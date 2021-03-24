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對抗「一帶一路」　美智庫籲華府提出替代方案

▲▼四川,一帶一路,長江經濟帶,長江,中美貿易,瀘州港,水運,臨港片區。（圖／攝影師陳耀恩授權ETtoday新聞雲使用）

▲中國近年積極推動「一帶一路」計畫，美國智庫外交關係協會（CFR）呼籲華府加強應對。（圖／攝影師陳耀恩授權ETtoday新聞雲使用）

文／中央社記者尹俊傑紐約23日專電

中國近年積極推動「一帶一路」計畫，美國智庫外交關係協會（CFR）呼籲華府加強應對，發揮美國科技、資本等優勢提出替代方案，以防北京取道基礎建設不斷拓展國際影響力。

外交關係協會贊助的獨立工作小組今天發表報告指出，中國2013年發起的「一帶一路」計畫對美國經濟、政治、氣候變遷、安全及國際衛生利益構成重大挑戰。

報告寫道，美國毫無作為與中國日益強勢，造成美國落入經濟與戰略困境。世界各地存有基礎設施融資與建設需求，中國在美國退出競爭時以「一帶一路」填補空缺，現況如持續下去，北京可能成為全球貿易中心、制定重要技術標準、影響多國政治決策、加強投射軍事力量。

工作小組呼籲美國雙管齊下，施壓中國改變「一帶一路」作為且提供有效替代方案，促進永續基礎建設，堅持高環保與反腐敗標準，確保美國企業能在公平競爭環境中運作，協助他國維護政治獨立性。

▲▼廣西,欽州,欽州港,一帶一路,港口,海運。（圖／記者曾俊豪攝）

▲美國外交關係協會指出，新冠疫情令人更加關心「一帶一路」引發的債務永續性問題，美國因應作為也更具迫切性。（圖／記者曾俊豪攝）

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）大流行衝擊全球經濟，報告表示，疫情令人更加關切「一帶一路」引發的債務永續性問題，美國因應作為也更具迫切性。

工作小組建議美國採取顧及4層面的策略，降低「一帶一路」經濟風險、強化美國競爭力、增強多邊因應作為、維護美國在這項基礎建設計畫沿線國家的安全利益。

具體做法包括美國引領各國因應「一帶一路」引發的債務危機，提出高品質、高標準的替代方案；聯邦研發融資計畫加碼1000億美元，加強參與國際標準制定組織；和盟邦與夥伴重振世界銀行（World Bank），設法改善並加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTTP）。

工作小組也建議美國為中國可能破壞「一帶一路」沿線國家關鍵基礎設施制定應變計畫，投資維護海底電纜安全，培訓與他國合作防範駭客攻擊的「網路外交官」。

報告結論寫道，「美國不能也不該對稱回應『一帶一路』，企圖在金額或建設上比拚。反之，美國應著重能力範圍內的領域，獨自或與理念相近的國家提出具說服力的替代方案。」

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