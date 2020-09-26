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國父紀念館整修改造！植樹、新增入口、場地升級　7方向計畫公開

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▲▼國父紀念館整修改造！梁永斐就任2週年，7方向計畫公開（圖／國父紀念館提供）

▲國父紀念館將整修改造。（圖／國父紀念館提供）

記者林育綾／台北報導

國父紀念館館長梁永斐在昨（25）日舉行就任2週年記者會，同時透露未來7大方向計畫，其中包括館舍及景觀改造，包括原先圍牆將新增2個出入口、仁愛路入口處內兩旁種植樟樹，等於還原建築師王大閎最初設計的理念；而正館也可能封館整修，表演廳的舞台設備也將升級。

梁永斐透露，已向文化部爭取新台幣16億元經費，在今年12月起共4年、分階段進行整修及景觀改造，期待近49年的古蹟建築，在整修工程後風華再現。預計今年底先以中山公園為優先，因此在11月18日至12月8日預計舉辦「中山公園景觀回顧展」，讓民眾一起回味，緊接12月進行第一期施工。

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▲▼國父紀念館整修改造！梁永斐就任2週年，7方向計畫公開（圖／國父紀念館提供）

▲梁永斐說明景觀改造及整修計畫。（圖／國父紀念館提供）

國父紀念館整修計畫，還包括在正門入口處、翠湖、中山公園的兩旁種植兩排樹木，而廣場內的綠地也都會進行整治，而當初國館建築師王大閎最早的設計圖上，就有兩排植樹的規劃，這等於是還原他最初的設計理念，讓國父紀念館綠意盎然。

而正館前方的「映池」也將會加大加寬，甚至未來不只是景觀池，還能搭建舞台，成為多功能表演池。另外在逸仙路、光復南路與仁愛路交界處，原本的圍牆也會新增2個入口；而面對大巨蛋的圍牆則會打掉，增設連通道通往大巨蛋，不過既有的樹木不會移除，此部分費用及相關事宜由大巨蛋負責。

國父紀念館本館內整修經費則超過10億，是整項計畫的重頭戲，預計民國111年10月啟動，114年3月完工，但期間是否封館還會再商討，因施工時也要考量到粉塵噪音、顧及同仁的健康及安全等問題。而表演廳的音響、燈光等設備也都會升級，並擴大舞台面積，但座位則會從2500席減少至1900席左右。

▲▼國父紀念館整修改造！梁永斐就任2週年，7方向計畫公開（圖／國父紀念館提供）

▲梁永斐提出國父紀念館未來7方向計畫。（圖／國父紀念館提供）

梁永斐展望未來，提出接下來將「推動跨域加值專案計畫」、「舉辦大型國際學術研討會」 、「擴大辦理紀念王大閎建築師系列活動」、「持續提供青年藝術家展露頭角平台」、「擴大多元族群文化參與」、「持續推動防疫」、「完成〈蓬萊風華〉大畫合繪」等7大方向，帶領國館團隊續航前行。

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