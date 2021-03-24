　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北市3處超好拍老屋秘景！隱身巷弄「療癒系館所」免費參觀

▲▼台北隱身巷弄老屋秘景：靜心苑。（圖／台北市文化局）

▲台北隱身巷弄老屋秘景：靜心苑。（圖／台北市文化局）

記者林育綾／綜合報導

疫情延燒一年多，很多人渴望旅行撫慰心靈，臺北市文化局今（24）日推薦3處隱身街頭巷弄的老屋，包括靜心苑、新芳春茶行、臺北琴道舘，都是充滿故事且免費參觀的「療癒系藝文館所」，不但好拍又能藉由音樂、茶藝、美食洗滌身心靈。

1、靜心苑——松山療養所所長宿舍變身 

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼台北隱身巷弄老屋秘景：靜心苑。（圖／台北市文化局）

▲去年5月開幕的「靜心苑」，原為1935年建造的松山療養所所長宿舍。（圖／台北市文化局）

去年5月開幕的「靜心苑」，原為1935年建造的松山療養所所長宿舍，重生後的老屋成為一處療癒的藝文空間。不僅建築物本身具有歷史意義，來到這裡可以拍出一系列美照，還能點上甜品、茶點，若是用餐時間造訪，也能享用養生餐食。

▲▼台北隱身巷弄老屋秘景：靜心苑。（圖／台北市文化局）

▲▼來到這裡可以拍出一系列美照，還能點上甜品、茶點，若是用餐時間造訪，也能享用養生餐食。（圖／台北市文化局）

▲▼台北隱身巷弄老屋秘景：靜心苑。（圖／台北市文化局）

靜心苑位於南港昆陽街，門口有兩棵百年老樹，另有特殊的八角柱、六角窗和建築底部的通風口雕花，皆是日本時期和洋式建築裝飾印記，訴說著此處走過的歲月光陰。

松山療養所前身是成立於1915年的「錫口養生院」，是臺灣最早的結核療養所，在昆陽街一帶則為員工宿舍群，靜心苑正是當時所長宿舍，在2006年登錄為歷史建築。現在作為結合養生、療癒及餐食的藝文療癒空間，未來更能結合對面的松山療養所宿舍，規劃成多功能的藝文場域。

▲▼台北隱身巷弄老屋秘景：靜心苑。（圖／台北市文化局）

▲▼台北隱身巷弄老屋秘景：靜心苑。（圖／台北市文化局）

▲▼台北隱身巷弄老屋秘景：靜心苑。（圖／台北市文化局）

館方表示，接手經營之後用心營運，比如在庭院日式水池，規劃循環系統後養鯉魚，讓造訪的民眾可以靜心欣賞；在館內也強調五感的療癒，除了視覺上觀賞日式建築，並邀請國際音樂大師馬修‧連恩為該館設計音樂，達到聽覺紓壓，在可觸摸的木頭牆柱和桌椅，則是觸覺感受，提供特別設計的養生菜單，則是味覺享受。館內也經常舉辦書畫、音樂、插花或茶藝等課程或講座，希望給予繁忙的現代人一個放鬆身心的美好環境。

靜心苑 
開放時間：11:00~21:00每周一暨每年除夕農曆新年休館（免費開放參觀）
地址：臺北市南港區昆陽街164號   電話：(02) 2653-0033

2、新芳春茶行——古蹟製茶廠

▲▼台北隱身巷弄老屋秘景：新芳春茶行。（圖／新芳春茶行）

▲位於民生西路上的新芳春茶行，外觀保留完整歷史風華。（圖／台北市文化局，下同）

在熱鬧的民生西路上有一幢美麗的古建築，落著斗大的「新芳春行」。該建築在1934年建造，當年即是住商混合的街屋式建築、三開間、三進三層樓的格局。門面是茶行店鋪、第二進茶倉庫，第三進則是當年烘焙製茶的工廠，當時的王家就居住在三樓的起居室裡，可見當時茶業興盛之時，大戶人家的生活景象。

▲▼台北隱身巷弄老屋秘景：新芳春茶行。（圖／台北市文化局）

▲茶行為三開三進的建築，且為住商混和的樓房。（圖／台北市文化局）

▲▼台北隱身巷弄老屋秘景：新芳春茶行。（圖／台北市文化局）

▲一樓簡介台灣茶業發展史及王家茶行歷史。

時至今日，新芳春茶行仍然保留最原始的面貌，甚至大稻埕名匠郭三川的泥塑作品，也能在茶行外牆的山頭上看見。

▲▼台北隱身巷弄老屋秘景：新芳春茶行。（圖／台北市文化局）

▲當時主人使用的書桌及店舖用品。（圖／台北市文化局）

新芳春茶行副館長葉世瀚表示，除了欣賞保留完整的古蹟建築，參觀新芳春茶行時，還能了解早年茶業在臺灣的發展史，在原來的茶葉精製空間，展示古老的篩茶、切茶等機具，以及烘茶的焙籠，讓前來的民眾能了解茶葉生產運作的過程，頗有寓教於樂的意義；也能在茶行內點上一壺茗茶，在偌大的窗櫺下，咀嚼一本好書、沏完一個下午的時光。

