百年老屋「黑美人大酒家」期間限定開放！大稻埕本草派對10/30開跑

▲百年老屋「黑美人大酒家」期間限定開放！大稻埕本草派對10/30-12/13開跑。（圖／迪化商圈發展促進會）

記者林育綾／台北報導

台北迪化街商圈近百年老屋「黑美人大酒家」舊址，睽違24年期間限定開放！將隨著大稻埕第四屆「本草派對」於10/30至12/13，每週五、六、日晚間開啟，以「香料」為主題，邀請11間大稻埕漢藥南北貨老店參與，一同「翻玩本草」，今年還特別邀請台式餐飲度小月參與，推出台法合璧「肉燥鬆餅」顛覆味覺體驗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲派對還提供台式創意調飲。（圖／迪化商圈發展促進會）

＊ETtoday新聞雲提醒您：未成年請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

迪化商圈發展促進會提到，一般人對迪化街的印象，都先想到霞海城隍廟、煙火節、年貨大街，或是文創店、咖啡店；不過相較台灣許多老街，迪化街的最大特色是一條「活的老街」，走在騎樓都能聞到空氣中飄散著漢藥與南北貨的氣味，保留了傳統的產業、傳統的生活方式與文化，讓這條街有了靈魂。

▲▼此次舉行本草派對的「黑美人大酒家」舊址，也是一棟有故事的老屋。（圖／迪化商圈發展促進會）



而此次舉行本草派對的「黑美人大酒家」舊址，也是一棟有故事的老屋，擁有近百年歷史。它從日治時期的太平齒科，到維特咖啡廳，戰後成為「萬里紅」，又改名「黑美人大酒家」。經歷百年歲月，這棟建築物一直見證並參與的時代的各種回憶。因此這屆特別與黑美人大酒家舊址管理團隊合作，邀請民眾走進這棟有故事的老屋，了解本草，也感受老房子獨特的氛圍和記憶。

▲因應「香料」主題，此次特別設計用味蕾認識漢方香料，調製天然「本草調味罐」的體驗。（圖／迪化商圈發展促進會）

因應「香料」主題，此次特別設計用味蕾認識漢方香料，調製天然「本草調味罐」的體驗。另外還有「本草蠟燭」、「本草香包」、「本草擴香片」，讓參與者從嗅覺、視覺、味覺等感官認識漢藥的豐富樣貌。在每年都最受歡迎的「本草香包」體驗中，還會教大家怎麼包漢藥行最經典的「虎頭包」。

▲每年都備受矚目的「本草調飲」今年也有全新設計。（圖／迪化商圈發展促進會）



＊ETtoday新聞雲提醒您：未成年請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。



另外每年都備受矚目的「本草調飲」今年也有全新設計，與專業調酒團隊&J合作，以迪化街老店的漢方茶飲為基礎，設計出含有東方風雅又有現代派對趣味的「換上西米羅」、「甘味老櫥櫃」、「月老紅繩」等台式創意調飲。

在餐點方面，則與大稻埕法式餐廳「在她家」主廚合作，一樣以大稻埕經典南北貨，結合精選台灣在地小農有機食材，設計精緻派對小食。這次還特別邀請到台灣在地經典品牌「度小月」共襄盛舉，推出台法合璧「肉燥鬆餅」，給人們顛覆想像的味覺體驗。

▲百年老屋「黑美人大酒家」期間限定開放！大稻埕本草派對10/30-12/13開跑。（圖／迪化商圈發展促進會）



今年共有11間大稻埕漢藥南北貨老店一同參與，翻玩本草，此外，每週都有1至2個品牌帶來不同的驚喜，日常野草、亨米選品、李亭香餅舖、芙稻、津美妙等品牌將輪番上陣，透過茶飲、甜點、飾品等各種形式，呈現本草豐富創新的可能性。相關資訊可至臉書粉絲團「大稻埕本草俱樂部 / 台北迪化商圈發展促進會」查詢。

＊ETtoday新聞雲提醒您：未成年請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來