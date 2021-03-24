控信義區警招手呼喚！他過馬路卻收罰單：你叫我來的　現場畫面曝

記者陳俊宏／台北報導

台北市一名詹先生指控，站在信義區路中攔計程車，看到對向員警對他招手示意，等他過馬路後卻收到罰單，抱怨明明是依員警指示卻被開單。對此，警方出示密錄器畫面解釋，當時詹先生已穿越1至2個車道，違規屬實依法開單，但招手示意民眾穿越車道的舉動確實有改善空間，會加強教育，如果民眾對罰單有疑慮還是可以申訴。

詹先生23日重回松壽路現場，氣得指控警方執法有爭議。他對《東森新聞》表示，「我覺得我當時是走到大概第二個箭頭那邊（中間車道），然後跟對向招計程車，所以我根本沒有要過馬路的意思。」

▲▼詹先生重回現場，他表示，當時走到大概第二個箭頭（中間車道）招計程車。（圖／東森新聞）

詹先生說，20日晚間12時多和朋友要攔計程車，遇到員警在對向馬路向他招手，等過馬路後，卻收了違反《道路交通管理處罰條例》「行人不依規定擅自穿越車道」300元的罰單。他說，「感覺讓我很不舒服的是，好像是我因為你的招手，我才穿越了馬路，造成這個事實。」他想問，如果穿越馬路被車撞到，員警可以負責嗎？

對此，警方拿出密錄器還原，確實有看到詹先生在車道上攔車，後來見對方又二度在車道上，擔心他有危險。當時員警說，「你要過馬路要走行穿（行人穿越道），不能在車道穿來穿去」；詹先生則回，「你叫我過來的啊」；員警說「你剛剛就是要過來穿來穿去啊」。

▼警方拿出密錄器還原，確實有看到詹先生在車道上攔車。（圖／東森新聞）



詹先生強調，當時是站在第二車道，並未穿越到對向。警方則解釋，不用到對面人行道，只要穿越一個車道就算違規，因此針對第一次違規行為依法開單；但後續員警又招手，示意他過馬路的舉動確實有改善空間。

三張犁派出所副所長許佑宇指出，針對該員招手執法技巧確實有可再精進的部分，本所會加強教育。警方強調，如果民眾對罰單有疑慮還是可以申訴。而記者在松壽路半小時也直擊到不少民眾貪快穿越馬路，確實很危險，也難怪員警守望勤務時會特別留意行人動向。