巷弄之中飄揚，吸引民眾入內一探究竟。中華古琴學會會長、臺北琴道館館長袁中平說，「自古以來人都需要精神療癒，而聲音是入人心最深、最能扣人心弦」。袁中平曾是民歌歌手，也曾旅居美國，為推廣傳承古琴及中華文化之美，在2011年接手經營臺北琴道舘，以日式宿舍古蹟為落腳點，也是該館的靈魂人物。

▲臺北琴道舘保留日式空間，也是聽琴的好場所。（圖／台北市政府文化局）

▲詳細介紹古琴文化及演變，讓民眾了解古琴。（圖／台北市政府文化局）

▲古琴琴譜不像西方音樂五線譜，而是以文字傳達。（圖／台北市政府文化局）

袁中平透過親身經歷體會到在古琴樂聲裡，有天、地和大自然的連結，更有人心內在的哲學、美學。他認為不只培養學琴的人，聽琴的知音也相當重要，透過琴道舘免費參觀的場域，吸引更多人來聽琴，成為古琴的聽眾，能夠雅俗共賞，也是古琴文化重要的一部分。

▲中華古琴學會會長袁中平長年在琴道舘推廣古琴及中華文化藝術。（圖／台北市政府文化局）



在琴道舘裡有古琴體驗課、書法、武學以及茶道等等的文藝課程講座，讓民眾可以有簡單接觸古文化藝術的管道。

臺北琴道舘

開放時間：11:00~18:00入場至17:00週一二休館（免費參觀）

地址：臺北市齊東街53巷11號 電話：(02)2391-7536