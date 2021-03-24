新手媽想幫小孩取名被婆婆嗆「遷出戶口」　網竟興奮喊雙贏

▲婆婆不願意讓她替孩子取名。（圖／CFP）



記者崔子柔／綜合報導

不少人抱持傳統觀念，認為媳婦嫁進來就要聽從夫家的話，難免衍生許多婆媳間的嫌隙。一名剛生產完的女網友就抱怨，她想替孩子取名，卻被婆婆嗆「遷出戶口」，讓她相當不滿。

原PO昨（23）日在臉書社團「靠北婆婆2.0」發文表示，婆婆向她威脅，如果孩子叫她自己取的名字就遷出戶口，戶口不要跟她放在一起，她回娘家向媽媽訴苦，媽媽居然還說「做媳婦就是要忍耐一點」，她們以前都是這樣的。

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▲原PO在臉書發文。（圖／翻攝自臉書／靠北婆婆2.0）



原PO不滿地說，到底為什麼媳婦就要低人一等，「以前妳們這樣難道覺得開心嗎？不開心為什麼還要傳承這種沒有義意的傷害呢？」，「妳們以前想這樣當媳婦是妳們的事，我只是不想這樣過生活，就變成逆媳了嗎？」

原PO也說，老公每次碰上類似問題，就要她直接去和婆婆吵，但當婆婆真的不高興時，老公又會說她這樣不好，讓她相當無奈。

▲網友回應。（圖／翻攝自臉書／靠北婆婆2.0）



不少網友看了文章，認為婆婆提出的遷出戶口根本是雙贏，「可以取自己喜歡的名字，又可以自己住，雙贏耶，還不謝恩照做」、「值得在老太婆面前開香檳」、「遷出來！超爽der」，也有人建議原PO，可以退一步多選幾個名字讓婆婆挑，或是雙方各選幾個名字給家族投票。