▲▼台北隱身巷弄老屋秘景：新芳春茶行。（圖／台北市文化局）

▲▼一樓後方為當年的焙隆製茶區，古早的製茶機具也能在茶行裡看見。（圖／台北市文化局）

▲▼台北隱身巷弄老屋秘景：新芳春茶行。（圖／台北市文化局）

▲▼台北隱身巷弄老屋秘景：新芳春茶行。（圖／台北市文化局）

▲茶行二樓設有書店及茶席。

新芳春茶行 
開放時間：10:00~18:00每週一二休館（免費開放參觀）
地址：臺北市大同區民生西路309號 電話：(02) 2550-4141
團體預約：15人以上團體於參觀前3日聯繫預約
備註：目前僅一、二樓開放參觀

3、臺北琴道舘——全臺唯一琴博物館 

▲▼臺北琴道舘。（圖／台北市政府文化局）

▲臺北琴道舘前身為日式宿舍，現為市定古蹟建築。（圖／台北市政府文化局）

臺北琴道舘成立已10年，悠悠的古琴聲在齊東街巷弄之中飄揚，吸引民眾入內一探究竟。中華古琴學會會長、臺北琴道館館長袁中平說，「自古以來人都需要精神療癒，而聲音是入人心最深、最能扣人心弦」。袁中平曾是民歌歌手，也曾旅居美國，為推廣傳承古琴及中華文化之美，在2011年接手經營臺北琴道舘，以日式宿舍古蹟為落腳點，也是該館的靈魂人物。

▲▼臺北琴道舘。（圖／台北市政府文化局）

▲臺北琴道舘保留日式空間，也是聽琴的好場所。（圖／台北市政府文化局）

▲▼臺北琴道舘。（圖／台北市政府文化局）

▲詳細介紹古琴文化及演變，讓民眾了解古琴。（圖／台北市政府文化局）

▲▼臺北琴道舘。（圖／台北市政府文化局）

▲古琴琴譜不像西方音樂五線譜，而是以文字傳達。（圖／台北市政府文化局）

袁中平透過親身經歷體會到在古琴樂聲裡，有天、地和大自然的連結，更有人心內在的哲學、美學。他認為不只培養學琴的人，聽琴的知音也相當重要，透過琴道舘免費參觀的場域，吸引更多人來聽琴，成為古琴的聽眾，能夠雅俗共賞，也是古琴文化重要的一部分。

▲▼臺北琴道舘。（圖／台北市政府文化局）

▲中華古琴學會會長袁中平長年在琴道舘推廣古琴及中華文化藝術。（圖／台北市政府文化局）

在琴道舘裡有古琴體驗課、書法、武學以及茶道等等的文藝課程講座，讓民眾可以有簡單接觸古文化藝術的管道。

臺北琴道舘 
開放時間：11:00~18:00入場至17:00週一二休館（免費參觀）
地址：臺北市齊東街53巷11號  電話：(02)2391-7536

ET快訊
好市多上架專櫃外套「大打37折」！苦主哭了：當初買原價329
高雄孝子「駕車撞加油站」燒成焦屍！留下2年幼子女　疑疲勞釀禍
億萬富堂哥提「你兒子過繼給我」　他心痛決定：階級複製到此為止

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

時代的眼淚！「麵包車」出沒信義區　網哼1首歌...聽過的都40歲了

長榮貨輪卡蘇伊士運河事故原因曝　「雙向塞船」船長們全崩潰了

擴大偵察量能防非洲豬瘟　防檢局要「招3名領犬員」月薪34K起

桃竹苗5水庫凌晨實施人工增雨　苗栗雨下整夜難解旱象

全台雨彈轟炸解渴看這波？「這水庫」累積降雨量第一名

台灣Pay也能買台鐵車票了！退票「免出示條碼」就能退款

遊覽車撞山「初步肇因」出爐！運安會曝疑點：車體結構有系統問題

北市3處超好拍老屋秘景！隱身巷弄「療癒系館所」免費參觀

「即時通」拍下深夜詭異畫面　女學生醒來驚見百通未接來電

好市多上架專櫃外套「大打37折」！苦主哭了：當初買原價3299元

水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要

見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

媒體狂報為免費改名全日本傻眼 人父痛心：原來我養的是鮭魚卵

七星潭明星狗咬傷臘腸遭飼主狠踹 6犬曾遭總裁咬傷...2關鍵成導火線

捷運當健身房！女穿裙撐地狂抬臀　無視他人眼光...網：時間管理大師

大貨車闖黃燈衝撞！小車扭曲變形　女醫檢師被救出...送醫後不治身亡

男孩聽爸喊「臭小子」秒崩潰！ 媽媽暖心解釋：是充滿愛的意思

時代的眼淚！「麵包車」出沒信義區　網哼1首歌...聽過的都40歲了

長榮貨輪卡蘇伊士運河事故原因曝　「雙向塞船」船長們全崩潰了

擴大偵察量能防非洲豬瘟　防檢局要「招3名領犬員」月薪34K起

桃竹苗5水庫凌晨實施人工增雨　苗栗雨下整夜難解旱象

全台雨彈轟炸解渴看這波？「這水庫」累積降雨量第一名

台灣Pay也能買台鐵車票了！退票「免出示條碼」就能退款

遊覽車撞山「初步肇因」出爐！運安會曝疑點：車體結構有系統問題

北市3處超好拍老屋秘景！隱身巷弄「療癒系館所」免費參觀

「即時通」拍下深夜詭異畫面　女學生醒來驚見百通未接來電

好市多上架專櫃外套「大打37折」！苦主哭了：當初買原價3299元

退房叫車！車行「一聽飯店名噴笑」…他糗曝照片　內行：一房難求

時代的眼淚！「麵包車」出沒信義區　網哼1首歌...聽過的都40歲了

數位身分證暫緩爆3億呆帳　內政部否認：依契約辦理

南美友邦巴拉圭動亂升溫　吳釗燮質疑：後面有中國影子

大型球池讓孩子充分放電　爸媽必看的全台10大超人氣親子餐廳

詹皇未隨隊！湖人遭鵜鶘打爆陷3連敗　主帥相信現有團隊能贏

密麻小點全是排隊船隻！長榮貨輪卡蘇伊士運河原因曝...他評論超酸

喝手搖飲慘變金魚腦、憂鬱症上身！專家勸：全糖烏龍1杯就超標

長榮貨輪卡蘇伊士運河事故原因曝　「雙向塞船」船長們全崩潰了

通緝犯遇臨檢「假動作」秒逃　警「123木頭人」終結

好眼力！高雄飯店玻璃超乾淨 她驚見哈姆立克式晃動網笑翻

生活熱門新聞

即／雨神來了！大水彈+閃電在家門口

強回波通過！今全台中獎雨最多時間曝　南部終於下了

今晚全台中獎通通有雨！2區雨最大

獨／張鮭魚之夢曝上課慘狀：被譏笑、老師要他回家

大胃王路路爆職災！「整口爛牙」貧血加劇

餐會狂A蝦　張鮭魚之夢「超貪背影」遭翻出

Netflix代碼公開！「100040」全是18禁

過繼兒子給富堂哥　他曝階級心酸

樂天9正妹扛起鄭文燦躺胸口　網嗨翻：我要選了

外送「1顆水餃」收36元！真相曝光網笑翻

醫科男「鮭魚之夢」傳遭壽司郎黑名單

台中25日下午2點起停水23hrs

機車顧路慘被當肥羊　騎士曝過程

全聯特價品藏陷阱！鮮乳「2瓶322元」險中招

更多熱門

相關新聞

一日遊台北ＩＧ超夯打卡景點

一日遊台北ＩＧ超夯打卡景點

印象中的台北只能逛街看電影嗎？其實在台北有不少適合一日遊的景點，包括賞花公園、休閒步道、親子玩樂等等，都是戶外走走不錯的選擇。

「獅子座流星雨」極大期17日登場！

「獅子座流星雨」極大期17日登場！

百年「黑美人大酒家」期間限定開放

百年「黑美人大酒家」期間限定開放

台北新竹1+1雙城住房專案

台北新竹1+1雙城住房專案

國父紀念館整修改造　7方向公開

國父紀念館整修改造　7方向公開

關鍵字：

靜心苑新芳春茶行臺北琴道舘台北旅遊

讀者迴響

熱門新聞

越南老婆逃婚　千人一看照片懂了：難怪逃跑

薔薔「胸前兩點」走光！鳳梨臉紅起生理反應

福原愛「1通視訊電話」鐵了心不回頭！

即／雨神來了！大水彈+閃電在家門口

驚覺被劈腿！她衝教室連甩「三秒男」3巴掌

網紅公布口交惡徒姓名　辣嗆南投縣警局

23歲正妹甜交富少博士！1年後全身變形亡

詹惟中被爆「退養浪貓」！　回應了

天公爐撈未開眼虎爺！埋香灰睡翻

健美猛男臥推220KG！3秒後胸肌撕裂影片曝

「二壘妹」開球爆紅　少女近況辣照曝光

強回波通過！今全台中獎雨最多時間曝　南部終於下了

信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！

長榮貨櫃輪卡在蘇伊士運河

礁溪生魚片10片280元！驚吃鮭魚冰沙

更多

最夯影音

更多
水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要

水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要
見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面